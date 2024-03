Mejora el tiempo en el AMBA, pero el temporal dejó inundaciones y destrozos: hay alerta por tormentas en otras siete provincias

Varios autos y tachos de basura fueron arrastrados por la corriente de la tormenta en La Plata (Fuente X)

Después de las tormentas que provocaron destrozos en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para este jueves. Mientras que en Buenos Aires llegará la calma, las fuertes lluvias se desplazarán hacia 7 provincias distribuidas entre las regiones NOA y NEA.

Luego de que la semana pasada se registraran calores extremos en la parte alta del país, las autoridades advirtieron a toda la región por las condiciones inestables que se presentarán a lo largo del día. De acuerdo al pronóstico publicado por el SMN, en Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y Jujuy estará vigente la advertencia de nivel amarillo por tormentas, mientras que una pequeña porción de Formosa se encuentra en naranja.

Las alertas por tormenas para este jueves (SMN)

En tanto la última actualización de los avisos a muy corto plazo, se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas en las zonas chaqueñas de General Donovan, Primero de Mayo, Bermejo, Libertador General San Martín, Libertad, Presidencia de la Plaza, San Fernando, Sargento Cabral y Tapenaga; mientras que en Corrientes deben permanecer atentos los vecinos de Berón de Astrada, Corrientes, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuya, San Cosme y San Luis del Palmar.

En Santiago del Estero (Alberdi, Banda, Figueroa y Jimenez) y Misiones (25 de Mayo, Cainguas, El Dorado, Guaraní, Libertador General San Martín, Montecarlo, Oberá, San Ignacio y San Pedro) se suman a esos fenómenos climáticos las ráfagas.

Se recomienda asegurar los objetos que pueden ser arrojados por el viento, mantenerse alejado de árboles y artefactos eléctricos, permanecer en construcciones cerradas, evitar el uso de teléfonos con cable, no circular por calles afectadas ni hacer actividades al aire libre, cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que ingrese agua al hogar y minimizar la posibilidad de ser alcanzado por un rayo, no permaneciendo en ríos, playas, lagunas o piletas.

Cabe recordar que en el NEA se convirtió en el punto que más fluctuaciones de temperatura sufrió en marzo, ya que la semana pasada se experimentaron calores cercanos a los 40°. No obstante, en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos también se registraron altas temperaturas durante el martes 12 de marzo.

Para este jueves, el servicio meteorológico también activó una alerta amarilla por vientos para Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y Santiago del Estero.

El tiempo en AMBA y lo que dejó el temporal

El temporal derribó un puente y dejó un barrio aislado en La Plata (@nandotocho)

Destrozos en el Aeroclub de 9 de Julio a causa del temporal (NA)

Para este jueves, en AMBA se pronostica un día ligeramente nublado y con 0% de probabilidad de precipitaciones. Tras las lluvias intensas, se instaló un frente frío en el inicio del otoño, con una mínima de 14 grados y una máxima de 19.

Ayer, en CABA, los barrios de Palermo, Agronomía y Saavedra registraron la mayor cantidad de lluvia acumulada de la jornada: entre 100 y 105 mm de agua. Al mismo tiempo, las ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora se sintieron de norte a sur del territorio bonaerense.

En la localidad de Melchor Romero, La Plata, la correntada de agua acumulada por las tormentas se llevó puesto un puente, dejando aislado al barrio El Juncal. En 9 de Julio, se estima que 35 mil hectáreas de campos resultados afectadas y tuvieron graves pérdidas en su producción debido a las fuertes lluvias, vientos de hasta 150 km por hora y granizo.

Un contenedor flotando en Avellaneda, uno de los distritos más afectados (Luciano González)

Las intensas lluvias ocasiones fuertes perdidas materiales (Luciano González)

En el barrio Lanzone, partido de General San Martín, un adolescente de 17 años desapareció luego de haber sido arrastrado por la corriente cuando se tiró a un zanjón.

Por su parte, Mar del Plata se sumó a la lista de ciudades afectadas por el paso del temporal del martes, debido a que se reportaron varios árboles caídos, barrios sin servicio eléctrico y daños materiales, según informó el diario La Capital de Mar del Plata. Asimismo, señalaron que hubo unas 60 intervenciones por árboles y ramas caídas de gran tamaño en diferentes puntos de la localidad.

“Fue un día atípico, hubo un aluvión importante de lluvia y viento entre las 7 y las 8 de la mañana que tiró un semáforo tan importante como el de Juan B. Justo y Alem”, explicó el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, al agregar que la reparación de la señalización se hizo antes del mediodía.

Por otro lado, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) alertó por una posible crecida del Río de La Plata durante la madrugada al registrar que en el puerto de La Plata subiría hasta los 2,90 metros; en el puerto Buenos Aires llegaría a los 3 metros; y en el puerto de San Fernando alcanzaría su pico en 3,10 metros. En paralelo, indicaron que la marea podría ascender hasta los 2 metros en el canal de Punto Indio durante el jueves.

De acuerdo a la última medición que se realizó en el afluente, las autoridades señalaron que la creciente llegó a medir 1,90 metros. No obstante, el SHN no proyectó cuánto tiempo demoraría el río en volver a los índices normales, pese a que no se esperan lluvias en la zona.