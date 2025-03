“Le latía el corazoncito”: les dijeron que su bebé había muerto y cuando lo fueron a reconocer a la morgue estaba respirando

Les dijeron que su bebé había muerto y cuando fueron a reconocerlo a la morgue estaba respirando

De la más inmensa tristeza a la alegría y del milagro a la indignación. Así transcurrieron en Santa Cruz las últimas horas para Maira y Brian, los padres de Ángel. El bebé fue declarado muerto a poco de nacer, pero cuando sus abuelas y su bisabuela materna fueron a reconocerlo a la morgue, lo encontraron vivo.

Todo comenzó este martes al mediodía, cuando Maira, de 18 años y transitando un embarazo de 28 semanas, acudió a la guardia del Hospital Distrital Las Heras con un agudo dolor abdominal.

“La inyectaron, le recetaron sertal perlas y paracetamol, le preguntaron si tenía sangrado y nos mandaron a la casa”, comenzó su relato ante la prensa local Brian.

Pero la situación no mejoró en su hogar, ya que la joven sufrió un sangrado en el baño, por lo que su pareja decidió acompañarla de manera urgente nuevamente al centro de salud.

“Ahí ya le dijeron que le iban a hacer una prueba de orina. Ella sentía algo pesado, como que se venía el bebé, y yo llamé a los doctores. Estaba intentando hacer la orina para la prueba, no se podía levantar porque ya le daban las contracciones y el bebé nació en la puerta del baño. Por suerte no se cayó al piso, lo atajaron con un pañal de adulto. Se lo llevaron de urgencia y no me dijeron a dónde”, contó el reciente padre, que aún vive con su madre y hace changas para colaborar con la economía del hogar.

Ángel nació en el Hospital Distrital Las Heras

Lamentablemente, Ángel no gozaba de buena salud. Alrededor de las 22, los médicos consideraron necesario trasladarlo al Hospital Zonal Padre Tardivo, de Caleta Olivia.

“Me dijeron que se lo tenían que llevar a Caleta Olivia. Cuando subieron al bebé a la ambulancia, le sacaron un ratito el oxígeno y después arriba se lo volvieron a poner. No alcanzaron a salir que me dijeron que le había agarrado un paro y había muerto”, rememoró Brian el que seguramente fue el momento más triste de su vida.

La sorpresa llegó más tarde, cuando la madre y la abuela de Maira insistieron en despedirse del bebé en la morgue. “La familia de ella es de Koluel Kayke y querían conocer al bebé y despedirse de él. Entraron la abuela y la mamá de ella y mi mamá para verlo y se encontraron con que el bebé estaba respirando”, expuso la increíble situación el padre del niño del milagro.

Ángel se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro de salud de Caleta Olivia, en estado crítico.

Paula, una de las abuelas que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, expresó ante la cámara del móvil del Canal 2 local cómo fue ese momento: “Lo sacaron en la morgue al bebé. Estaba solito. Le estaba latiendo el corazoncito, estaba vivo. Estuvo dos horas en la morgue”.

“Se iba a llamar Valentín, pero se llama Ángel. Porque es un ángel”, cerró Brian, tras la elección del nuevo nombre para el niño que nació dos veces el mismo día.