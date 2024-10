Un hombre arrastró el cuerpo de un caballo en La Plata y lo abandonó sobre la vereda

El accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad

Un hombre arrastró el cuerpo sin vida de un caballo en La Plata y lo abandonó sobre la vereda. El cadáver permaneció durante horas tendido sobre el suelo, hasta que fue retirado por las autoridades municipales.

El hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana del martes en la avenida 38, entre 119 y 120, en la zona de Barrio Hipódromo de La Plata. Todo quedó registrado por las cámaras de los alrededores.

En el video que encabeza esta nota, se puede observar como un hombre utiliza otro equino para arrastrar fuera de un domicilio el cuerpo del caballo. Según la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el sujeto sería un criador conocido de la zona.

De hecho, vecinos del lugar preciaron que los animales, que se encuentran bajo su cuidado, “están hacinados, muertos de sed, relinchan continuamente por falta de agua”. “Lo sacó como si fuera basura, para que alguien más lo retire y no tener que dar explicaciones de cómo murió”, dijo una señora.

A su vez, otra persona contó que “hace poco un caballo aplastó la pata de un gato y lo dejaron morir por una infección”. “Es una porquería de persona”, sumó al hablar del criador en cuestión.

El cadáver del caballo permaneció tendido sobre la vereda durante seis horas

Una vez que se percataron de lo sucedido, los vecinos advirtieron a las autoridades sobre lo que había sucedido, mediante un llamado al 911. De esta manera, agentes de la Policía Bonaerense se hicieron presentes en el lugar y, al percatarse de la presencia de los oficiales, el hombre estalló de furia contra una de las denunciantes.

El cadáver estuvo durante seis horas tendido sobre el suelo, puesto que, cerca de las 16, retiraron el cuerpo con ayuda de una pinza mecánica.

Este no es el primer hecho de maltrato animal que se registra este año en La Plata. En abril un grupo de personas fueron registradas mientras llevaban un caballo a tiro por un vehículo en plena avenida 32, lo que generó indignación entre los vecinos. El animal estaba atado con una soga a una camioneta.

Robó un caballo y fue atropellado por un auto

Un adolescente robó un caballo en junio en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Mientras galopaba, un auto lo embistió de costado, provocando que el joven y el animal salieran despedidos.

Todo sucedió el 6 de junio cerca de las 13 horas en las calles Maradona y Pasaje 1418. Tal como relató el adolescente en un diálogo con Telefé Rosario, tomó al animal “por diversión”, pero no logró controlarlo una vez que comenzó a andar.

Fue en ese instante que, al llegar al cruce de la intersección, el conductor de un Fiat Duna blanco que circulaba por la zona los atropelló desde uno de los laterales. “Me subí al caballo, se echó a correr y no lo pude frenar. El del auto aceleró más y me levantaron para arriba”, comenzó a narrar el protagonista del insólito hecho.

Tras el fuerte impacto, el adolescente salió despedido y cayó de espaldas, mientras que el caballo rodó por encima del paragolpes del auto. Luego de la caída, el joven permaneció unos minutos sentado sobre el asfalto. En tanto, el animal, después de rodar reiteradas veces, logró reincorporarse y salir caminando con dificultad. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara instalada en la zona.

“Ya lo veníamos jodiendo hace rato al caballo queriendo agarrarlo y no podíamos. Lo agarramos hoy, por diversión. Es de un muchacho del campo. Lo agarramos para andar un ratito”, confesó.

A su vez, contó que después de ser atropellado, el conductor se acercó para preguntarle cómo se encontraba. “Me dijo que él nada más no quería ir preso y yo le dije que se vaya”, agregó. Y precisó: “No podía respirar bien porque me caí de espalda”.