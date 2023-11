Pasó en la TV: el día después del debate presidencial, el nuevo romance de Tinelli y la sorpresa de Jimena Barón

Resumen De La Tv Del 13 De Noviembre

Tras el debate presidencial que tuvo lugar en la Facultad de Derecho el domingo pasado, los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei, junto a sus compañeros de fórmula, realizaron las primeras declaraciones a pocos días de las elecciones que tendrán lugar el próximo domigno, mientras Marcelo Tinelli confirmó su nueva “exclusividad” con Milett Figueroa y Jimena Barón le cumplió el sueño a una “swiftie”.

Con las pulsaciones aún altas, en el día después del debate presidencial, Milei hizo su propio análisis y consideró que salió muy bien posicionado para el balotaje.

El dirigente de La Libertad Avanza denunció una táctica que emplearon tanto Massa como la gente que lo acompañó, en especial cuando le tocó dar su mensaje final: “Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y no lo lograron”, explicó en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

En este contexto, la chicana continuó y Sergio Massa apuntó contra el libertario durante una visita al Centro Operativo de Prevención de San Vicente, en donde estuvo junto al intendente local, Nicolás Mantegazza: “A mí a diferencia de otros, la tos de Malnatti no me incomoda. Ni la tos de nadie… solo a aquellos que van a escucharse así mismos le molesta la tos”, sentenció.

En tanto, los compañeros de fórmula de ambos candidatos, Victoria Villarruel de La Libertad Avanza y Agustín Rossi, de Unión por la Patria, también expresaron su punto de vista respecto de la performance de cada candidato.

“Vi a una persona que se aprendió un libreto, que no rindió cuenta de su gestión… y del otro lado vi a Javier Milei siendo entrevistado por Sergio Massa, también porque Massa creyó que era muy original su recurso de “por sí o por no”, pero bueno, si tenía ganas de ser Mirtha Legrand debería haber seguido esa vocación”, expresó la candidata a vicepresidenta ante TN.

Por su parte, Rossi, en diálogo con Crónica, aseguró que “claramente hubo dos candidatos a presidentes, pero uno solo fue presidenciable”, y agregó: “Quedaron claramente visibles las debilidades de conocimiento por parte del candidato Milei”.

Tras el debate, los candidatos presidenciales argentinos afrontan últimos días de campaña EFE/ Luis Robayo - AFP -POOL

El día de ayer una de las noticias que más ruido hizo fue la confirmación de la candidatura a la vicepresidencia de Mauricio Macri en Boca juniors junto a Andrés Ibarra, a tan solo un mes de las elecciones a presidente, que tendrán lugar el próximo sábado 2 de diciembre, día en el que enfrentará al oficialismo que tendrá a Juan Román Riquelme como referente, en principio encabezando la lista.

“Les pido a los hinchas de Boca que nos vuelvan a acompañar. Que por el camino correcto vamos a tener el lugar de donde Boca nunca tuvo que dejar”, expresó el ex presidente de la nación en una conferencia de prensa que se realizó en el Yacht Club ubicado en Puerto Madero.

Continuó: “Yo no puedo abandonar a Boca, a la arbitrariedad, autoritarismo y a la prepotencia. Por ese camino nuestro querido Boca no tiene futuro. Todo me duele porque con mucho orgullo yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a las inferiores de Argentina Junior”.

Andrés Ibarra y Mauricio Macri lanzaron su campaña para las próximas elecciones en Boca Juniors (@mauriciomacri)

En tanto al mundo de la farándula, finalmente, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dieron un nuevo paso hacia la confirmación de su romance al aire por la pantalla de América TV.

“¿Ya están en etapa de exclusivos?”, preguntó Carolina Pampita en la pista del Bailando 2023. Ante dicha consulta, ambos tímidos contestaron que “Sí”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli inician una relación. (Captura: Bailando 2023)

Fue Jimena Barón quien circuló por todas las redes sociales luego de cometer un acto que conmovió a sus fieles seguidores tras regalar una entrada para ver a Taylor Swift.

“Hola Mía. Soy La Cobra. ¿Querés venir a ver a Taylor conmigo?”, le escribió la cantante mediante WhatsApp a una joven que había visto que buscaba conseguir una entrada a través de la red social X.

Así, la cantante y modelo pasó a buscarla en su vehículo y fueron juntas hacia el estadio Monumental. Entraron de la mano, llorando de emoción. Una porque vería en vivo a su ídola de todos los tiempos, y la otra por poder cumplir aquel sueño.

“Realmente fue la mejor noche de mi vida. Gracias a Jimena que fue un amor, me soportó hablando de Taylor todo el camino, por tenerme en cuenta y cumplirme el sueño”, se sinceró quien no pudo contener las lágrimas por la sorpresa que le dio Barón.

Jimena Barón le cumplió el sueño a una fan de Taylor Swift 1920

Para concluir una triste noticia en el conurbano: el asesinato de un niño de 8 con síndrome de down, que fue baleado por delincuentes que tenían “un ajuste de cuentas con su mamá”.

A Luciano Santiago Ruiz le arrebataron la vida de un disparo ejecutado en su casa de Mariano Acosta, en Merlo. En el crimen están implicados tres hombres que ya fueron detenidos.

“Fueron tres personas que ingresaron a una casa para vengarse de la mamá de este chiquito, por un tema de infidelidad”, informaron por la pantalla de América TV.