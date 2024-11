Rige un alerta por tormenta: cuáles son las 12 provincias que se verán afectadas

Se esperan fuertes tormentas y actividad eléctrica en el centro del país (UNCiencia)

Luego de un sábado soleado y de temperaturas cálidas en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que unas 12 provincias estarán bajo alerta por tormentas y, en algunos casos particulares, por fuertes vientos. No obstante, el resto del territorio no gozará de buenas condiciones climáticas, ya que se esperan lluvias y cielos nublados.

De acuerdo al organismo meteorológico, las áreas que estarán afectadas por una advertencia de nivel naranja serán parte del sur de Buenos Aires, el centro de Córdoba, el norte de San Luis y el sur de La Rioja. Mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Costa Atlántica tendrán jornadas nubladas, en el resto de la provincia regirá una alerta amarilla por tormenta.

De igual forma, la totalidad de La Pampa, la franja centro de Neuquén, el sur de Mendoza, el sur de San Luis, el sur y este de Córdoba, el sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, el este de San Juan, el sureste de La Rioja, el oeste de Salta y gran parte de la zona oeste y centro de Jujuy permanecerán bajo la misma alerta amarilla por tormentas. Además de las fuertes lluvias que podrían acumular entre 30 y 50 milímetros de agua, existiría la probabilidad de que haya actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento intensas.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las altas temperaturas se mantendrán, debido a que se espera una mínima de 21 grados y un máxima de 31 grados. No obstante, la presencia del sol será mínima durante la mañana y terminará por ser cubierto por las nubes durante la tarde. Finalmente, a la noche se producirán tormentas aisladas que vendrán acompañadas de actividad eléctrica.

Las provincias que estarán bajo alerta por tormentas (SMN)

Sin embargo, el panorama empeorará el lunes, debido a que se pronosticó una jornada lluviosa que apenas mejorará con la llegada de la noche. La caída de agua más brusca sería durante la madrugada, ya que habrá una probabilidad de que llueva de entre 40 y 70%. Asimismo, el termómetro oscilará entre una mínima de 21 grados y una máxima de 28 grados.

Como consecuencia de las alertas naranja que estarán activas, el SMN sugirió a la ciudadanía estar preparada y tomar las precauciones necesarias, ya que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Por este motivo, recomendaron evitar las actividades al aire libre y, en lo posible, permanecer en construcciones cerradas. Asimismo, recordaron el potencial riesgo que podría representar el utilizar artefactos eléctricos y teléfonos con cable, por si pudiera producirse alguna descarga eléctrica y generar un cortocircuito.

Las lluvias llegará a CABA durante la madrugada del lunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de que no se pudiera evitar circular por la vía pública, las autoridades pidieron no circular por las calles inundadas o afectadas por la tormenta y no estacionar los vehículos cerca de árboles, postes de luz y/o estructuras que pudieran caerse por la fuerza del viento y el agua.

Además, se aconsejó alejarse de las zonas costeras y ribereñas; cortar el suministro eléctrico en caso de identificar riesgo de que el agua ingrese al domicilio; y tener lista una mochila de emergencia con documentos, linternas, radio y un teléfono para solicitar asistencia.

En cambio, para los episodios de alerta amarilla, remarcaron que se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Al igual que invitaron a evitar las actividades en exteriores y mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas, las autoridades solicitaron no sacar los residuos y que se retiren los objetos que pudieran impedir el drenado del agua acumulada.