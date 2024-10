Derrumbe en Constitución: se cayó una medianera sobre una casa y hay preocupación por más desprendimientos

El incidente ocurrió durante la mañana del sábado pasado

El derrumbe de una medianera en el barrio porteño de Constitución casi provoca una tragedia. Los ladrillos de un edificio de nueve pisos cayeron sobre un dúplex contiguo habitado por una pareja en la calle Rondeau al 1700, generando un riesgo inminente de colapso.

El hecho ocurrió la mañana del pasado sábado, minutos antes de las 11, cuando una pared del inmueble se desprendió, dejando caer escombros sobre las viviendas vecinas.

Bomberos de la Ciudad y personal de Guardia de Auxilio acudieron al lugar minutos después, evacuando a los residentes, Agustín y Victoria, y clausurando el primer piso y el altillo del dúplex. Solo la planta baja quedó habitable, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

Los propietarios, por precaución, decidieron no quedarse allí. Desde entonces, no han podido regresar a su casa debido al peligro de nuevos derrumbes y están desesperados por la situación. “Nuestra prioridad es que resguarden nuestra casa y terminen de sacar el revestimiento que resta caer”, expresó Agustín, preocupado por la integridad de su vivienda.

La joven pareja relató cómo tuvieron que abandonar su hogar, con sus tres perros y algunas pertenencias. “Se escuchó un ruido tremendo. Vi una nube de polvo por la ventana y no sabíamos qué pasaba. Le dije a ella (Victoria): ‘Preparate porque seguramente nos tenemos que ir’”, dijo el joven a TN.

Y continuó: “Llamamos al 911 y cuando me volví a asomar los vecinos me dijeron que se había caído la medianera. Les pregunté si podía salir y me dijeron que no. Después llegaron los bomberos y me pidieron que les tire la llave. Entraron y nos dijeron que había que evacuar, que había peligro inminente. Entonces agarramos a los tres perritos y un bolsito, y nos fuimos”.

La pared del edificio de la cual se desprendieron los ladrillos

Los jóvenes contaron que las autoridades dejaron el sábado una notificación en la puerta del edificio a través de la cual se le informó al consorcio que debían “poner a resguardo las personas y los bienes de forma inmediata”.

“Son 600 metros cuadrados de pared, según nos dijeron. Y cada ladrillo pesa 1,9 kg”, detallaron en la entrevista, graficando el peligro de la situación.

A partir de sus constantes reclamos, el lunes su casa fue inspeccionada otra vez. En esa ocasión, la propiedad fue clausurada por completo. Además, se colocó una malla de contención en el edificio. Y esta tarde, las autoridades comenzaron las tareas para remover el material que podía desprenderse. La Policía de la Ciudad cerró el tránsito en la calle Rondeau para facilitar los trabajos en el lugar.

Según lo que pudo saber este medio, la arquitecta contratada por el consorcio del edificio presentó este jueves un plan de obra a la Guardia de Auxilio, buscando soluciones para mitigar el riesgo. La pareja afectada, por su parte, afirmaba no tener novedades al respecto, a la vez que comentaba que no tienen diálogo con los vecinos del inmueble lindero, dado que las primeras conversaciones que tuvieron no terminaron en buenos términos.

Las autoridades trabajaban este jueves en el lugar

“Corre riesgo la integridad de nuestra casa, que es nuestro sueño. Nos mudamos hace poco, en febrero. Estuvimos haciendo obras, la cocina la hicimos de cero y la estrenamos recién en junio, y ahora nos pasa esto”, lamentó Victoria. “Estamos rogando que no haya viento, que no llueva”, agregó Agustín. Mientras esperan que todo se solucione, están viviendo en lo de un familiar.