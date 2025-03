Cuál es el estado de salud del bebé prematuro que habían dado por muerto y estuvo dos horas en una morgue

Brian Fuentes y Maira Suárez, ambos de 18 años, relataron la odisea que vivieron con su bebé

Ángel Fuentes, el bebé sietemesino al cual dieron muerto por error y pasó dos horas solo en una morgue, hoy se recupera en el sector de Neonatología del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

El martes último, el bebé sietemesino había sido declarado como fallecido al poco tiempo de nacer en el Hospital Distrital Las Heras, del municipio del mismo nombre. Pero cuando sus abuelas y bisabuela materna fueron a reconocerlo a la morgue del hospital local, lo encontraron vivo: su corazón aún latía. Por ende, se trasladó al bebé de urgencia al otro nosocomio.

El Hospital Distrital Las Heras, en donde dieron por fallecido al bebé y lo trasladaron a la morgue aún con vida

“El paciente, que fue derivado ayer por la madrugada desde Las Heras, pesa 1,200 kilogramos, luego de un embarazo de 28 semanas de gestación, está con asistencia respiratoria mecánica (ARM), bajo antibióticos e inotrópicos (NdR: medicamentos que modifican la fuerza de contracción del corazón)“, afirmó a Infobae, María Mercedes Picasso, directora asociada del nosocomio.

El bebé sietemesino, además, está bajo extremos cuidados de maduración pulmonar y, según la autoridad del centro sanitario, tiene un pronóstico reservado. “Es un paciente crítico por su condición pero está bajo el cuidado de los mejores neonatólogos del hospital, está atendido con todo lo necesario, de aquí no será derivado", sostuvo Picasso a este medio.

Cómo se gestó el “bebé del milagro”

Todo comenzó este martes al mediodía, cuando Maira Suárez, de 18 años y transitando un embarazo de 28 semanas, acudió a la guardia del Hospital Distrital Las Heras con un agudo dolor abdominal.

“La inyectaron, le recetaron Sertal en perlas y paracetamol, le preguntaron si tenía sangrado y nos mandaron a la casa”, comenzó su relato ante la prensa local Brian Fuentes, también de 18 años. Pero la situación no mejoró en su hogar, ya que la joven sufrió un sangrado en el baño, por lo que su pareja decidió acompañarla de manera urgente nuevamente al centro de salud.

El Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, en donde se recupera el bebé prematuro

El nacimiento prematuro del bebé, quien por aquel momento se iba a llamar Noah Valentín, ocurrió en la entrada del baño de la guardia del hospital de Las Heras. “Ella sentía algo pesado, como que se venía el bebé, y yo llamé a los doctores. No se podía levantar porque ya le daban las contracciones y el bebé nació ahí. Por suerte no se cayó al piso, lo atajaron con un pañal de adulto. Se lo llevaron de urgencia y no me dijeron a dónde”, contó Fuentes, quien hace changas para colaborar con la economía del hogar

En plena incertidumbre, le informaron a los padres que debían trasladar de urgencia al bebé hacia Caleta Olivia ya que “no lloraba” y eso generó preocupación entre los médicos. “Cuando subieron al bebé a la ambulancia, le sacaron un ratito el oxígeno y después arriba se lo volvieron a poner. No alcanzaron a salir que me dijeron que le había agarrado un paro y había muerto”, rememoró el padre con una frialdad absoluta ante los medios.

El bebé prematuro hoy está "con asistencia respiratoria mecánica (ARM), bajo antibióticos e inotrópicos", informaron desde Caleta Olivia (Freepik)

La sorpresa llegó más tarde, cuando la madre y la abuela de Maira insistieron en despedirse del bebé, quien estaba hacía dos horas en la morgue del hospital. “La familia de ella es de Koluel Kayke y querían conocer al bebé y despedirse de él. Entraron la abuela y la mamá de ella y mi mamá para verlo y se encontraron con que el bebé estaba respirando”, expuso él sobre la increíble situación.

Paola Suárez, abuela del recién nacido y madre de la mamá, llamó al enfermero, quien llegó y le tomó el pulso y se lo llevó de urgencia. Maira, por entonces se encontraba en una camilla, acompañada por su pareja, y el personal médico le estaba haciendo la extracción de la placenta, cuando llegaron las abuelas con la noticia.

Por su parte, Brian Fuentes, padre del bebe -que ahora se llama Ángel y no Valentín (pasó como segundo nombre a Valentino)- expresó a medios locales que a futuro van a asesorarse para hacer la denuncia correspondiente “para que la gente se entere que los médicos de Las Heras no sirven para nada“. Hasta el momento, según informaron fuentes policiales a Infobae, no hay ninguna denuncia radicada al respecto.