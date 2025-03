El padre de Pablo Grillo contó que su hijo lo reconoció tras 8 días de internación: “Hola, viejo”

Pablo Grillo reconoció a su padre a 8 días de estar internado Crédito: C5N

Ocho días después de haber sufrido un grave traumatismo craneal tras el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza, el fotoperiodista independiente Pablo Grillo mostró signos de recuperación. Su padre, Fabián Grillo, confirmó que el joven logró abrir los ojos, identificarlo y hasta responderle con un saludo.

El fotoperiodista, quien resultó herido en la represión policial durante la marcha de jubilados frente al Congreso el pasado 12 de marzo, continúa en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía. A pesar de que su estado sigue siendo crítico, la familia informó que en las últimas horas reaccionó al contacto con sus seres queridos.

“Me saludó, me dijo ‘¡hola, viejo!’. Yo estaba hablando con él como si fuera un nene, entonces me saludó y me apretó la mano (...) Fue fantástico”, relató Fabián Grillo en diálogo con C5N. Aunque los médicos piden cautela, el hecho de que el reportero gráfico haya logrado identificar a su padre y responder verbalmente representa un avance en su recuperación.

Pablo Grillo reaccionó y saludó a su padre tras días de terapia intensiva

A pesar de la mejoría, los médicos mantienen un pronóstico reservado. Según explicó su padre, el personal médico le advirtió que la situación “sigue siendo grave y delicada”. “Puede haber alguna reversión, pero por ahora es asombroso el avance que tuvo. Sigue sin respirador, pero no quita que alguna vez lo necesite”, detalló.

El fotoperiodista sufrió pérdida de masa encefálica debido al impacto del proyectil, lo que generó preocupación sobre la posibilidad de secuelas a largo plazo. Sin embargo, en la última jornada logró mantenerse sin asistencia mecánica respiratoria, un punto clave en su evolución.

En comunicación con Radio Splendid, en la mañana de este jueves Fabián Grillo ya había mencionado que “por primera vez” los médicos comenzaron a hablar sobre la recuperación de su hijo. “Hasta ahora prácticamente ni se mencionaba el tema”, expresó.

La familia y colegas de Grillo piden justicia por las agresiones que recibió el fotógrafo

Pablo Grillo resultó herido el miércoles 12 de marzo mientras cubría la protesta de organizaciones de jubilados frente al Congreso de la Nación. Durante la represión de las fuerzas de seguridad, un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la policía lo alcanzó en la cabeza.

Imágenes captadas por el periodista Emanuel Coria, de FM La Tribu, registraron el momento del impacto. “Se empezaron a escuchar tiros, entonces me acerqué para ese lado y cuando estaba filmando pude captar el momento. Había un cordón policial que estaba avanzando y desde ahí venían todos los gases, los disparaban al aire y llegaban lejísimos. Para mí fue bastante adrede”, relató Coria en diálogo con Infobae.

El video muestra a Grillo cayendo al suelo mientras varias personas corren a auxiliarlo. “Se armó una ronda de cinco personas ayudándolo y cuando vieron que era más grave lo llevaron en andas media cuadra para adentro. Le salía mucha sangre. Lo más grave es que la policía siguió avanzando cuando estaba armada esa ronda”, describió el periodista.

Una cápsula de gas lacrimógeno dejó al periodista en terapia intensiva

El accionar de las fuerzas de seguridad fue defendido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien justificó el disparo del cartucho de gas lacrimógeno. “El gendarme tiró como tenía que tirar”, afirmó en declaraciones públicas. Según su versión, el proyectil “no salió en horizontal”, sino que rebotó antes de impactar en el fotoperiodista.

Mientras tanto, el caso sigue siendo investigado y no hay agentes identificados ni sancionados por el hecho. La familia de Grillo, junto con sus colegas, espera que se avance en la determinación de responsabilidades y que se esclarezca si se trató de un acto intencional o una consecuencia de la represión en la manifestación.

A pesar del difícil cuadro médico, la reacción de Pablo Grillo al reconocer a su padre y responderle con un saludo es vista por su familia como una señal de esperanza. “Le dije que armó un lío bárbaro, que está todo el mundo atrás de él y que le mandaron saludos Ricardo Mollo y León Gieco. Ya me imagino que se va a reír cuando se entere de esto”, expresó Fabián Grillo en C5N. El pronóstico sigue siendo reservado y la salud del fotoperiodista dependerá de cómo transite las próximas semanas.