Temperaturas en ascenso y alertas por tormentas: qué dice el pronóstico del tiempo en Buenos Aires y el resto del país

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se preparan para un fin de semana con temperaturas en aumento, cercanas a los 30 grados. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes las marcas oscilarán entre los 18° y 27°, en una jornada despejada y sin probabilidad de precipitaciones.

Para mañana, se espera una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 28, con cielos algo nublados desde la mañana hasta la noche. El domingo las marcas continuarán subiendo, alcanzando una mínima de 22 grados y una máxima de 32. Habrá una baja probabilidad de lluvias por la tarde.

El pronóstico meteorológico de la semana

El panorama a partir del lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) indica cambios significativos en las condiciones climáticas. El primer día de la semana anticipa una mínima de 21 grados y una máxima de 28, con cielos nublados durante la mañana y chaparrones a partir de la tarde. El martes, el clima se mantendrá nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 27 grados.

A medida que avanza la semana, los días se mantendrán nublados. El miércoles, las temperaturas se situarán entre los 20 y 27 grados, mientras que el jueves se espera un ligero aumento, oscilando entre los 22° y 30°.

Alertas por lluvias, ráfagas y granizo

Este viernes rigen cinco advertencias de nivel amarillo por distintos fenómenos. En el caso de Tierra del Fuego, la provincia está advertida por lluvias de entre 10 y 20 milímetros, por lo que se recomienda evitar hacer actividades al aire libre, no sacar la basura, retirar aquellos objetos que impidan que el agua escurra, mantenerse alejado de zonas costeras y de río, informarse a través de las autoridades y preparar un bolso con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut esperan tormentas intensas, con ráfagas, granizo y entre 15 y 40 milímetros de caída de agua. Las sugerencias del SMN para este tipo de eventos son similares: no sacar la basura ni permanecer en el exterior, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer cerca de cuerpos de agua (playas, ríos, lagunas, piletas), estar atento a la caída de granizo y tener lista la mochila de emergencias.

Meses secos y de calor agobiante

El pronóstico climático trimestral elaborado por el SMN para noviembre-diciembre 2024 y enero 2025, indica las probabilidades de precipitación y temperatura para todo el país. El SMN utiliza las categorías Superior a la Normal (SN), Normal (N), e Inferior a la normal (IN) como valor de referencia para estimar las previsiones meteorológicas.

“El informe muestra que gran parte del país tendrá temperaturas superiores a las normales, con mayor probabilidad de que eso ocurra en el centro y centro este del país”, dijo a Infobae Cindy Fernández, comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN),

En tanto, ante la consulta de este medio, Alpio Costa, meteorólogo e investigador en el Instituto Antártico Argentino (IAA/DNA), señaló que “es altamente probable que encaremos un final de primavera e inicio de verano seco y caluroso”.

Se esperan temperaturas “normales o superiores a la normal” en la franja central del país, la región norte y mayores posibilidades hacia el este de Buenos Aires. En el este y sur de la Patagonia se estiman valores habituales de temperatura para esta época del año. En cuanto a las jornadas cálidas que pueden avecinarse, la franja central del país, que incluye CABA, la provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica, presenta posibilidades de temperaturas superiores a la normal (SN).

“Todo el centro y este de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el área metropolitana y la Costa Atlántica, está en una zona donde las probabilidades de déficit de lluvias y temperaturas por encima de lo normal es bastante alta, supera inclusive el 50%”, detalló Costa.

El informe del SMN estima que es probable que las lluvias sean escasas, es decir “inferior a la normal” en el este de la provincia de Buenos Aires y hacia el oeste y sur de la Patagonia. Es probable que las precipitaciones sean normales o “inferior a la normal” en el sur del Litoral, Córdoba, este de San Luis, oeste de Buenos Aires, La Pampa y este de Patagonia.