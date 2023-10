Hoy se celebra el Día de los Cafés en la Ciudad a puro shows musicales con entrada gratuita: toda la programación

Desde el 200, todos los años se celebra el Día de los cafés en la ciudad

A lo largo de esta jornada, el Ministerio de Cultura de la Ciudad a través de Patrimonio BA, invita a celebrar el Día de los Cafés en los Bares Notables de la Ciudad, que participan de los festejos con una completa programación musical de entrada libre y gratuita.

La música comenzará a sonar a partir de las 14 horas y continuará hasta entrada la noche en varios establecimientos. En el escenario se presentarán músicos consagrados así como jóvenes talentos que han obtenido reconocimientos en el concurso de Bares Notables. Estas actuaciones, diseñadas especialmente para la ocasión, forman parte de una iniciativa que tiene como objetivo enriquecer la vida cultural de los residentes de la ciudad. La oferta gastronómica y los espacios exteriores que distinguen a estos bares y cafés también serán parte del atractivo.

Organizado por la Cámara de Cafés y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc), esta celebración tiene lugar en el calendario todos los años desde que en el año 2000 la Legislatura porteña instituyó la fecha por considerarlos un “rasgo típico de la cultura porteña”. Son parte de la organización también BA Capital Gastronómica y Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

La fachada de La Ideal, que recibe con su interior restaurado

Los 86 Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables constituyen un símbolo del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Distribuidos en 25 barrios de la capital, estos espacios conservan entre sus paredes historias, anécdotas, sabores y aromas que son valorados tanto por residentes como por turistas a lo largo de las décadas.

La shows que celebrarán los cafés

Charla Patrimonial - “Bares Notables al sur”. A las 17 horas en el Bar El Colonial (Av. Belgrano 599, CABA). Apta para todo público, con entrada gratuita sujeta a capacidad del lugar. A cargo de Daniel Vega. Se dará una charla sobre la historia de los bares notables, su historia e importancia como testimonio del patrimonio y la cultura de la Ciudad, con un recorrido virtual por seis bares ubicados en Montserrat y San Telmo, como representantes de zona sur, con sus historias y su presente. Una excusa perfecta para saborear un rico café conmemorando su día.

Show de Raúl Lavié. A las 18.30 horas en la Confitería La Ideal (Suipacha 384). Evento oficial organizado por la AHRCC y Ministerio de Cultura GCBA.

Show de Daniela Pantano. A las 14 horas en The Brighton (Sarmiento 645). Daniela Pantano inició su formación a los 10 años con estudios de danza, canto y teatro. En actuación se formó con Javier Daulte, Raúl Serrano, y Marcelo Savignone, entre otros. A los 19 años fue becada para estudiar comedia musical en la universidad de Point Park en Pittsburgh, USA. Entre 2009 y 2011 siguió con su formación en Nueva York, en el “Broadway Dance Center”, y en “Steps in Broadway”. En televisión participó de varias tiras como: “Simona”, “Las Estrellas”, “Fanny la fan”, “El Marginal”, y “La Celebración”; y en cine trabajó en las películas internacionales “Body Language” y “Blood the last Vampire”. A lo largo de su carrera recibió nominaciones a los Premios Ace, Premios Estrella de Mar, y Premios Hugo.

The Brighton forma parte de la programación con la presentación de Daniela Pantano

Show de Néstor Fabián. A las 18 horas en La Biela (Quintana 596). El cantante de tango repasará parte de su popular repertorio y revivirá versiones de antología. En 1961, debutó como cantante en la televisión en canal 7 de Argentina, en el programa Luces de Buenos Aires en el que Néstor interpreta el bolero La noche de mi amor, acompañado por Mariano Mores.Comenzó a grabar discos con la empresa Odeón. Grabó una versión del tango Qué solo estoy con la orquesta de Atilio Stampone. Participó como actor de teatro en las comedias musicales Buenos Aires de seda y percal y Buenas Noches, Buenos Aires en el teatro Astral en Buenos Aires, junto a Mariano Mores, Virginia Luque y Susy Leiva.Hasta la fecha, Néstor Fabián continúa interpretando tangos tales como: El último round, Tinta roja, Cordón, El último café, Contame una historia, Los mareados y Sur.

La Biela, un café clásico de Recoleta

Show de Fran Cirimele Full Trío. A las 19 horas en Café Cortázar (José Antonio Cabrera 3797). Fran Cirimele Full Trío interpretará las composiciones de “Floresta” junto a Sebastián Abt en batería y Mariano Promet en bajo. El show se basa en tres conceptos fundamentales: estética moderna desde el audio con el uso de sonidos sintetizados que crean un ambiente contemporáneo y vanguardista, paisajes sonoros, que evocan imágenes mentales, emociones e improvisación.

Show de Gastón Angrisani. A las 20 horas en Ocho Esquinas (Av. Forest 1186). Gastón Angrisani dio sus primeros pasos y saltó a la fama de la mano del grupo Los Moykanos, para luego construir una exitosa carrera solista. En 2018 hizo una serie de presentaciones tanto solista como con el proyecto “Los Únicos”, donde compartió escenario con el Ex Commanche “Ariel Casco”, Ex Grupo Sombras “Daniel Agostini” y Grupo La Cumbia “Luisito Rojas”. Su vida está dedicada a la música, como cantante y también como autor. Interpretará tangos clásicos.

Néstor Fabián será uno de los músicos consagrados que formará parte de la celebración de este día. Se presentará a las 18 horas en La Biela

Show de Dúo El Karmazo. A las 20 horas en Café La Poesía (Bolívar 703). El dúo de cámara “El Karmazo”, integrado por Julián Socolovsky en guitarra y Tomás Di Benedetto en flauta traversa, interpretará en concierto un variado repertorio popular, entre obras originales y arreglos de Astor Piazzolla y clásicos del folclore nacional como el “Cuchi” Leguizamón.

Show de Baldomero Cádiz. A las 20 horas en El Viejo Buzón (Neuquén 1100). Baldomero Cádiz es un cantante español afincado en Argentina. Con su incomparable voz gitana, la leyenda del flamenco en Argentina, el músico presenta un show íntimo y renovado para disfrutar con todos los sentidos.

El viejo buzón, en Caballito

Show de Marcela Wonder. A las 20 horas en el Hotel Savoy, Bar Imperio (Av. Callao 181). Marcela Wonder es cantante, compositora y actriz argentina. Actualmente presenta su nuevo single Provocame en Buenos Aires.

Show de Tramazurda. A las 21 horas en Boca a Boca (Benito Pérez Galdóz 201). Tramazurda es una agrupación de música ciudadana de autoría propia. Ellos son: Iván Drljich (guitarra), Maximiliano Vallejos (guitarra), Facundo Nicanor Becerra (guitarra) y Hernán Ielapi (guitarrón y voz). “Encontramos en el tango el ambiente propicio para nuestras expresiones musicales y poéticas. El tango como género vivo es para nosotros el punto de partida para desarrollar nuestra propuesta”, explican. Cada uno de los integrantes aporta su propia identidad siendo el resultado colectivo un original repertorio de tangos, valses, milongas y candombes con influencias de otros génerosde la música popular, como así también de las corrientes más renovadoras del tango.

Show de Tabaré Leyton. A las 21 horas en El Hipopótamo (Brasil 401). Tabaré Leyton presenta su nuevo trabajo discográfico Tabaré Leyton – Vol. 1, ganador del Premio Graffiti a Mejor disco de tango. El nuevo álbum cuenta con la producción de Max Masri (Tanghetto) y recoge un cancionero exquisito con joyas como el tango “Copa de ajenjo”, el foxtrot dedicado a “Tutankamón” o una versión criolla del famoso bolero “Dos gardenias”. Sin dudas, se trata de uno de los mejores trabajos en la carrera de este cultor de la pureza y belleza profunda del canto nuestro del Río de la Plata. Junto a “Las guitarras de Saavedra” (Jean Pouyé y Fabio Bramuglia), ofrecerán una propuesta musical que rescata lo más genuino del género junto a obras propias de impronta contemporánea.

Show de Ana Fontán. A las 21 horas en el Museo Fotográfico Simik, Bar Palacio (Federico Lacroze 3901). Ana Fontán es actriz, cantante, bailarina, directora, dramaturga, jurado de destacadas premiaciones nacionales e internacionales, creadora de espectáculos y conciertos. Es directora, creadora y voz líder de su compañía independiente dedicada al tango y expresiones populares argentinas “Ana Fontán Tango Company”.