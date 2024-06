Los enigmas que rodearon a la muerte de Guy Williams, El Zorro: el arma que fue disparada y el odio del tío de una fan

Guy Williams en La Biela, en Buenos Aires

“Siempre tuve dudas acerca de si la muerte de Guy Williams, El Zorro, fue natural o lo mataron. Investigué mucho y todas esas incógnitas las planteo en mi libro”, explica de entrada Alejandro Amaro a Infobae, mientras describe su historia como músico que llegó a hacerse muy cercano nada menos que a Pappo, ya que éste le dio su primera oportunidad hace treinta años en Mar del Plata como telonero... También es dibujante, pintor, y ahora biógrafo de uno de los primeros superhéroes de ficción que llegaron a través de la televisión.

Amaro cuenta que de chico lo admiraba, que era un fanático de la serie, y que la primera vez que lo pudo ver en vivo fue en Mar de Plata, durante el verano de 1977/78, cuando él era un pibe y Guy trabajó en el circo Real Madrid secundado por el actor y esgrimista Fernando Lúpiz, con quien con el tiempo generaría una gran amistad y terminarían presentando hasta la actualidad el show que bautizaron “El Zorro entre nosotros” y con el que siguen recorriendo la Argentina.

Alejandro Amaro con su libro sobre El Zorro

Un espectáculo increíble, como una especie de museo itinerante en el que además de mostrar en detalle la vestimenta del personaje con su antifaz, su sombrero, su capa y su espada, juntos describen detalle por detalle su visita por el país, con videos y fotos inéditas, mientras Fernando brinda una exhibición de esgrima y Alejandro una clase magistral con dibujos del ídolo enmascarado.

Enseguida vuelve el recuerdo del día trágico, aquel 30 de abril de 1989 cuando Guy murió, aunque fue hallado en el departamento que alquilaba en Ayacuccho 1964 2° piso, departamento B, recién el 6 de mayo a las 21 horas –según dicta el parte policial- porque los vecinos además de notar su ausencia, advirtieron junto al encargado del edificio en el que vivía un olor muy fuerte, y entonces dieron aviso a la policía.

Guy Williams en un campo bonaerense

Amaro apela a su memoria, sus apuntes, revisa su cuenta de Instagram @arte.amaro, y da más detalles: “Es verdad que lo encontraron muerto varios días después. Estaba solo. Algunos pormenores no se pudieron determinar, la investigación quedó inconclusa y nadie se preocupó por continuarla. El estado del cuerpo era putrefacto, en tan malas condiciones que no pudieron analizar sus huellas digitales, ya no las tenía. Pero eso no es todo....”

Alejandro hace una pausa y luego brinda información pesada que nunca trascendió y se leerá en su libro La historia secreta del Zorro en Argentina. “Estaba caído en su habitación, junto a su cama. Se estaba cambiando y llegó a ponerse algunas ropas. Intentó hacer un llamado y no pudo. Allí hallaron su revólver, un Colt calibre 38 Special con cinco cartuchos en lugar de los seis que alojaba su tambor. Aparte de que se determinó que faltaba uno, también se comprobó que el arma había sido disparada. Pero ante la ausencia de pruebas directas y como no existieron indicios de que su departamento hubiera sido violentado para ingresar, ni que estuvo otra persona más que él, no se terminó investigando a nadie. Pero es un punto que quedó abierto y que no se resolvió. ¿Y si él le abrió la puerta a alguien?”.

La autopsia de Guy Williams. Casi nada se pudo estudiar por el estado de putrefacción del cuerpo, que estaba hinchado por los gases acumulados y a punto de explotar

El biógrafo rememora que por esos días se hablaba acerca de si lo habían matado. Eso le quedó grabado hasta hoy: “Fernando Lúpiz y Patricia Goodlife, una de sus parejas, se preguntaban si le podían haber colocado una pastilla de sal como para asesinarlo porque él había padecido un ACV. Hubiese sido difícil porque lo habría advertido debido a que se acostumbró y comía todo sin ningún tipo de condimento además de ser diabético”.

Hay más, ya que según cuenta Amaro, Guy Williams venía siendo acosado: “Desde hacía un par de años lo asediaba una fan francesa, una persona a la que no voy a nombrar preservando su identidad por respeto, ya que con el tiempo desarrolló un problema psiquiátrico y hoy no está en condiciones mentales de enfrentar ninguna hipótesis. Recuerdo que estaba obsesionada, vino de Europa un par de veces y se le apareció en la casa, persiguiéndolo y buscando tener algo con él, aunque no lo consiguió, porque en ese sentido Guy era bastante ubicado. Recuerdo que sospeché porque ella tenía un tío que vivía en Argentina y por alguna razón lo odiaba de una forma exagerada. Todo eso después de la muerte de Guy para mí tuvo un peso, eran puntas a analizar pero nadie quiso hacerlo. Se repetía que no tenían elementos suficientes para ponerse a investigar, entonces aceptaron su muerte y la vida siguió su curso”.

Guy Williams en Mar del Plata, donde actuó en el circo Real Madrid

Por esos tiempos, Guy Williams estaba demasiado sensible porque se había publicado el rumor de que mantenía una relación amorosa con una modelo argentina y la joven quedó embarazada, cosa que no fue verdad: “Fue todo bastante raro –explica Amaro y agrega-: “Se le presentaron dos personas que dijeron ser managers y le ofrecieron potenciar su imagen, asegurándole que si esto se lograba le podían conseguir mejores oportunidades para hacer teatro, tevé, no tanto como El Zorro, sino como padre de él, es decir de Fernando Lúpiz, quien lo secundaba en los shows. Así salieron varias publicaciones y una en la revista Antena de editorial Abril sostuvo eso de que iba a ser padre y que la chica reclamaba que se hiciera cargo. Eso generó una demanda contra la editorial y también contra Canal 11, que había difundido la versión. Él tuvo varios amores acá, también hago referencia a ellos en el libro, pero esta historia no era verdad. Lidió con eso dos años y lo afectó mucho porque siempre cuido su imagen, fue muy celoso de esa cuestión. La última nota la dio para una revista del diario Crónica y una semana después murió. Ganó el juicio post mortem y el dinero se lo enviaron a su hijo Steven a los Estados Unidos, quien ni siquiera vino al país a buscar las cenizas porque mandó a un amigo”.

Al morir, Guy Williams padecía diabetes e hipertensión

Regresando al tema de si lo pudieron haber matado, Alejandro continúa planteando interrogantes que quedaron inconclusos y nunca se investigaron: “Quizás no se pudo o no quisieron determinar si tenía un balazo. Analizaron las huellas para saber si se pudo disparar y determinaron que no. Como no hallaron signos de violencia en el departamento adujeron que no había habido una pelea ni nada parecido. No se habla en la autopsia de que tuviera un agujero de bala, pero qué es lo que pasa, el cuerpo estaba en estado de descomposición, putrefacto, lo tuvieron que sacar con demasiado cuidado porque tenían miedo de que explotara literalmente a causa de los gases acumulados por tantos días de abandono. No se pudieron determinar grandes cosas porque la sangre estaba seca y debido al estado de putrefacción o simplemente porque no quisieron determinarlo. En la autopsia primero lo estudiaron externamente. Como para ver algún signo hicieron los cortes correspondientes, le sacaron vísceras y estudiaron algunas partes. No hay ningún dato que indique un orificio en el cráneo, pero podría haber recibido un disparo en otro lugar de su cuerpo. Lo concreto es que sí está el dato de que el arma apareció con cinco balas y que había sido disparada. En mi libro lo explico con detalles”.

Amaro, el biógrafo de El Zorro, y otro de sus trabajos: es ilustrador. Aquí un mural con otro de sus ídolos, Pappo. También es músico e integra la banda Macadam en honor al guitarrista de La Paternal

Las pericias balísticas determinaron que el arma estaba apta para funcionar ya que los responsables de realizarla practicaron dos disparos a manera de prueba que permitieron constatar su correcto funcionamiento. Asegura Alejandro: “Ahora estoy trabajando con forenses para poder seguir avanzando con una investigación a fondo y despejar dudas ya que la causa se cerró con la carátula de ‘Muerte por causas dudosas’. Además tengo todos los testimonios de quienes declararon en la causa y eso me va a servir para profundizar aún más y llegar a la verdad”, amplía.

Amaro junto a Fernando Lúpiz, con quien lleva adelante el espectáculo "El Zorro entre nosotros"

Mientras termina de ajustar detalles para su próximo show a puro rock con MacadaM, la banda que comparte con Danny, eximio guitarrista, hacedor del grupo y muy parecido físicamente a al recordado Norberto Napolitano, Alejandro brinda más detalles acerca de la particular personalidad de Guy Williams: “No guardaba ropa. Usaba siempre la misma salvo que se rompiera, era muy austero. Solía decir: ‘para qué si la que tengo está bien. Mientras esté limpia y sana, no necesito más’”.

Guy Williams en el papel que lo inmortalizó y hasta hoy cautiva cuando lo repiten en tevé: El Zorro

Durante toda la charla, además de referirse con extremo cariño a El Zorro, Amaro remarca cuanto afecto lo unía a Pappo, a quien supo retratar en vida, y también luego de su muerte con murales de excelencia, como cuando se presentó a Liliana, su hermana, que le permitió hacerlo en su memoria. El trabajo se hizo en su taller de La Paternal y midió 8.60 x 8.60 metros.

Antes de despedirse, el biógrafo agrega otro dato inquietante: “¿Sabés que Guy no guardaba cosas. Todo su mundo se podía meter en un bolso. Alquilaba sus departamentos, no los compraba. Siempre totalmente amoblados. No atesoraba cartas, dibujos, nada. Sin embargo, sobre la mesa de luz de su dormitorio apareció una nota de una mujer que nadie conoce y cuya identidad voy a revelar en mi libro. ¿Qué hacía esa carta ahí? ¿Esa persona había estado con él en el momento de la muerte?”