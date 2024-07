Reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional al Gobierno: “Sin salarios dignos no hay universidad”

La ministra Sandra Pettovello en una reunión con las autoridades del CIN

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en conjunto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), emitieron un comunicado en donde reclamaron por una “urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y nodocentes del sistema universitario público nacional”.

El reclamo se centró además, según los rectores y representantes de las federaciones educativas, en la “reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas”, que representan un recurso “sustancial y, muchas veces, definitorio” para la continuidad de una carrera universitaria.

El comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

“La sociedad argentina se manifestó en todo el país señalando con contundencia y precisión el rol estratégico que la educación pública, la universidad y la ciencia deben tener para la Nación”, manifestaron desde el CIN en referencia a la masiva marcha universitaria de abril. “Ese rol solo puede ser asumido si se jerarquiza la cuestión educativa como política pública y, consecuentemente, se prioriza la inversión presupuestaria que garantice su normal funcionamiento”, sumó el Consejo.

Ante esta falta de respuestas, los representantes universitarios le apuntaron a la gestión del presidente Javier Milei. “La no resolución del conjunto de los problemas enunciados a lo largo de este año somete a nuestro sistema a una situación de emergencia que requiere atención y resolución con celeridad. No hay solución del problema universitario si no encontramos respuesta a estas preocupaciones” y destacaron que este reclamo no es sólo del ámbito universitario sino del “conjunto de la sociedad argentina”.

El reclamo universitario

En el ámbito de la paritaria nacional, el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional emitió un escrito fechado el último 12 de junio en donde se manifestó una profunda preocupación ante la “imposibilidad de encontrar acuerdos que permitan atender la necesaria y urgente recomposición del salario”.

“Reclamamos voluntad y decisión por parte del Gobierno nacional para invertir los fondos que permitan revertir la pérdida del poder adquisitivo del salario en el marco del proceso inflacionario”, sostuvo el CIN como así también expresó su total apoyo al “justo reclamo de las y los trabajadoras y trabajadores de las universidades de todo el país“.

Con respecto de la situación presupuestaria, el comunicado informó que “se confirmó la asignación del ajuste por inflación del 270 % para la cuota de gastos de funcionamiento, que se percibirá de junio a diciembre de 2024″, conforme con el acuerdo alcanzado por el CIN con las autoridades nacionales que atendió el reclamo sostenido en ese aspecto.

Al mismo tiempo, las autoridades del CIN informaron que iniciaron las reuniones técnicas para la elaboración del Presupuesto Universitario 2025 y que se comenzará, en los meses de junio y julio del corriente año, a saldar la deuda 2023 de resoluciones pendientes.

Los rectores de las 70 universidades que forman parte del Consejo Interuniversitario Nacional se reunieron en Rosario, en 2023, con motivo del Día de la Bandera.

Por otra parte, se concretó, conforme con lo exigido, el pago de las becas por parte de la Secretaría de Educación, reclamo sostenido por la Federación Universitaria Argentina (FUA) que fuera acompañado por el Consejo en virtud de la relevancia que estos programas tienen para garantizar a miles de estudiantes la continuidad en sus carreras frente al contexto económico que el país atraviesa.

A su vez, citó el informe, se empezaron las gestiones para la asignación de programas 2025, en virtud de lo que el CIN ya envió la recomendación de distribución para los programas de fortalecimiento de ciencia y técnica, de extensión, de doctorados, del Plan de Virtualización de la Educación Superior (Plan VES) y del Programa de Apoyo a Universidades Nuevas (PROUN), entre otros. Y se comenzó a tratar con la Subsecretaría de Políticas Universitarias las políticas de reforma académica enmarcadas en los 7 puntos que el CIN acompañó en el Consejo de Universidades el año pasado.

Por último, el CIN espera conocer las nuevas autoridades y el consecuente organigrama de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para poder iniciar gestiones urgentes que otorguen previsibilidad y respuestas a las necesidades del sistema científico tecnológico nacional del que las universidades son parte.

Finalmente, el Comité cerró expresando que “no hay educación de excelencia sin salarios dignos“. Y destacaron que no se lesione el “enorme esfuerzo que nuestras comunidades han realizado a lo largo de este primer semestre para garantizar condiciones que permitan el normal funcionamiento de nuestras universidades”.