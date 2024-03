Tras el calor extremo, alertaron por tormentas en el norte del país y fuertes vientos en la costa

Varios autos y tachos de basura fueron arrastrados por la corriente de la tormenta en La Plata (Fuente X)

Después de las tormentas que provocaron destrozos en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para éste jueves. Mientras que en gran parte de la provincia de Buenos Aires llegará la calma, en la Costa Atlántica regirá una alerta amarilla por vientos. Al mismo tiempo, las fuertes lluvias se desplazarán hacia 13 provincias del norte.

Luego de que la semana pasada se registraron calores extremos en la parte alta del país, las autoridades advirtieron a toda la región por las condiciones inestables que se presentarán a lo largo del día. Asimismo, precisaron que el área más afectada será el Noreste argentino (NEA), debido a que se mantendrá activa una alerta naranja en la zona.

De acuerdo al pronóstico publicado por el SMN, en el norte de Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, el noreste de Santa Fe, el centro de Chaco y el este de Formosa estará vigente la advertencia de nivel intermedio. Además, la señal de precaución también alcanzará a Tucumán y el este de Catamarca.

El resto de las regiones alertadas con el nivel bajo de peligrosidad fueron el sur entrerriano, el resto de la provincia de Santa Fe, el norte y centro de Córdoba, el centro y este de La Rioja, el centro catamarqueño, Santiago del Estero, el noroeste chaqueño, el oeste y centro de formoseño, el centro y este de Salta y el sureste de Jujuy.

Las regiones que estarán bajo alerta durante el jueves (SMN)

Cabe recordar que en el NEA se convirtió en el punto que más fluctuaciones de temperatura sufrió en marzo, ya que la semana pasada se experimentaron calores cercanos a los 40°. No obstante, en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos también se registraron altas temperaturas durante el martes 12 de marzo.

Para este jueves, el servicio meteorológico también activó una alerta amarilla por vientos para la costa bonaerense, por lo que se esperarían ráfagas de viento provenientes de la región sur. Además, indicaron que éstas podrían superar los 80 km/, mientras que los vientos variarán entre los 40 y 60 km/h.

Desde Defensa Civil de Mar del Plata recordaron que estarán abiertas las siguientes líneas de comunicación 103 (Defensa Civil); 107 (SAME); y 911, en caso de que se necesitara asistencia en una situación de emergencia. De la misma manera, recomendaron circular con precaución en la vía pública, no sacar los residuos en los lugares que bloqueen las bocas de tormenta y pidieron retirar las macetas y aquellos objetos que se encontraran en balcones o superficies altas.

El informe sobre la crecida del Río de La Plata (SHN)

Por su parte, “La Feliz” se sumó a la lista de ciudades afectadas por el paso del temporal del martes, debido a que se reportaron varios árboles caídos, barrios sin servicio eléctrico y daños materiales, según informó el diario La Capital de Mar del Plata. Asimismo, señalaron que hubo unas 60 intervenciones por árboles y ramas caídas de gran tamaño en diferentes puntos de la localidad.

“Fue un día atípico, hubo un aluvión importante de lluvia y viento entre las 7 y las 8 de la mañana que tiró un semáforo tan importante como el de Juan B. Justo y Alem”, explicó el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, al agregar que la reparación de la señalización se hizo antes del mediodía.

Por otro lado, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) alertó por una posible crecida del Río de La Plata durante la madrugada al registrar que en el puerto de La Plata subiría hasta los 2,90 metros; en el puerto Buenos Aires llegaría a los 3 metros; y en el puerto de San Fernando alcanzaría su pico en 3,10 metros. En paralelo, indicaron que la marea podría ascender hasta los 2 metros en el canal de Punto Indio durante el jueves.

De acuerdo a la última medición que se realizó en el afluente, las autoridades señalaron que la creciente llegó a medir 1,90 metros. No obstante, el SHN no proyectó cuánto tiempo demoraría el río en volver a los índices normales, pese a que no se esperan lluvias en la zona.