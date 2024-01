Iba en moto al Obelisco para festejar el Mundial con la bandera atada el cuello y de milagro se salvó de morir ahorcada

Denise cuenta lo que le sucedió el 18 de diciembre festejando la Copa del Mundo mientras viajaba en una moto con una bandera como capa

El 18 de diciembre, mientras miles de argentinos salían a festejar la Copa del Mundo al Obelisco, Denisse Borg quedó a mitad de camino, accidentada en la autopista Pres. Arturo Frondizi, cerca de Constitución. Viajaba con una sonrisa en los labios en medio de ese clima de euforia en Buenos Aires, llevando una bandera blanca y celeste atada al cuello que por poco la mata. Se le trabó en la rueda y la arrastró al piso en medio de una autopista. El destino no quiso que fuera una tragedia y hoy esté compartiendo en Tiktok (@deeeeennn_) este momento bisagra en su vida. Tardó un año en contarlo porque tenía que “procesar bien lo que pasó”, además de que sentía vergüenza, en un día en el que ella como otros tantos, extasiados, perdieron el sentido común.

Denisse tiene 25 años. El 18 de diciembre de 2023 sus padres le desearon feliz cumple, porque volvió a nacer. “Los dos están vivos de pedo”, le dijeron por Whatsapp. La chica que se dedica al marketing digital y a crear contenidos contó detalladamente ese día, que empezó con un consejo de su madre, que no hiciera lo que hizo: atarse la bandera al cuello en la moto.

El 18 de diciembre de 2022 junto a su novio, antes de dirigirse al Obelisco y minutos antes del accidente

El día del accidente

Al ganar la copa, el novio le dijo que la pasaba a buscar por la casa para ir a festejar con sus amigos al obelisco. Y ahí le preguntó a su mamá: “¿No me das la bandera grande argentina que tenés así me la llevo al Obelisco? Y su madre objetó la idea: ¿Te parece ponerte una bandera cuando estás yendo en moto? - “Ay ma, siempre mala vibra, somos campeones del mundo, dejá de joder”, recuerda la conversación en un video de la red social china.

Ese día de alegría incalculable, su novio pasa a buscarla y ella se hizo un doble nudo en el cuello con la bandera -que era bastante larga-, para que no se le volara… Denisse conserva el video de su viaje en moto, mientras se puede ver la cola de bandera cerca de la rueda posterior de la moto. También recuerda haber pensando antes de subir a la autopista, al ver tanto descontrol por parte de la gente que andaba como loca, saltando y pasándose Fernet de auto a auto, que mejor que no le pasara nada a nadie porque ni los bomberos iban a querer ayudar ese día tan diferente a todos.

Como pudo ver después en el video, cuando se filmó no se percató que la bandera no flameaba detrás de sus espaldas como ella la sentía “Como Rapunzel con la bandera argentina”, sino que la bandera se había acomodado abajo, cerca y peligrosamente cerca de la rueda. Circulaban tantos autos que eso los obligó a disminuir la marcha, algo que cree que le salvó la vida. “La bandera deja de flamear un poco y se engancha en la rueda de atrás”, continuó el relato.

Al sentir un tirón, mientras sentía que caía para el dado izquierdo, sintió que le estaban queriendo robar, como tirar de la riñonera que llevaba cruzada. “Me acuerdo de tirarme, como que me relajé”, explica, mientras imita el sonido de la moto al caerse y desplazarse sobre el asfalto que estaba muy caliente ese día. Y afirmó que es verdad que pasan mil cosas por la cabeza en medio de esas situaciones, porque escuchó la voz de su madre diciendo relajate. Una vez le había oído decir, cuando era muy chica, que cuando se produce un accidente y uno está durmiendo es probable que no se lastime porque el cuerpo está relajado “en cambio vos con el susto te ponés todo duro y es más probable que te lastimes. Y me acordé de eso mientras me estaba cayendo y mi vieja diciendo ‘relajate’. Y me dejé caer”.

Denisse Berg en la autopista donde casi pierde la vida cuando la bandera se le traba en la rueda de la moto

Y así empezó a girar en el piso. Dio vueltas con la bandera atada al cuello. “Me empieza a ahorcar porque se me ata con la rueda, me empieza a tirar, frena y cuando me quiero dar cuenta siento unos golpes en las piernas y tengo como la moto tirada casi encima mío. No me quemé con el caño de escape porque tuve un Dios aparte”, cuenta. Ese día viajaba en moto en jeans, porque esa misma semana se había quemado la pantorrilla con el caño de escape y se le estaba infectando. “Si no era por eso, me hacía mierda las piernas”, asegura.

Quedó recostada, con la bandera ahorcándola, y la situación empeoró cuando intentaron levantar la moto. Con una mano se ayudó a descomprimir un poco el nudo que tenía apretando el cuello. En el relato pormenorizado del accidente, cuenta que no veía nada porque tenía la moto encima, pero escuchaba muchos gritos, como: “Dale, ayuda, auxilio, que se ahoga, se muere, se muere”. “Y de repente sos vos esa persona por la que está todo el mundo gritando”. Cuando buscaban una tijera en la autopista para liberarla de la bandera, apareció alguien con un cuchillo, que ella intuye que usaron para cortar las botellas para el Fernet.

Su larga cabellera también estaba atrapada entre las cadenas de la moto. Mientras la levantaban sintió que tenía la cadera salida de lugar, además del cuello sangrando y los brazos quemados y otras partes del cuerpo quemados por la fricción contra el asfalto. Contó que una enfermera le hizo mover los pies, algo que la tranquilizó y que le pidió al novio que no la moviera de lugar por la cadera. Y el novio no le hizo caso. Mientras la alzaba en brazos le dijo: “Negrita, te tengo que sacar del medio de la autopista porque no nos pisó un auto que venía detrás de pedo”. Denisse cree que fue lo mejor que le pasó, porque sintió que la cadera volvió a su lugar en ese preciso instante.

Las marcas de la bandera el 18 de diciembre de 2022

Cuando se acuerda del consejo de su madre, le pidió a su novio que no le dijera nada ella. “Con solo pensar en el ‘te lo dije’ de mi vieja ya me quería pegar un corchazo”. Le hizo saber a los padres que habían chocado, pero la madre siempre supo lo que en verdad había sucedido. Después llegó un policía, que la vio tirada en el piso y al pedirle el novio que llamara una ambulancia recuerda que la miró a los ojos y soltó un “ay nena, no va a venir nadie hoy”

Nadie los ayudaba, y los que pasaban, creían que estaba borracha. Y unas chicas creyeron que se trataba de violencia de género, porque estaba con su novio y marcas en el cuello.

El accidente desde otra perspectiva

A raíz de la publicación en su cuenta de Tiktok, Denisse recibió un mensaje muy emocionante de un grupo de personas que la asistieron durante el accidente para que volviera a respirar. Le escribieron lo siguiente:

“Hola Den. Me presento. Soy Laura, vi tu publicación en TikTok de lo sucedido en la autopista el 18 de diciembre, por medio de una amiga. Te cuento que fuimos nosotros los que te ayudamos. El ángel Salvador es mi marido Ricardo, su apodo famoso es Caño. Estábamos al lado tuyo cuando te vimos y como padres vimos al bandera en el cuello y dijimos qué locura, 2 minutos después la moto se cayó y Caño puso freno de mano, se tiró y a los gritos empezó a pedir tijera, cuchillo. Atrás nuestro venían unas amigas, Carla y Romi en un Gol negro y la que manejaba tenía el cuchillo. Nosotros veníamos en una camioneta Nissan Frontier azul. El dudó en cortarte el cabello, porque cuando te cortó la bandera empezaste a respirar. Con nosotros estaba Pato, la enfermera que te hizo mover las piernas. Yo me quedé en la camioneta porque estaban mis hijas Bianca, Brenda y mi sobrino Luciano, hijo de la enfermera. Nos fuimos cuando vino la policía.”

Este mensaje emocionó mucho a Denisse, que también habló con Caño y con la sobrina. “Son de Lanús como yo, ya estuve hablando y seguro nos juntaremos”.

Denisse Borg cuando es asistida por la gente que iba en la autopista al caer de la moto por la que se enroscó en la rueda

Dos horas tirada en el piso

En diálogo con Infobae la creadora de contenidos contó: “estuve dos horas tirada ahí, nadie me llevó porque llamábamos la ambulancia, a los bomberos y no nos respondían. Nos decían no, no llegamos, no llegamos hasta ahí. Había un policía y tampoco me dijo no, mirá que no va a venir nadie hoy. O sea, fue como bastante inhumano el trato en la calle. La que me ayudaba era la gente”, explica la creativa digital. Unas chicas le pusieron hielo de su heladerita en las rodillas.

Denisse no quiere juzgar a nadie porque estaban todos felices. Y reconoce que cometió una imprudencia. “No pensé con sentido común la situación, creo que estábamos todos bastante así”, reflexiona. “Ese día estábamos todos como locos, había gente escalando paredes, o sea, otros subieron a la punta del Obelisco, hacíamos todo sin conciencia, solo que bueno, algunos nos salió mal y otros le salió bien, pero estábamos todos como bastante extasiados. En el video se viralizó en TikTok también mencionó la tragedia de un chico de Bahía Blanca que fue noticia el 19 de diciembre por hacer lo mismo que ella. El hincha de la Selección de 22 años, murió en el acto cuando la bandera atada en el cuello se enroscó en la rueda.

Por la caída de la moto, se quemó partes del cuerpo sobre el asfalto

Finalmente fue a buscarla su suegro desde Villa Devoto, porque sus padres, estando más cerca, no podían llegar desde Lanús. “Fue él quien me llevó al Hospital Británico”.

Cuando entró en el hospital sintió el baño de realidad. Los médicos no podían creer estar que estuviese viva después de semejante accidente. “Realmente tenés un Dios aparte con el latigazo cervical que te diste, que no te haya matado, decapitado, que no te haya dejado paralítica”, le dijeron. Solamente se lastimó las piernas. Y no le pasó nada más. En resumen, se fracturó las dos piernas y no podía permanecer parada. Tuvo una fractura de tibia en la pierna izquierda y y en la pierna derecha se fracturó el dedo gordo del pie. Como le dolía tanto la cadera, le hicieron une estudio y vieron que tenía un esguince muy severo en la cadera.

En una de las piernas tenía un film porque esa misma semana se había quemado con el caño de escape de la moto y se le estaba infectando. "Estaba en jeans para que no le pegara el Sol en la herida"

Denisse sabía que se había salvado de milagro, se sintió agradecida de estar viva y supo que su vida necesitaba dar un giro de 180 grados, a pesar de que el 2022 había sido uno de los mejores años de su vida. Se había mudado sola, sus clientes se multiplicaron, se animó, aunque con un poco de miedo, a hacer contenido en redes (IG @borg.marketing)Y el Mundial era el broche de oro para ese gran año.

La recuperación fue en casa de sus padres. Estuvo en silla de ruedas, al mes logró caminar con muletas, siguiendo al pie de la letra la rehabilitación en kinesiología y además, recibió mucho amor y apoyo por parte de sus padres. A los dos meses del accidente logró hacer una vida bastante normal y a los cinco ya estaba haciendo trekking en Córdoba.

Denisse estuvo dos horas en el suelo hasta que pudo ser llevada al hospital por el suegro (Fuente)

“Claramente siento que nací de nuevo. Yo lo siento. Por eso cambié todo el proyecto (laboral), la forma en que yo comunicaba. Empecé a valorar más mi salud, a entrenar más, a comer mejor, a pasar más tiempo con mis amigos, con mi familia. Como disfrutar un poco más esos pequeños momentos que a veces uno sí sabe que tiene que disfrutarlos, pero que a veces, creo yo, hasta que uno no vive una situación así, no se da cuenta de todo lo que tiene. Muy cliché, la verdad, pero creo que eso fue lo que más me cambió, la forma en la que yo empecé a vivir mi vida y mi negocio sobre todo, que es lo que yo más disfruto en mi día a día. Me apasiona realmente el poder acompañar a gente, entonces creo que esa parte es lo que más me crackeó la cabeza”, explica la joven que ahora es mentora de estrategia de marca personal y marketing digital.

Desde el accidente empezó a viajar más. Quiere cumplir sus sueños

De fondo se escucha la música de fondo de hostel. En estos momentos está de viaje por Perú, con su mejor amiga, haciendo el viaje de sus sueños: una visita a Macchu Picchu, “Estoy muy agradecida conmigo y con la vida por permitirme sacar lo positivo de una situación así”, concluye.