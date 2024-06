Tragedia en Ensenada: un chico de 18 años murió mientras jugaba al fútbol en un predio de la UOCRA

Lucas Medina, el adolescente que murió durante el partido

La cancha del gremio de la UOCRA ubicado en la localidad balnearia de Punta Lara, partido de Ensenada, fue escenario de una tragedia en las últimas horas, cuando un adolescente de 18 años que jugaba al fútbol murió en pleno partido tras sufrir una descompensación.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el fallecimiento ocurrió pasadas las 23 de este lunes. La víctima fue identificada como Lucas Medina, quien era vecino de esa comuna bonaerense y ex jugador del Club Social y Deportivo 5 de Mayo.

Su deceso ocurrió en pleno encuentro futbolístico, cuando, por motivos que aún no se investigan, el joven se descompensó y cayó desmayado en la cancha en la que se encontraba disputando el encuentro.

Rápidamente, quienes estaban presentes en el lugar se acercaron a asistirlo. No obstante, al notar que el chico no reaccionaba a los primeros intentos de reanimación, no tardaron en dar aviso a emergencias y a solicitar una ambulancia para que le brinden asistencia.

El camping de la UOCRA donde ocurrió el hecho

Los primeros policías arribaron al predio a la brevedad y comenzaron a realizar los movimientos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) correspondientes para reanimarlo. Así lo hicieron hasta el arribo de los paramédicos a bordo de un vehículo del SAME, quienes inmediatamente se acercaron al adolescente para continuar con la asistencia.

Según informaron los médicos sobre la situación en la que se encontraba Medina en ese momento, el joven estaba sufrió un paro cardiorrespiratorio. En este sentido, como las primeras acciones de primeros auxilios no lograron reanimarlo, el chico fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona.

El adolescente -que no contaba con enfermedades preexistentes, de acuerdo lo que remarcaron las autoridades médicas- ingresó al Hospital Cestino de Ensenada, donde los profesionales continuaron con las maniobras de RCP hasta cerca de las 23.30. No obstante, Medina no reaccionó y a las 23.34 se constató su muerte.

Ahora, su caso quedó en manos de la UFI N°6 de la ciudad de La Plata, a cargo de Juan Mennucci, donde se abrió una causa que se investiga como “averiguación de causales de muerte”, a fin de establecer con exactitud los motivos que desencadenaron el trágico episodio.

En Córdoba

Días atrás, un hecho similar ocurrió en la provincia de Córdoba. Fue en la localidad de Villa de María del Río Seco, donde un hombre también perdió su vida en medio de un partido de fútbol. En este caso, la víctima murió tras recibir un pelotazo en el abdomen durante un encuentro deportivo que disputada junto a sus amigos.

Según informaron medios cordobeses, el hombre fue derivado a un hospital de la zona rápidamente después del hecho, donde se constató que, al igual que Medina, falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Todo ocurrió el pasado jueves y en un horario similar al que tomó trascendencia en Ensenada: fue después de las 23. La circunstancia, en cambio, fue diferente. En esta oportunidad, la víctima, identificada como Ariel Cortez, se descompensó al sufrir el impacto de la pelota en su cuerpo.

El hombre que murió tras recibir un pelotazo en el estómago en Córdoba

En el predio no había una ambulancia, lo que demoró la atención, de acuerdo con el medio Cadena 3, en base a los que dijeron los amigos que acompañaban a la víctima.

“Luego de sufrir accidentalmente el pelotazo, esta persona fue derivada a un nosocomio”, indicaron desde la Departamental Río Seco de la Policía de Córdoba al diario Villa María Vivo.

“Nuestra comunidad está conmocionada por la repentina partida de Ariel Cortez. Quiero transmitir mi más sentido pésame a toda su familia y amigos con mi mayor deseo de paz y consuelo en este momento tan difícil”, escribió en Facebook Ramón Flores, legislador del Departamento de Río Seco.