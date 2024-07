Chicanas, cruces y declaraciones desafortunadas: las 140 frases políticas de la primera mitad del año

El primer semestre de 2024 estuvo, en cuanto a declaraciones públicas respecta, muy enfocado en la discusión política. Fueron los primeros meses del gobierno de Javier Milei quien, tanto en entrevistas periodísticas como en sus posteos en la red social X -antes conocida como Twitter-, no dejó de opinar sobre ningún asunto e inclusive mantuvo varias disputas con personajes nacionales e internacionales. Milei tuvo el apoyo discursivo de sus funcionarios y aliados y recibió las críticas de los opositores que también eligieron la confrontación verbal para manifestarse en contra de su programa de gobierno. También hubo lugar para los debates, algunos de baja calidad argumentativa, por cuestiones muy variadas, como la Ley Bases, la inflación, la situación de los que menos tienen, y hasta los perros del Presidente.

Los ex presidentes Alberto Fernández y Cristina Kirchner también se expresaron en varias oportunidades, mientras que lo propio hicieron dirigentes sindicales y sociales. Todos ellos también hicieron declaraciones impactantes, llamativas o desafortunadas, que se incluyen en esta lista parcial, pero lo suficientemente grande como para describir cómo fueron los primeros seis meses del año.

El presidente Javier Milei, protagonista de varias de las frases más destacadas de esta recopilación (Foto Reuters/Liesa Johannssen)

Enero

1. ”O estás con la Argentina que queremos o estás con la Argentina del pasado”. (Vocero presidencial Manuel Adorni ante el paro de la CGT para el 24 de enero. Enero 2).

2. “Me parece impresentable lo que estoy viendo. Me gustaría que tengan algo de empatía los diputados acá presentes, que tienen la vida prácticamente ya hecha, y sepan que hay gente comiendo de la basura en la avenida Entre Ríos”. (Alberto “Bertie” Benegas Lynch en el debate por la elección de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Enero 4).

3. “No hay civiles inocentes en Gaza, tal vez los niños de menos de cuatro años”. (Sergio Pikholtz, vicepresidente segundo de la DAIA. Renunció tras sus dichos. Enero 5)

Sergio Pikholtz renunció tras sus polémicas declaraciones

4. “Si la inflación de diciembre es del treinta por ciento, es un numerazo”. (Javier Milei. Enero 7).

5. “No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley un año, no entra un peso más a la Argentina”. (Guillermo Francos, ministro del Interior. Enero 7).

6. “La toga y el martillo… ¿Cuántas películas vieron?” (Myriam Bregman, sobre el proyecto de Ley Ómnibus que establece que los jueces deban usar toga y martillo en sus audiencias. Enero 9).

La dirigente del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Myriam Bregman (EFE/ Agustín Marcarian POOL)

7. “¡Laváte la boca antes de hablar de Perón!” (Lorena Pokoik, diputada de Unión por la Patria, al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, en el debate en Diputados sobre la Ley Ómnibus. Enero 9).

8. “El objetivo es voltear el DNU y la ley ómnibus y hacer una gran movilización el 24″. (Pablo Moyano sobre el paro de la CGT previsto para el 24 de enero. Enero 10).

9. “Es un numerazo”. (Javier Milei a una persona de su confianza al conocerse la inflación del 25,5% de diciembre. Enero 11).

Adolfo Aristarain pidió la caída del gobierno (Foto Gustavo Gavotti)

10. “Hay que ganar la calle hasta que caiga el Gobierno”. (Adolfo Aristarain, cineasta, en una columna de opinión publicada por Página 12. Enero 11).

11. “Las prioridades de los zurdos me asustan”. (Diputada Lilia Lemoine sobre los dichos de su par Romina Pla durante el debate de la Ley Ómnibus. Enero 11).

Lilia Lemoine, diputada nacional por La Libertad Avanza

12. “Usted bien sabe que no necesita invitación para venir a su querida Argentina”. (De la carta de Javier Milei al Papa Francisco para que visite el país. Enero 12).

13. “¿Dónde están Alberto, Cristina y Massa? Tendrían que reaccionar, convocar y estar en la calle. Tiene que haber una renovación en general en el peronismo”. (Pablo Moyano y su propuesta previa al paro de la CGT del 24 de enero. Enero 12).

14. “Pullaro, narco, con los presos no se jode”. (Amenaza del narcotráfico al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Las inscripciones aparecieron en una escuela y en un centro de salud. Enero 12)

15. “Ya pronto mis hijitos vendrán a vivir a Olivos”. (Presidente Javier Milei al mostrar a la prensa los avances en la construcción de caniles en la Quinta presidencial. Enero 13).

16. “Si gasta plata contratando a Lali Espósito y no le paga a la policía, no es problema nuestro”. (Javier Milei sobre el reclamo de una deuda con la provincia del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Enero 14).

El presidente Milei durante su discurso en el 54° World Economic Forum (Foto REUTERS/Denis Balibouse)

17. “Occidente está en peligro porque aquellos que supuestamente tienen que defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y a la pobreza. (Javier Milei, definiciones ante el Foro Económico Mundial de Davos. Enero 17).

18. “No van a poder caminar por la calle”. (Amenaza de Héctor Daer, líder de la CGT, a los diputados que negocian la Ley Ómnibus con el Gobierno. Enero 20).

19. “Compañeros, es tiempo de calma, de reflexión, y sobre todo, pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa: no sabemos si cae en marzo o en Abril”. (Empresario Enrique “Pepe” Albistur, en una playa de Cariló, y un anuncio de posible golpe de Estado. Enero 21).

Ex secretario de Medios del kirchnerismo, Enrique "Pepe" Albistur

20. “Yo le digo que si lleva estas medidas económicas de ajuste y de despido, los trabajadores y los jubilados lo van a llevar en andas al ministro, pero para tirarlo al Riachuelo”. (Pablo Moyano sobre el ministro de Economía Luis Caputo, en el acto central del primer paro de la CGT al gobierno de Javier Milei. Enero 24).

El sindicalista Pablo Moyano

21. “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”. (Presidente Javier Milei, durante la reunión de gabinete y sobre el debate de la Ley Ómnibus. Enero 25).

22. “Las provincias podrían dejar al Gobierno sin petróleo, gas y energía hidroeléctrica”. (Advertencia al Gobierno del vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, sobre eventuales recortes de dinero a las provincias. Enero 26).

23. “A Sturzenegger la naturaleza de las decisiones políticas le es inaccesible y por eso siempre ha fracasado”. (Miguel Ángel Pichetto sobre el armador del mega DNU y del proyecto de Ley Ómnibus. Enero 29).

24. “Estoy listo para empezar un diálogo, hablar y escuchar”. (Papa Francisco sobre su inminente encuentro con Javier Milei. Enero 29).

Febrero

25. ¿Tiene hambre la gente? Voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Vengan de a uno que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente”. (Ministra de Capital Humano Sandra Petovello ante una marcha de organizaciones sociales ligadas al kirchnerismo. Febrero 1).

La ministra Sandra Pettovello sentada en la puerta del Ministerio de Capital Humano, a la espera de recibir a manifestantes tras sus dichos

26. “¿Está mal querer ayudar y colaborar?”. (Daniel Scioli y su incorporación al gabinete de Javier Milei como secretario de Turismo. Febrero 4).

27. “Lo estamos logrando: evitamos la híper y la inflación empezó a bajar”. (Presidente Javier Milei en el escenario del Teatro Roxy, Mar del Plata, durante su nueva visita a su novia, Fátima Florez. Febrero 4).

28. “Fue como caminar por las cenizas del infierno”. (Javier Milei al recorrer el kibutz Ni Oz, atacado por Hamas en octubre de 2023. Febrero 8)

29. “Con la de ellos, son capitalistas”. (Marcos Galperín, titular de Mercado Libre, al conocerse que Cristina Kirchner había comprado acciones de esa empresa y de Apple, Microsoft, Coca Cola entre otras. Febrero 8).

El fundador y CEO de MercadoLibre, Marcos Galperin (REUTERS/Ginnette Riquelme/File Photo)

30. “Son la mugre de la política, a sociedad tiene claro quiénes son sus enemigos. Estos delincuentes son una máquina de impedir”. (Javier Milei, desde Roma, en una nueva acusación a diputados y gobernadores opositores, en especial a los de Córdoba y Santa Fe. Febrero 10).

31. “Juntos por el Cambio no existe más”. (Gastón Manes, titular de la Convención Nacional de la UCR. Febrero 10).

32. “-¿Te cortaste el pelo? Me emprolijé, ¿le puedo dar un beso? Sí, hijo, sí… Un gusto verte. (Diálogo entre el papa Francisco y el presidente Javier Milei en El Vaticano. Febrero 11)

El encuentro entre Milei y el Papa en el Vaticano (Vatican Media vía AP, HO)

33. “Fue muy fuerte, un gesto tremendo. No lo puedo creer, se salió de protocolo y me vino a saludar. Es imposible que no me emocione”. (Javier Milei luego de su segundo encuentro con el papa Francisco, tras la canonización de Mama Antula. Febrero 11).

34. “Llama la atención que se habla de la bicameral cuando han estado tanto tiempo sin abrir la boca”. (Martín Menem, titular de Diputados, luego de que la UCR pidiera que se designe con urgencia la comisión bicameral que trata los DNU. Febrero 13).

Cristina Kirchner llamó "showman economista" al Presidente

35. “Un showman economista en la Rosada”. (Definición de Cristina Fernández sobre el presidente Milei en una larga carta de 33 carillas. Febrero 14).

36. “Tiene el sueño de la casta propia, no de la casa propia”. (Martín Lousteau a Javier Milei. Febrero 14).

37. “Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, pero en subsidios les da a los artistas más de mil millones de pesos. Entonces, todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali ‘Depósito’ cobró la del Estado”. (Javier Milei sobre la cantante Lali Espósito. Febrero 15).

38. “Acepto el camino que eligió la Mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo que el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo. Sin ironía alguna y con ilusión, lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”. (Lali Espósito, en respuesta a los dichos de Milei. Febrero 15)

Lali Espósito respondió los dichos de Milei (Foto AP/Aurea Del Rosario)

39. “Hay que dejar de gobernar por Twitter y empezar a gobernar en serio”. (Martín Llaryora, gobernador de Córdoba. Febrero 16).

40. “¡Caputo, la olla está que arde! ¡Largá los alimentos que los chicos tienen hambre!”. (Cántico de organizaciones sociales frente al ministerio de Economía. Febrero 19).

41. “Valoramos el gesto de incluir a la Argentina en su visita”. (Ironía de la canciller Diana Mondino sobre el viaje a Malvinas de su par británico, David Cameron. Febrero 20).

42. “No sirve para nada”. (Vocero presidencial Manuel Adorni al anunciar el cierre del INADI. Febrero 22).

El vocero presidencial, Manuel Adorni

43. “Atenta contra la convivencia pacífica”. (Rechazo de la DAIA al cierre del INADI. Febrero 22).

44. “Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”. (Del comunicado firmado por seis gobernadores patagónicos: Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y La Pampa. Febrero 23).

45. “No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda”. (Vicepresidente Victoria Villarruel al explicar el retiro de un busto de Néstor Kirchner de un salón del Senado. Febrero 23)

La vicepresidente Victoria Villarruel (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

46. “La viuda de Videla se hace cargo de una acción que ejecutó a escondidas. Oculta. Desaparecer es la tarea. Tenebrosa y macabra, la viuda de Videla”. (Comunicado de La Cámpora por el retiro del busto de Néstor Kirchner de un salón del senado ordenado por la vicepresidente. Febrero 23).

47. “Estoy muy feliz. Sos muy generoso conmigo”. (Javier Milei al abrazar a Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Washington. Febrero 24).

48. “Es un tipo fabuloso”. (Donald Trump sobre Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Washington. Febrero 24).

El encuentro entre Trump y Milei (Foto NA)

49. “Deberá emplearse el idioma castellano, conforme a la normativa y reglamentación que rige cada área respectiva, bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española (RAE. y los reglamentos y manuales vigentes en las Fuerzas Armadas”. (De la resolución del Ministerio de Defensa que prohibió el uso del lenguaje inclusivo en su ámbito. Febrero 25).

50. “Yo también puedo cerrar los accesos y los puertos; si uno se pone a fantasear…”. (Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Febrero 27).

51. “El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social”. (Papa Francisco en un mensaje a los jueces latinoamericanos. Febrero 28).

52. “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”. (Descargo de Alberto Fernández sobre su secretaria privada, María Cantero, ante el escándalo de los seguros. Febrero 29).

El ex presidente Alberto Fernández (Foto Europa Press/Contacto/JONAS ROOSENS)

Marzo

53. “Cuando nos encontramos con un obstáculo no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir acelerando”. (Del discurso del presidente Javier Milei al inaugurar el 142 período de sesiones del Congreso Nacional. Marzo 1).

54. “Un pacto implica diálogo, no un sistema de adhesiones”. (Miguel Ángel Pichetto sobre la propuesta de Javier Milei. Marzo 2).

55. “No estoy de acuerdo con entregarle el PRO a Milei”. (Horacio Rodríguez Larreta. Marzo 3).

56. “Lo amo porque me ama”. (Donald Trump sobre Javier Milei. Marzo 3).

El ex presidente de Estados Unidos y actual candidato republicano Donald Trump (Foto EFE/Michael Reynolds)

57. “Saquen la motosierra de nuestros derechos”. (Cartel durante la marcha por el Día de la Mujer. Marzo 8).

58. “Lo hacía más valiente, Presidente”. (Cristina Kirchner a Milei, que la culpó de firmar en 2010 un decreto que aumenta los sueldos del Estado. Marzo 9).

59. “Van a terminar como Cabezas”. (Amenaza narco a un equipo periodístico de TN en Rosario. Marzo 11).

60. “No me voy a convertir en Cristina Kirchner”. (Vicepresidente Victoria Villarruel al reafirmar su lealtad a Javier Milei. Marzo 14)

61. “Puertas adentro todos dicen que es una barbaridad, pero después votan distinto”. (Martín Lousteau, titular de la UCR, al responder a las críticas por haber votado contra el mega DNU presidencial. Marzo 15).

62. “Las dos queremos a Javier, las dos somos bravas, pobre jamoncito”. (Victoria Villarruel al referirse a su vínculo con Karina Milei. Marzo 21).

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (EFE/Mario Guzmán)

63. “Hagamos algo para que cambie o se vaya rápido”. (Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre Javier Milei. Marzo 24).

64. “Me duele enormemente que se olvide la mitad de la historia”. (Nélida “Coca” Vaglio, viuda de José Rucci, después de los actos contra el golpe militar de 1976. Marzo 25)

65. “Se ha decidido finalmente cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, CCK, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre. Hoy ya es ex CCK”. (Vocero Manuel Adorni sobre el cambio de nombre al Centro Cultural Kirchner, propuesto por el gobierno. Marzo 26).

Monseñor García Cuerva (Foto NA)

66. “La inflación es un tema de todos. Hay que pensar que cuando se toman medidas, hay hermanos que son víctimas de esas medidas”. (Monseñor Jorge García Cuerva. Marzo 28).

67. “El peronismo está en la boludez de discutir liderazgos y la gente se hinchó las pelotas de nosotros”. (Malena Galmarini, ex titular de AYSA. Marzo 31).

Abril

68. “Inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Una era que rinda homenaje sincero a sus Héroes dándole a las Fuerzas Armadas el lugar el reconocimiento y el apoyo que se merecen”. (Javier Milei frente al cenotafio por los caídos en Malvinas, a 42 años del conflicto. Abril 2).

69. “No se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher”. (Axel Kicillof sobre el discurso de Milei en el acto por Malvinas. Abril 2).

70. “El ajuste no puede ser cruel. No podés cortar por los más débiles. Yo sé que hubo corrupción porque nosotros lo denunciamos. Pero en el medio tenés que dar de comer, no podés dejar sin comida a la gente”. (Elisa Carrió. Abril 2)

71. “Es fácil la respuesta, la ves todas las mañanas. Adorni tiene todas las fichas, es un tipo que disfruta que rajen a la gente”. (Emiliano Yacobitti en respuesta a una pregunta de Tomás Rebord que quiso saber con quién estaría dispuesto a pelearse. Abril 5).

Emiliano Yacobitti y Manuel Adorni

72. “Hizo trampa porque creo que hace boxeo desde los 18 años. Deberíamos estar en igualdad de condiciones. Lo podría invitar a jugar al Age of Empires. Lo voy a pensar. Por ahí soy un poco más alto y tengo una ventaja comparativa, lo tengo que pensar”. (Vocero presidencial Manuel Adorni sobre el “desafío” del dirigente radical Emiliano Yacobitti. Abril 5).

73. “Puede pasar que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller”. (Alberto “Bertie” Benegas Lynch sobre la escolaridad obligatoria. Abril 7).

74. “Es una frase absolutamente desafortunada”. (Javier Milei sobre la visión de la educación obligatoria del diputado de LLA Alberto Benegas Lynch. Abril 8).

75. “Estamos frente al Mayor ataque contra la clase media”. (Elisa Carrió sobre el gobierno de Javier Milei. Abril 9).

La dirigente opostora Elisa Carrió

76. “No nos gusta que los temas de la política se judicialicen antes de tiempo”. (Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Abril 10).

77. “Horrible, es poco”. (Cristina Kirchner sobre el gobierno de Javier Milei. Abril 10).

78. “Vamos hacia un futuro excitante e inspirador”. (Javier Milei en su encuentro con el empresario Elon Musk en Austin, Texas. Abril 12).

Elon Musk y Javier Milei

79. “Los periodistas no estamos para aplaudir como focas amaestradas”. (Jaime Bayly sobre los ataques del presidente Milei a la prensa. Abril 13).

80. “Decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuánto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”. (Javier Milei al anunciar el final de su noviazgo con la actriz Fátima Florez. Abril 13).

81. “No hay plata, pero hay que cuidar al presidente”. (Ministra Patricia Bullrich al justificar el regreso al uso del avión presidencial. Abril 16).

82. “Se les van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, o sea, es un delincuente... ¡Es un héroe! ¡El que fuga es un héroe! Digo, logró escaparse de las garras del Estado. No…, ustedes se ríen, pero yo lo veo así”. (Javier Milei en el Foro de Llao Llao. Abril 20).

83. “Montaron sobre una consigna justa un acto de oposición al gobierno”. (Javier Milei sobre la gigantesca marcha universitaria federal. Abril 24).

Una imagen de la masiva marcha por el presupuesto universitario

84. “Si el Presidente se refirió a mí llamándome ‘títere’ quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja, y está vivo; que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”. (Ex presidente Alberto Fernández a Javier Milei, que lo había llamado “títere”. Abril 25).

85. “Te puede haber votado el 60 por ciento, pero si después la gente se caga de hambre y lo echan del trabajo, ¿de qué sirve?”. (Cristina Kirchner al inaugurar el microestadio Néstor Kirchner en Quilmes. Abril 27).

Cristina Kirchner junto a Mayra Mendoza durante el acto en Quilmes

86. “La gente se caga de hambre por el modelo que ustedes defendieron durante décadas”. (Javier Milei en respuesta al discurso de Cristina Fernández en Quilmes. Abril 27).

87. “Quiero agradecer la enorme tarea de todos los Diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto. Quiero agradecer a los Diputados del PRO, especialmente a Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, por el compromiso demostrado y el trabajo realizado para hacer realidad la media sanción de la Ley Bases en la Cámara Baja”. (Javier Milei al aprobarse en Diputados la Ley de Bases. Abril 30).

La canciller Diana Mondino (Foto EFE/Sebastiao Moreira)

Mayo

88. “En la base china nadie identificó que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales”. (Canciller Diana Mondino luego de su viaje a China. Mayo 2).

89. “Yo he visto a Milei en una tele, cuando salió… no sé en qué estado y previo a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancia….”. (Oscar Puente, ministro de Transporte de España. Mayo 3).

90. “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”. (Respuesta del gobierno argentino a las declaraciones del ministro de Transporte español sobre Javier Milei.. Mayo 3).

Óscar Puente, ministro de Transporte español (Foto Carlos Castro - Europa Press)

91. “El presidente necesita por lo menos ocho años”. (Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Mayo 5).

92. “No nos importa lo que hagan, vamos a seguir adelante”. (Patricia Bullrich sobre el paro de la CGT para el jueves 9.. Mayo 5).

93. “Es mi despedida. Me estoy muriendo”. (Irónico mensaje del periodista peruano Jaime Bayly sobre los dichos del escritor Nicolás Márquez, quien afirmó que los homosexuales viven, promedio, veinticinco años menos que los heterosexuales. Mayo 8).

94. “Que él se solidarice con los trabajadores es como que Barreda hable de la familia”. (Pablo Moyano sobre el ministro de Economía Luis Caputo. Mayo 9).

95. “No representás a nadie. Sos un mero matón al que el país entero detesta”. (Ministro Luis Caputo en respuesta a Pablo Moyano. Mayo 9 ).

El ministro de Economía Luis Caputo (Gustavo Gavotti)

96. “Estamos vistiendo al Guasón con el traje de Batman”. (Héctor Daer al juzgar la Ley Bases en el plenario de comisiones del Senado. Mayo 13).

97. “En algunos medios están insistiendo con la posibilidad de que el Pacto de Mayo se postergue: no hay chances de que esto ocurra”. (Manuel Adorni, vocero presidencial. Mayo 14).

98. “Que vengan que estoy en Burzaco. No tengo ninguna denuncia”. (Eduardo Belliboni, del PO, sobre las denuncias de extorsión a piqueteros hechas a miembros de su agrupación. Mayo 14)

Eduardo Belliboni, integrante del Partido Obrero (PO)

99. “El Presidente me dijo: “Yo te creo, sos un tipo extraordinario”. Pero marche preso. Algunos me dicen que fue una cama política”. (Ginés González García al recordar los motivos de su renuncia al gabinete de Alberto Fernández, por el vacunatorio VIP. Mayo 14)

100. “A Toto voy a decirle chanchito de yeso: para sacarle un mango hay que romperlo”. (Javier Milei sobre el ministro de Economía Luis Caputo ante los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Mayo 15).

101. “Volvimos”. (Texto en X en la cuenta del PRO al asumir su conducción Mauricio Macri”. Mayo 16).

Aníbal Fernández y Máximo Kirchner

102. “Mil cosas hay para reprocharle a Alberto, que yo hubiera hecho. Pero fue víctima de un montón de malas leches y de operaciones que le hicieron estos pibes. Me cuesta creer que Cristina no lo supiera. (Aníbal Fernández sobre La Cámpora y su relación con el ex presidente Alberto Fernández. Mayo 16)

103. “El cáncer de la humanidad es el socialismo. Se nos prendieron los reflectores por todos lados y estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo. La idea de la justicia social es aberrante”. (Javier Milei al presentar en España su libro “El camino del libertario”. Mayo 17)

104. “A Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía, lo digo con toda claridad”. (Daniel Scioli, secretario de Deportes. Mayo 17).

Daniel Scioli, funcionario del gobierno de Javier Milei

105. “Pero las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”. (Javier Milei en Madrid, España, durante el encuentro Viva 24 organizado por Vox. Mayo 19)

106. “Es inaceptable que un presidente en ejercicio y en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España”. (José Manuel Albares, canciller español, al llamar a consulta a la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Giménez. Mayo 19).

107. “Le hemos pedido al actual presidente del gobierno de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina”. (Pedro Sánchez, presidente del gobierno español sobre la crisis con Argentina. Mayo 20).

108. “Pueden esperar tranquilos que no va a haber disculpas”. (Guillermo Francos, ministro del Interior, sobre la crisis con España. Mayo 20).

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español (Diego Radamés/Europa Press)

109. “Igual ya lo tengo match point a Pedrito”. (Javier Milei sobre el presidente del gobierno español y la crisis entre ambos países. Mayo 21).

110. “No se ha producido ningún cambio de las declaraciones del presidente argentino Milei, por lo tanto les anuncio que Madrid retira la embajadora en Argentina. (Canciller español José Manuel Albares. Mayo 21).

111. “La UBA tiene un estudio bastante serio reciente que indica que cerca del treinta por ciento de los chicos que son hijos de familias separadas sufren trastornos de ansiedad y tienen un rendimiento veinticinco por ciento inferior al que tienen hijos con familias consolidadas”. (Francisco Sánchez, secretario de Culto, sobre el divorcio. Mayo 22).

112. “Yo dejo actuar a la Justicia”. (Axel Kicillof, al justificar una foto junto al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual. Mayo 24).

Javier Milei saluda a Monseñor Jorge Garcia Cuerva durante el Tedeum (Foto NA)

113. “Nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande, no podemos hacernos los tontos”. (Monseñor Jorge García Cuerva durante el Tedeum del 25 de Mayo. Mayo 25).

114. “Creo importante darle al presidente Milei estas herramientas para bajar la inflación y ordenar la economía”. (Mauricio Macri al apoyar la Ley de Bases. Mayo 26).

115. “Cristina y Milei se parecen, tienen una visión anticuada y son autoritarios”. (Martín Lousteau al analizar los cinco meses de gobierno de Javier Milei. Mayo 26).

116. “Motivó la decisión la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas”. (Comunicado del gobierno al explicar la decisión de echar al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Mayo 27).

Nicolás Posse. El Gobierno explicó su salida en un comunicado (Foto EFE/ Lenin Nolly)

117. “Belliboni, se acabó la joda”. (Ministra Patricia Bullrich ante el llamado a indagatoria del líder piquetero del PO. Mayo 27),

118. “El Presidente me eligió a mí porque con la política argentina se le hace complicado, no la entiende”. (Ministro Guillermo Francos en su primera declaración como flamante Jefe de Gabinete. Mayo 28).

Junio

119. “¿Cómo es eso de ser reelecto?”. (Javier Milei a Nayib Bukele en la ceremonia de asunción del presidente salvadoreño. Junio 1).

Javier Milei junto a Nayib Bukele, presidente de El Salvador (EFE/ Presidencia de Argentina)

120. “No descarto que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto”. (Javier Milei al denunciar amenazas a la ministra Pettovello. Junio 2).

121. “Dejá de usarnos a los católicos para existir políticamente”. (Vicepresidente Victoria Villarruel a Juan Grabois, por sus críticas al gobierno de Javier Milei. Junio 3).

122. Juan Grabois: “Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino” (en referencia a una remera que lucía Leila Gianni). “Tarado, tarado… Al pingüino se lo comió el león”, le respondió Gianni. (Y siguió un fuerte cruce entre la subsecretaria de Capital Humano y el dirigente piquetero, luego de una audiencia en la Sala 2 de la Cámara Federal. Junio 4).

El militante social peronista Juan Grabois (EFE/Gonzalo Sánchez)

123. “Ningún gobierno puede exigir a su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad humana” (Papa Francisco durante una audiencia con participantes de la conferencia “La Crisis de la Deuda en el Sur Global”. Junio 5).

124. “Son un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes”. (Diputada Carolina Píparo al sellar su distanciamiento definitivo de La Libertad Avanza. Junio 5).

125. “Y una de las cosas que suelo decir es que vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. De hecho, Arnold Schwarzenegger es libertario”. (Javier Milei a la periodista estadounidense Bari Weiss. Junio 6).

126. “Si ellos pueden nos van a matar. Y, si nosotros podemos, los vamos a fusilar”. (Amenaza del dirigente piquetero Raúl Castells al ministerio de Capital Humano. Junio 6).

127. “No creo que Cristina sea hoy la jefa del peronismo”. (Senador José Mayans. Junio 9).

El senador por Formosa José Mayans

128. “Mi voto es afirmativo”. (Victoria Villarruel al desempatar la votación en el Senado de la Ley Bases. Junio 12).

129. “Esta Ley rompe con todo”. (Senadora Silvia Sapag al anticipar su voto negativo a la Ley Bases. Junio 12).

130. “No está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar y partidizar”. (Monseñor Jorge García Cuerva, a raíz de dos oficios celebrados en la Iglesia de la Santa Cruz y en la del Inmaculado Corazón de María, que terminaron con cánticos de “La Patria no se vende”. Junio 16).

Milei y Zelenski mantuvieron una reunión bilateral en la Cumbre Global por la Paz (Crédito: X: @ZelenskyyUa)

131. “Usted es una inspiración en todo el mundo”. (De Javier Milei al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que le entregó al argentino, en Suiza, la Orden de la Libertad. Junio 16)

132. “Sos un cagón”. (Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, a Jorge Ferraresi, su par de Avellaneda, en medio de la interna peronista bonaerense. Junio 18).

Mayra Mendoza, intendente de Quilmes (Gustavo Gavotti)

133. “Nadie le va a tocar el culo a Caputo”. (Javier Milei sobre su ministro de Economía. Junio 19).

134. “Es grande, sabe lo que hizo y tiene que responder por sus actos”. (Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, ante la condena a dieciséis años de cárcel por abuso sexual, del ex gobernador provincial José Alperovich. Junio 19).

135. “Menos mal que llevó muchos milicos para rellenar”. (Diputada Myriam Bregman al comentar la asistencia de público en el acto del Día de la Bandera, en Rosario, que presidió Javier Milei. Junio 20).

136. “Bregman vos no tenés autoridad moral alguna para hablar de los Granaderos y el Presidente. Vos no cantás el Himno pero si cobrás el sueldo del Estado argentino, hablemos de vos”. (Respuesta de la vicepresidente Victoria Villarruel a la diputada Bregman. Junio 20).

137. “No cumplió los objetivos. Pista, ¡afuera!”. (Javier Milei al hablar en Madrid sobre el desplazamiento del ex ministro jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Junio 21).

138. “No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías, sólo quiero que se disculpe”. (Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil. Junio 26).

El presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva (REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo)

139. “Yo quería matar a Cristina Kirchner y Brenda quería verla muerta”. (Fernando Sabag Montiel, en el juicio que se le sigue por intentar asesinar a la entonces vicepresidente Cristina Kirchner. Junio 26).

140. “Son más importantes los intereses de los argentinos que el ego inflamado de algún zurdito”. (Javier Milei al reiterar que no le pedirá disculpas al presidente de Brasil, Lula Da Silva. Junio 28).