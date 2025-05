Rige una alerta por tormentas en varias provincias: hasta cuándo lloverá en el AMBA

Hasta cuándo lloverá en el AMBA y cómo estará el clima en el inicio de la semana (Foto: Maximiliano Luna)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico extendido para esta semana. Los primeros días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estarán marcados por lluvias y nubosidad. Con el pasar de las jornadas, el clima mejorará y, si bien las temperaturas descenderán, no se esperan precipitaciones para el fin de semana. Por otro lado, en el interior del país hay seis provincias bajo alerta amarilla por tormentas.

En AMBA, el primer día de la semana arranca con una mínima de 16° y con lluvias. Después, el termómetro subirá, alcanzando una máxima de 22° y con menos probabilidades de precipitaciones. Por la noche, los niveles térmicos tocarán los 19 grados.

Del martes al viernes, el organismo estatal prevé que el cielo permanezca nublado. El miércoles las precipitaciones volverán a ser las protagonistas, puesto que se esperan tormentas aisladas durante la mañana. Esto cambiará para el fin de semana, ya que el sábado se espera un cielo despejado con una mínima de 17° C y una máxima de 22°, mientras que el domingo la temperatura descenderá levemente (12° y 20°) y el cielo variaría de algo nublado a parcialmente nublado.

Pronóstico extendido para Capital Federal (Foto: SMN)

Para la el interior de la provincia de Buenos Aires, el SMN anunció para toda la jornada del lunes, cielo nublado y con lluvias en el noroeste, mientras que en el resto del territorio bonaerense estará parcialmente nublado. El sector sur es el que experimentará menos presencia de nubes. Durante la semana también variará la nubosidad en toda la Provincia, con probabilidad de tormentas para el martes por la tarde/noche.

La térmica en el sur bonaerense será la más baja de toda la semana. En localidades como Sierra de la Ventana, Tres Arroyos, Tandil y Coronel Pringles, la mínima partirá de los 5° C; en cambio, hacia el centro de la Provincia los niveles térmicos estarán rondando entre los 7 grados. A mitad de semana estos valores ascenderán y la mínima pasará a ser 15° C, aunque con una máxima de 20°.

En las últimas horas del martes y el inicio del miércoles, la zona costera registrará tormentas, especialmente San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar y Necochea. Para el resto de los días, pronostican buenas condiciones climáticas. Tampoco se esperan lluvias, al menos hasta el domingo.

Siete provincias con alerta amarilla por tormenta

Además de Buenos Aires, hay otras seis provincias en las que rige alerta amarilla por tormenta: Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero. El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por una fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, intensas ráfagas, y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos. En ese sentido, se prevé que se registren valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El mapa de alertas por tormentas para este lunes

Desde el SMN, recomiendan no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas (para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo), estar atento ante la posible caída de granizo.

En el sur del país no hay pronóstico no se esperan lluvias durante la jornada de hoy. Por el contrario, las condiciones climáticas se mantendrán favorables, aunque la temperatura será más baja: Río Negro (4° y 16°), Chubut (4° y 16°), Santa Cruz (0° y 8°), Tierra del Fuego (2° y 6°).

Las temperaturas más altas de este lunes se registrarán en el noroeste del país. Corrientes (29°), Misiones (28°) y Formosa (28°), mientras que en la región de Cuyo, el clima estará agradable: Mendoza (20°), San Juan (22°) y San Luis (22°).