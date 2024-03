Murió Roberto Perdía, ex jefe de montoneros

Roberto Perdía

Roberto Cirilo Perdía, ex integrante de la conducción de Montoneros, murió este martes a los 82 años. Durante la década del 70 del siglo pasado había llegado a ocupar el tercer lugar del mando de esa organización político militar de origen peronista, por detrás de Mario Firmenich y Fernando Vaca Narvaja.

Nacido en Rancagua, provincia de Buenos Aires, el 9 de julio de 1941, en el seno de una familia de chacareros, estudió abogacía y se recibió en la Universidad Católica Argentina. Entre otras cosas, trabajó como bancario, y su primera actividad política conocida fue durante una huelga del sector, en 1959. Más tarde se radicó en la cuña boscosa santafesina, donde se vinculó con Raimundo Ongaro y el sacerdote Rafael Yacuzzi.

Sobre fines de la década del 60 adscribió a la lucha armada, primero en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y luego en Montoneros. Como parte de la conducción de esa organización, fue uno de los ideólogos de la llamada “Operación Primicia”, el sangriento ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, ocurrido en octubre de 1975, durante el gobierno de Isabel Perón, en el que murieron 12 montoneros y 12 defensores del cuartel, de los cuales 10 eran conscriptos.

Una de las últimas fotos conocidas de Roberto Perdía

Durante la dictadura se exilió en Europa y desde allí decidió, junto a los otros miembros de la conducción nacional, la contraofensiva montonera de 1979-80 que terminó en un desastre, con la mayoría de los cuadros que volvieron al país capturados y asesinados.

En una entrevista con Infobae tiempo atrás, el ex guerrillero se había referido a dicho despliegue como “la acción militar más importante que se hizo en la Argentina”. “No por el volumen, sino por la complejidad que tenía. Un avión, más de mil kilómetros, ir y volver. Una complejidad muy grande que terminó con muchas dificultades”, dijo al respecto.

Al ser consultado por si tenía algún arrepentimiento por el hecho, Perdía respondió: “Cada uno de los hechos merecería un análisis particular. Para mí la palabra no es arrepentimiento. Sí hay un dolor de todo eso y es un dolor colectivo, de la sociedad. Y fundamentalmente un dolor mucho, mucho más profundo en el sentido que aquellos sueños de miles de compañeros no se pudieron realizar”.

En los últimos años, el también abogado había sido muy crítico del peronismo: opinaba que “ya no existía” y hasta había apuntado duramente contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sobre el cual dijo que “no tenía rumbo”.

Asimismo, siempre reconoció y destacó la gestión de Néstor Kirchner como jefe de Estado. “Desde los intereses del pueblo, el mejor gobierno fue el de Néstor Kirchner a quien lo benefició el precio internacional de los commodities primarios”, dijo sobre su administración.

Sobre el pasado montonero del ex presidente y CFK señaló en el mismo reportaje: “Yo sé que Néstor participó de organizaciones ligadas a Montoneros, como la JUP, la Juventud Universitaria Peronista de La Plata. Militó allí. Tenía un vínculo estrecho con Montoneros. Su conducción era montonera. Néstor formaba parte de esa práctica, sí, sí. Cristina de un modo más distante”.

