El emotivo recuerdo de Guillermo Marcó sobre el Papa Francisco: “Nunca sabía cuando iba a llamar”

El emotivo recuerdo de Guillermo Marco sobre el Papa Francisco

Luego de la muerte del Papa Francisco, Guillermo Marcó, ex vocero, ofreció un sentido testimonio en diálogo con Infobae en Vivo, recordando no solo el legado espiritual del pontífice, sino también la intimidad de una relación marcada por el afecto, la sencillez y la cercanía. “Yo cumplo años el 29 de enero, nunca supe cuándo él iba a hacer un llamado, estaba en la carnicería y él me llamó, en ese momento me dice ‘¿qué hacés?‘, ‘¿quién va hoy?’”, relató conmovido Marcó. Fue su manera de recordar el último contacto que tuvo con quien fuera su amigo y referente. “Ese fue mi último contacto y mi despedida también”, cerró con emoción.

Marcó recordó así a Jorge Bergoglio durante el programa de la tarde de Infobae en Vivo, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En ese espacio trazó un perfil íntimo y desconocido del Papa argentino, destacando no solo su obra pastoral sino también su humor, su rutina ascética, y su profunda humanidad.

El recuerdo de ese llamado casual y sorpresivo resume, para Marcó, el costado más humano y espontáneo de Francisco. “Todo el tiempo hablaba de cosas importantes y las cosas triviales le llamaban la atención”, destacó. La anécdota de ese día común, un cumpleaños celebrado entre la rutina y un llamado inesperado desde el Vaticano, sirve como símbolo de la cercanía que siempre procuró el Papa con quienes lo rodeaban.

Guillermo Marcó recordó cómo fue su último contacto con el Papa Francisco antes de su despedida definitiva (REUTERS/Tomas Cuesta)

“A él le divertía eso, esas charlas. Y ese fue mi último contacto con él”, reiteró Marcó. La frase, cargada de afecto, revela no solo la despedida de un amigo, sino el modo en que Francisco supo preservar su identidad más allá de la investidura papal.

A lo largo de la conversación, Marcó subrayó que el legado de Francisco estaba profundamente enraizado en la argentinidad. “Tiene que ver con nosotros. Con la argentinidad, con ser porteño. Eso, sin dudas, le fue abriendo el corazón”, expresó.

Remarcó que fue la realidad social de Buenos Aires —la trata de personas, las personas en situación de calle, el dolor urbano— lo que lo marcó profundamente como sacerdote y luego como arzobispo. “La agenda de Buenos Aires a él lo cambió”, aseguró.

“Por eso su primer viaje es a Lampedusa, a tirar un ramo de flores. Él instauró la jornada mundial de los pobres, esas cosas hicieron trascender su pontificado”, explicó. A ojos de su ex vocero, el Papa Francisco llevó al plano global un compromiso genuino y vivido con los sectores más postergados.

Francisco mantenía un estilo de vida austero, levantándose a las 5 AM y sin celular, según Guillermo Marcó

Uno de los aspectos que Marcó más valoró fue la vocación universal que impulsó Francisco: “Decía que la Iglesia estaba abierta para todos, no solamente que incluía a los católicos, sino a las personas que no creían”.

Con esa visión, el Papa reformuló el rol de la Iglesia en el siglo XXI, empujándola hacia una apertura histórica sin precedentes. “Ese es el costado más interesante de Francisco, ese lado tan universal”, resumió el ex vocero.

Lejos del lujo o la ostentación, Francisco se mantuvo fiel a un estilo de vida austero, incluso como Papa. “Se levantaba a las 5 AM para rezar. Nunca tuvo celular. Teníamos un teléfono de línea, como el teléfono rojo de Tato Bores”, contó Marcó entre risas.

A pesar de su sobriedad, no dejaba de tener sentido del humor: “Era muy chistoso, siempre estaba de buen humor, hacía muchas bromas. Me reía mucho con él”.

Comparando con otros cardenales, Marcó bromeó al asegurar que Francisco “era un té con leche” mientras los demás se movían con “comitivas de 800 personas”. Esa diferencia también lo hacía entrañable.

El impacto de la realidad social de Buenos Aires marcó la agenda sacerdotal y pastoral de Jorge Bergoglio

Luego, el ex vocero también recordó cómo vivió el momento de la elección de Bergoglio como Papa. “Viajó al segundo cónclave con 76 años, estaba seguro de que le iban a pedir el retiro. Viajó con muy pocas cosas, por eso cuando es elegido Papa, pide que le lleven cosas que había en su cuarto, como unas pantuflas”.

“Siempre pensé que iba a ser un gran elector, pero no esperaba que fuera Papa”, confesó. La primera vez que lo vio como pontífice, no pudo contener la emoción: “Le di un abrazo y me puse a llorar”.

La fama mundial no alteró la esencia de Bergoglio. “La segunda vez ya me pareció una locura porque ya había merchandising, lo vi hecho taza, pero vos hablabas y seguía siendo él”, comentó entre risas.

Marcó también se detuvo en la fortaleza emocional del pontífice. “Era una persona altamente paciente. Lo vi en momentos de sufrimiento y a lo sumo hablaba poco o se quedaba callado, no era de gritar o exteriorizar su enojo”, sostuvo.

Aunque cercano, Francisco no era informal. “Que sea cercano no significa que sea chabacano, era un hombre muy formal. Le molestaba cuando se rompía el off the record”, reveló. Su incomodidad con el show también era notoria: “Era bastante enemigo de las fotos. Cuando tenía que posar no ponía cara tan amigable. Las fotos que está sonriendo es porque lo sorprendieron”.

Guillermo Marcó rememoró la emoción de ver a Bergoglio convertido en el Papa Francisco tras el cónclave (REUTERS/Tomas Cuesta)

Finalmente, Marcó destacó que Francisco supo representar a la Iglesia en los escenarios más complejos del mundo sin perder autenticidad. “Jugaba en distintas ligas, él jugaba acá y lo mandaron a jugar a las grandes ligas de Europa y lo hizo muy bien”.

