Derrapó con su moto a metros de un control de tránsito en Santa Fe y registró la alcoholemia más alta del fin de semana largo

Un motociclista en Santa Fe registró la alcoholemia más alta del fin de semana largo

Durante el último fin de semana largo en Argentina se reforzaron los controles de tránsito en las rutas nacionales y hubo dos que se destacaron por sobre el resto por tristes récords en las alcoholemias realizadas. El peor de los casos fue el de un motociclista que derrapó a pocos metros de donde se encontraban los agentes.

El sábado por la noche, en el kilómetro 327 de la RN 1V09, a la altura de la localidad santafesina de Roldán, un joven de 29 años cayó con su motocicleta a 30 metros del control instalado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Luego de haber recibido la asistencia de los agentes, se le realizó la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,64 g/l, estableciendo el récord del fin de semana largo.

Un video que capta el momento del control evidencia, además del resultado del control, el mal estado del joven, que, sentado sobre el guardarraíl, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás.

Por otro lado, el motociclista circulaba sin licencia ni seguro vigente, por lo que la moto quedó retenida.

Un día antes, por la mañana, en el ingreso a la ciudad de Salta, se dio el récord entre los automovilistas. En un control de la ANSV, junto a la Policía provincial y agentes de Tránsito locales, sobre el kilómetro 1.587 de la RN 9, un conductor de 41 años, tras varios intentos, marcó 1,89 g/l en su alcoholemia.

Un automovilista en Salta registró 1,89 g/l en la alcoholemia

Durante ese operativo se fiscalizaron más de 2.500 vehículos y se detectaron cinco alcoholemias positivas, de las cuales esa fue la más grave. Además, el automovilista circulaba sin licencia de conducir y acumulaba varias infracciones de tránsito previas.

En el video difundido por la ANSV, el infractor, con serias dificultades para hablar y someterse al control, admite haber consumido cerveza antes de subirse a su vehículo e intenta dar una explicación de por qué además circulaba sin su licencia.

Tanto el motociclista como el automovilista ahora enfrentan multas por más de un millón y medio de pesos.

La ANSV, perteneciente a la Secretaría de Transporte, realiza a diario este tipo de controles en las rutas con el fin de evitar tragedias y sancionar a quienes ponen en riesgo las vidas de los demás.

Quiso evitar un control de alcoholemia: circulaba borracho y sin licencia de conducir

Manejaba borracho por la RN5 quedó inhabilitado y deberá pagar una multa

Un hombre que circulaba por la Ruta Nacional 5 quedó inhabilitado tras haber dado positivo en un control de alcoholemia en los últimos días de febrero. Cuando los agentes de seguridad vial lograron hacerlo bajar de la camioneta para que realizara el test, el conductor admitió que estaba muy borracho. Luego de algunos intentos, confirmaron que tenía 2,08 gramos de alcohol en sangre.

Todo ocurrió a la altura del kilómetro 86, cuando los oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) interceptaron a una camioneta color azul que había sido reportada por otros automovilistas. Según las denuncias, el vehículo viajaba a gran velocidad y haciendo maniobras imprudentes.

Minutos antes, tras haber arribado al Peaje Olivera, los agentes de Gendarmería Nacional intentaron detener al conductor que se quiso escapar del control arrojando la camioneta sobre otro vehículo. “¡Me tiró la camioneta encima… vengo con mi familia!”, señaló. Finalmente, los trabajadores de Seguridad Vial abordaron la camioneta y lograron que el hombre se detuviera.

Además de la grave infracción por conducir bajo los efectos del alcohol —más del cuádruple del límite permitido para un particular—, los inspectores verificaron que no contaba con la documentación obligatoria para circular. No tenía encima la licencia de conducir, ni tampoco la Verificación Técnica Vehicular (VTV), incluso no llevaba el cinturón de seguridad puesto.