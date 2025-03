Un coleccionista de vinilos y conductor radial de Bahía Blanca es una de las víctimas fatales de la inundación

Nelson Zinni rodeado de parte de su colección: murió durante el temporal en Bahía Blanca

Lo conocían en todo Bahía Blanca por su colección de música, no solamente por la enorme cantidad de discos que tenía en su casa sino por el hecho de compartirlo a todo el mundo desde su emisión radial “Con ruido a púa”, desde donde exhibía algo de su cerca de 20 mil piezas y sus enciclopédicos conocimientos en la materia, desde Carlos Gardel hasta los Rolling Stones.

Los vecinos se le acercaban con algún disco de pasta que habían encontrado en sus casas, regalos para que Nelson Zinni engorde su cada vez más vasta discoteca en Bahía Blanca. Por eso la noticia de su muerte impactó, tal vez, más que otras. Y generó un hondo silencio en la ciudad, en medio del impacto por la tragedia que atraviesa.

Zinni, también periodista, también empleado público de la Municipalidad, a los 48 años, murió durante la tormenta y es una de las 16 víctimas fatales identificadas tras el histórico temporal que lastimó la ciudad bonaerense el último viernes.

Hay más de 100 personas desaparecidas, quien sabe arrastradas por las corrientes de los arroyos en que se transformaron las calles en Cerri, en Ingeniero White y en la propia Bahía. Eso, se sospecha, fue lo que le pudo haber ocurrido al coleccionista.

Su nombre había circulado en la lista oficial pero fue la radio que emitía su programa la que confirmó que se trataba de él. “Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido compañero Nelson Zinni, un apasionado de la radiofonía en el cual destacaba con su programa Con ruido a púa”, posteó LU3 AM 1080 en las redes sociales. En los comentarios, la mayoría lo evocaba como un héroe.

Zinni era fanático de los Beatles y de la música de la primera mitad del siglo pasado

Un usuario de X, Leo Valente, escribió: "QEPD Nelson Zinni, se lo llevó la tormenta, no tengo dudas que ayudando a alguien. Gran persona, atento, de los que te saludan todos tus cumples, una cara amable en licencias de conducir, fanático único de los discos, adoptante de un niño grande, loco lindo, familia de buena gente“.

“El salvador del vinilo”, tituló una nota que contaba su historia publicada hace 20 años, cuando Nelson ya era un coleccionista de fuste. Por esos años contó que tenía 5.600. Décadas después iba a casi cuadruplicar.

También tenía una vitrola patentada en 1906. "Nelson se declara coleccionista también de antigüedades varias: pastillas para la gripe, cajitas de anilina, revistas... En fin, hay todo un costado suyo que se ancló entre 1920 y 1940. Incluso, con el tango ha construido un túnel a través del tiempo que lo transporta diariamente a las veladas de Gardel y D’Arienzo, sus preferidos", dice el perfil publicado en el diario local La Nueva Provincia, que narra este diálogo con el entrevistador.

--¿Cómo te definirías?

--Como una persona antigua. Pero no por cómo me visto, porque no puedo volver a la época de antes y vestirme con galera.

--Pero te gustaría.

--Sí, sobre todo vivir en la década del ’20 o del ’40 para disfrutar la época del jazz, del charleston y para ver a las grandes figuras. Lamentablemente no se puede.

La despedida de Zinni en las redes sociales

Incluso para Nelson el tiempo pasó. Y para adelante. Vivía con su pareja, ambos tenían un hijo. Por los comentarios en las redes, era muy querido. “Un tipo genial, amable y buena persona”, escribió un usuario en Facebook.

Dos décadas después de la primera entrevista, La Nueva volvió a retratar a Nelson. Fue en 2023. “Guardián de los sonidos”, es el (gran) título.

-¿Cuántas piezas tiene hoy tu colección?

-Es difícil dar un número exacto de la cantidad de discos que tengo. No llevo una cuenta, Puede haber más de 20 mil discos aunque la colección también hay casetes, cinta abierta, discos de pasta, de vinilo y discos simples. Hay también acetatos, CD, MP3 y Dvds.

“La mayoría de los discos me los regala la gente aunque tengo que ser más selectivo porque no puedo decirle que sí a todos, ya que ocupan mucho espacio. Son miles de discos. También compré algunos en Mar del Plata, en casas especiales que sé lo que tienen. Llegué a comprar lotes de 40 discos”, contaba en esa nota, donde también, con cierta osadía, la entrevistadora le preguntó qué destino imaginaba para sus discos el día que ya no estuviera por aquí. La osadía tenía un destino.

Nelson respondió: “Me gustaría que alguien los conserve y les dé el mismo valor que les di yo durante mi vida. Cuando yo no esté no voy a saber qué es lo que pasa pero mi idea es que no se tiren”