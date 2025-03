“Comiendo hasta extinguirnos”, el documental narrado por Liz Solari que interpela al sistema alimentario global

"El ganado emite metano y oxido nitroso. Si pensamos en el cambio climático, pensamos en dióxido de carbono, un potente gas de efecto invernadero. Pero el metano es 25 veces más fuerte por molécula", explica en el documental Marco Springmann, investigador principal sobre Sostenibilidad Ambiental, Universidad de Oxford

“La Tierra está al borde del colapso y nuestra dieta es una de las principales causas”, advierten los creadores del documental Eating Our Way to Extinction (2021), narrado y producido por la actriz ganadora del Oscar Kate Winslet, que ahora presenta su versión en español con la narración de la actriz y activista Liz Solari. Comiendo hasta extinguirnos. Los Datos Esenciales expone el impacto de la agricultura animal y de los sistemas ineficientes de producción de alimentos, y plantea una invitación concreta: el poder transformador de la acción individual.

En sólo 36 minutos, la galardonada producción británica codirigida por Otto y Ludovic Brockway que cuenta con el respaldo de figuras como Leonardo DiCaprio y Paul McCartney, advierte que la agricultura animal es responsable del 91% de la deforestación en la Amazonía y que representa casi el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la alimentación. La ganadería, además, es señalada como uno de los principales motores de la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y las llamadas “zonas muertas” oceánicas.

Originalmente, esta película fue estrenada en 2021 en plataformas como Amazon Prime y Apple TV, esta nueva edición reducida y subtitulada al español busca ampliar su alcance en América Latina y puede verse de manera gratuita en YouTube.

“Hay una estadística que habla más que mil palabras: debemos reducir el consumo de productos que provienen de animales a un 75% para tener suficiente agua potable para el 2050″, asegura Liz Solari al referirse al impacto real que tendrá la tierra si hoy no se toman decisiones amigables con el medio ambiente y la vida animal, y ofrece una invitación concreta y determinante: el poder de la acción individual.

"Comiendo hasta extinguirnos", trailer Oficial

El impacto ambiental de lo que comemos

Eating Our Way To Extinction (EOWTE) es un documental cuya versión original es narrada y producida por la actriz Kate Winslet, producido por Broxstar Productions y estrenado por Fathom Events. Hasta el momento, el documental recibió 25 millones de visitas, ganó 15 premios y fue narrado en 18 idiomas. También, fue presentado en el Parlamento Europeo, en la Residencia Presidencial mexicana en el Banco Europeo de Inversiones y en las sede de Adobe y Google.

Asimismo, reúne los testimonios de expertos científicos de renombre mundial como Sylvia Earle, ex directora científica de NOAA; Olivier de Schutter, ex relator especial de las Naciones Unidas; Marco Springmann, investigador principal sobre Sostenibilidad Ambiental, Universidad de Oxford; Jeremy Rifkin, asesor económico y político; Peter Wadhams, jefe del Grupo de Física del Océano Polar, Universidad de Cambridge; Joseph Poore, investigador de medio ambiente y agricultura, Universidad de Oxford; Tara Garnett, jefa de la Red de Investigación sobre el Clima de los Alimentos, Universidad de Oxford; Michael Greger, médico e investigador; Arjen Hoekstra, experto en Gestión del Agua, Universidad de Twente, Países Bajos, y Penelope Lindeque, investigadora Científica Senior del Laboratorio Marino de Plymouth.

Desde un enfoque narrativo que combina cifras científicas con testimonios y análisis de estos expertos, el trabajo documental explica por qué el actual sistema alimentario es ambientalmente insostenible, socialmente desigual y profundamente ineficiente. En ese escenario, el contundente folme introduce al espectador en un recorrido cinematográfico que atraviesa distintas regiones del mundo y los sitúa en las catástrofes naturales de las últimas décadas como en profundidades de las selvas tropicales del Amazonas, relatando la historia de nuestro planeta por medio de testimonios impactantes, relatos conmovedores de los pueblos originarios más afectados por el constante cambio global, junto a figuras de renombre mundial como el inversor vegano Sir Richard Branson y el reconocido filántropo Tony Robbins.

El proyecto cuenta, además, con el aval de Paul McCartney y de Leonardo Di Caprio. “Cuidar lo que comemos, es probablemente lo mejor que podemos hacer para resolver la crisis ecológica en la que nos encontramos”, asevera McCartney e invita a ver el atrapante trabajo fílmico. “Esta es la película que las generaciones futuras desearán que todo el mundo vea hoy”, sostiene el actor de Titanic.

Paul McCartney recomienda ver el documental "Comiendo hasta extinguirnos"

Luego de una introducción, Liz Solari comienza la narración que se mantendrá serena y contundente. “El daño ambiental, la extinción de especies, la hambruna, la pobreza, las enfermedades y la resistencia a los antibióticos, se relacionan directamente con la ganadería”, introduce la productora audiovisual y defensora de los animales y la naturaleza, en la versión narrada en español. En poco más de media hora, pueden verse imágenes impactantes, gráficos explicativos, la conclusión de científicos y la opinión de expertos que coinciden en apuntar especialmente al consumo de carne vacuna y productos de origen animal como responsables del agotamiento que sufre el Planeta Tierra.

Jeremy Rifkin explica que “el consumo de carne no solo no se ha reducido, sino que se proyecta que se duplicará hacia 2050″. Frente a ese panorama, el trabajo fílmico plantea que pensar en una transformación del sistema alimentario es necesario: los expertos que participan demuestran que, entre otros puntos, “una dieta basada en plantas reduciría la cantidad de terreno necesario para producir comida en 3.100 millones de hectáreas (el tamaño del continente africano)”.

Además, este trabajo de investigación —que no está sostenido por una creencia de un grupo de personas sino que es el resultado de una consensuada investigación científica— no se limita a una denuncia ambiental sino que propone una reflexión individual: si las elecciones alimentarias tienen un impacto directo sobre la salud del planeta, entonces cambiar la dieta no es solo un acto ético, sino también una herramienta de acción climática.

"En el mundo, 1.800 billones de personas viven en zonas de alta escases hídrica. Un tercio del agua que se consume a nivel mundial se destina a productos cárnica y láctea", explica Arjen Hoekstra, experto en Gestión del Agua, Universidad de Twente

Para Gerard Wedderburn-Bisshop, quien fue el especialista principal del Gobierno de Queensland, el trabajo desde las ciencias en esta materia es importante como aval. “Los científicos han predicho que en poco más de dos décadas, la pérdida de especies será tan grande que no nos recuperaremos, la Tierra sufrirá un colapso ecológico y lo más impactante que podemos hacer tú y yo para detenerlo, es cambiar nuestra dieta”, afirma.

Es entonces cuando Solari invita a la reflexión: “La Tierra nos está llamando a frenar su destrucción, o ella nos destruirá a nosotros”, dice e indaga: “Una dieta basada en plantas y plantar árboles es tu superpoder. ¿Lo vas a usar?”. La activista argentina le asegura a Infobae que “para sanar el planeta y garantizar la supervivencia de nuestra especie, debemos transformar nuestra forma de alimentarnos, eligiendo opciones basadas en plantas”.

Este trabajo documental, estrenado en 2021, cuenta con una contundente recepción internacional. The New York Times lo describió como una pieza “densamente investigada” que expone sin ambigüedades las consecuencias del consumo de carne. La revista Vogue del Reino Unido subrayó su capacidad para visibilizar el vínculo entre alimentación y crisis ecológica, mientras que los Globos de Oro lo destacaron por conectar la ganadería con problemas como la resistencia a los antibióticos y el cambio climático.

"Si dejamos de consumir rumiantes y optamos por otras carnes, el impacto de nuestra huella en el Planeta se reduce 10 veces. Pero si se pasa a productos vegetales, sería 100 veces menor", asegura el investigador Marco Springmann (Captura)

Comiendo hasta extinguirnos – Los Datos Esenciales forma parte de una ola reciente de documentales ambientales que, como Racing Extinction o The Game Changers, buscan interpelar a las audiencias a partir de información científica y un relato audiovisual accesible. Según su página oficial (www.eating2extinction.com), la película tiene como objetivo principal poner en discusión el rol del sistema alimentario en la crisis climática y fomentar un debate global sobre alternativas sostenibles.

El documental expone con crudeza los vínculos entre el sistema alimentario global y la degradación ambiental. Denuncia que los océanos, responsables de generar una porción significativa del oxígeno que respiramos, están siendo devastados por prácticas extractivas intensivas, incluida la contaminación derivada de redes de pesca abandonadas. En paralelo, subraya que la ganadería no solo es una de las principales causas de la deforestación mundial, sino también un potencial foco de futuras pandemias, debido a las condiciones en las que se crían los animales y al impacto de esta actividad en los ecosistemas.

La producción también cuestiona el rol de las entidades regulatorias, señalando que muchas de ellas reciben financiamiento directo de la industria animal, que destina millones de dólares al cabildeo y a la influencia sobre políticas públicas. Frente a ese entramado, el trabajo fílmico sostiene que el cambio individual más contundente que puede adoptarse es el de una alimentación basada en plantas y alimentos integrales. Lejos de ser una propuesta marginal, este tipo de alimentación es reconocida por expertos como saludable en todas las etapas de la vida, incluso en contextos de alta exigencia física, como en el caso de deportistas. El mensaje final es claro: transformar la forma de alimentarnos no es solo una opción ética o sanitaria, sino una medida urgente para preservar el medio ambiente y evitar su colapso.

Mas del 90% del pollo se cría de manera intensiva y consume 50 más agua que la producción de garbanzos (captura)

El deseo de abrir las mentes y los corazones

Para Liz Solari haber sido elegida y llamada para narrar EOWTE “es un honor”. “Es un documental que eleva la conciencia de quien lo ve, ya que despierta e impacta con la verdad y nos recuerda que tenemos el poder de cambiar el destino de nuestra raza llamándonos la acción de forma urgente”, dice.

Pero no se queda en su propia creencia sino que se respalda con números. “Debemos reducir el consumo de productos que provienen de animales a un 75% para tener suficiente agua potable para el 2050. La destrucción ambiental y animal causada por la industria cárnica es devastadora para la Tierra, para los animales y para nuestro futuro como especie. ¡Nuestro paladar nos está exponiendo a la extinción! Por eso, con EOWTE estamos llevando esta conversación a nivel mundial en su conjunto: con la sociedad, con las industrias para concientizar de la urgencia y movilizar a la gente para que tome acción”, manifiesta.

Solari lleva 15 años como vegana y activista en defensa de los derechos de los animales, y actualmente está dedicada a producir documentales de alto impacto, pese a eso, enfocarse de lleno en esta investigación le causó un gran impacto. “Me sorprendió profundamente al sumergirme en la investigación y narración de Eating Our Way to Extinction las nuevas estadísticas, los estudios científicos impactantes que exponen la magnitud del daño que el consumo de alimentos cárnicos y estas industrias están causando a nuestro planeta. Este no es solo un grave problema ambiental, sino también un problema de justicia social y derechos humanos”, asegura.

La actriz y activista Liz Solari pone su voz en la versión en español del documental “Comiendo hasta extinguirnos-Los Datos Esenciales", producido por la actriz Kate Winslet

Su deseo es que este trabajo tenga impacto social. “Deseo que abra las mentes y los corazones de quienes lo ven para que entiendan que ellos son responsables y tienen el poder para hacer una diferencia y para co-crear un futuro seguro, armonioso y abundante para todos los seres que habitan la Tierra. Es importante que seamos muchos más los humanos activos, despiertos para frenar la injusticia de la destrucción de nuestra Madre y con ello de los animales y nuestra especie”, anhela.

“Mi mensaje es claro: nuestro paladar nos está llevando hacia la extinción. La acción más rápida y efectiva para proteger la Tierra y garantizar un futuro sostenible para todas las generaciones venideras es hacerte vegano. Y la buena noticia es que hoy es más fácil que nunca. Este documental celebra a las personas, comunidades, empresas que están transicionando y trabajando activamente para crear un futuro sostenible. Mi objetivo es inspirar a otros a unirse a este movimiento consciente y accionar juntos para co-crear un mundo mejor para todos”, sostiene Solari.

Además cuenta que se unió a una campaña sin fines de lucro que busca “fomentar la reflexión y el pensamiento crítico, cuestionar por qué está naturalizado el consumo de productos de origen animal y promover una toma de decisiones más consciente y ética”.

“Allí, comparto testimonios personales de mi paso al veganismo”, dice e invita a quienes deseen “ser parte de este cambio consciente” a descargarse la Guía gratuita PorQueVegan! (https://www.porquevegan.org/sumatealacampania).

*Quienes deseen ver el documental “Comiendo hasta extinguirnos-Los Datos Esenciales” pueden ingresar en este link.