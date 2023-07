Pasó en la TV: el canto de Milei, la palabra de Pampita sobre García Moritán y la campaña de Cinthia Fernández para llegar a Messi

Resumen de la TV 27 de julio

En una nueva jornada cargada de tensión, cruces y flashes, estos fueron los momentos destacados en la tv: Javier Milei cantó junto a sus seguidores en un acto de campaña; Pampita opinó sobre el fuerte encontronazo que protagonizó su esposo, Roberto García Moritán; Cinthia Fernández inició una campaña para atraer la atención de Lionel Messi y Claudio Paul Caniggia rompió el silencio y lanzó una dura advertencia contra Mariana Nannis.

En el mundo de la política, Javier Milei continuó con su “Tour de la Libertad” en Santa Fe y aprovechó para cantar junto a una cantidad de seguidores. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, entonó el precandidato a presidente de la Nación. “En muchos sentidos estamos peor que en el 2001. Los indicadores monetarios son peores que los previos al Rodrigazo”, aseguró el libertario.

El primer capítulo del día comenzó cuando Carolina Ardohain opinó sobre la pelea de Roberto García Moritán, precandidato a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos, y Alejandro Bodart, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la izquierda, en un debate en televisión. Luego de una tensa entrevista televisiva en el programa político A dos voces, los gritos e insultos se escuchaban por los pasillos del canal, al respecto la modelo sostuvo: “Yo no me meto en nada en esas cosas, prefiero acompañar desde un lugar de casa, respetando cada uno nuestros espacios. Nos admiramos mucho cada uno en lo suyo, nos apoyamos completamente, pero no nos metemos en los temas de los otros”.

“¿Te asustaste? ¿Le dijiste ‘Rober, no te agarrés a las piñas que sale en todos lados’?”, preguntó el movilero de LAM. “¿Rober? Jamás, un caballero. Él siempre con la palabra. Lo que tenga que decir lo va a decir y de buena manera”, completó la conductora evitando entrar en un terreno en el que prefiere no participar y polemizar.

Pampita defendió a Roberto García Moritán tras el cruce con Alejandro Bodart

En otra esquina del mundo del espectáculo, Cinthia Fernández volvió a escena con un llamativo pedido. En medio de la fiebre por Lionel Messi y su llegada a Inter Miami, las hijas de la panelista mostraron su amor por el crack argentino y la pasión que su nuevo club genera.

Por eso, Fernández subió una imagen de las nenas con toda la indumentaria del club de Miami, y aseguró que estaban “todas contagiadas de la ola rosa que trajo Leo Messi”. En ese contexto, escribió los comentarios de las pequeñas llenas de ilusión. “Mamá, mirá si Messi nos ve y nos da un like”; “Me muero muerta, es mi sueño de toda la vida” y “¿Qué flasheás?”, fueron los comentarios de las niñas. Con esta introducción, Cinthia lanzó una campaña para que el mejor futbolista del mundo le dé like a la publicación con las nenas. “¿Nos dará bola?”, se preguntó.

Pero no todo es amor y color de rosa en este mundo, prueba de ello es el conflicto entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, que sumó un nuevo episodio luego de que el ex futbolista fuera procesado por abuso sexual agravado contra su ex mujer, quien lo había denunciado por este hecho ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. En este contexto, el deportista regresó al país tras un viaje a España y opinó de la situación. “Hablaré cuando sea necesario. Mi ausencia no fue ningún acto de rebeldía. Se va a hacer Justicia, sin dudas”, afirmó.

Cinthia Fernández compartió la pasión de sus hijas por Lionel Messi

Otra persona que deberá enfrentarse a la Justicia es Felipe Pettinato, quien irá a juicio oral por la causa de presunto abuso sexual a una menor de edad. El hijo de Roberto Pettinato fue acusado de haber abusado de una adolescente de 15 años en 2018. La denunciante es pariente política de Sofía Colosante, la madre de su hija.

Por otro lado, Marixa Balli y Viviana Colmenero discutieron sobre los manteros que venden en la calle. Todo comenzó cuando la exintegrante de Gran Hermano cruzó al aire a su compañera de panel, Marixa Balli.

La cantante de La Cachaca se encontraba contando una experiencia que había vivido en un momento en el que quiso ayudar a una persona a instalarse en una feria en la Ciudad de Buenos Aires. “Como no tenía laburo, le dije ‘por qué no vas a una feria los sábados y los domingos y eso te puede dejar un dinero’. Le ofrecí colaborar con ropa. La cuestión es que cuando fuimos a averiguar nos dijeron que estaba todo bien, pero cuando haya un piquete se tienen que subir al micro sin chistar’. Por supuesto que esta persona me dijo que ni loca lo hacía”, reveló.

Ángel aprovechó para recordar que la ex Gran Hermano había trabajado como mantera en otra época de su vida, a lo que aclaró su punto de vista. “Reconozco que hay una mafia terrible, eso es verdad pero al mismo tiempo se mezcla con la gente que tiene su mantita y quiere trabajar”, subrayó.

Cande Tinelli habló de la relación con sus hermanos: “Así como nos queremos, nos matamos”

Acto seguido se generó un fuerte cruce entre la panelista invitada y la bailarina, quien explicó que en La Salada no había inconvenientes ni peleas. “Lo que pasa adentro de los predios de La Salada es perfecto, porque cada uno tiene su lugar y nadie se puede pelear con el de al lado”, destacó enérgicamente Balli, quien tiene varios puestos de ropa desde hace años en el lugar. Pero Viviana le retrucó: “En La Salada tampoco es que se respetan mucho las reglas”. Y continuó: “Me refiero a la falta de papeles, a los impuestos de cosas que hay que cumplir y no lo hacen y siempre se la agarran con el más débil que es el manterito”.

Entonces, Marixa salió al cruce. “¿Y qué diferencia hay entre La Salada con el mantero?. La diferencia es que en La Salada sale caro un puesto y el mantero no lo quiere pagar”, la enfrentó. “Al mantero lo cagan a palos”, le respondió Colmenero.

Lejos de los enfrentamientos mediáticos, Candelaria Tinelli contó cómo es la relación con sus hermanos. “Con mi hermana más grande, que es la más pegada a mí, somos muy unidas, pero así como nos llevamos bien también nos matamos. Ahora de hecho la tengo bloqueada, pero es amor-odio. Es muy orgullosa y le escribo después ‘che, ya está’. Pero siempre es por boludeces, somos muy diferentes. Mis hermanos no es que sean reprimidos, pero son más correctos. Con ellos me llevo re bien”, agregó en referencia a Francisco y Juana (hijos de Paula Robles) y Lorenzo, de Guillermina Valdés.

En el mundo del fútbol, Sergio ‘Chiquito’ Romero habló sobre la posible llegada de Edison Cavani a Boca: “Sería un impacto muy grande, ¿no? Lo he tenido de compañero en el último año mío en el United y ver de la manera en que el loco trabaja la verdad que es admirable. Ojalá se dé la llegada de él por un deseo personal. Tanto a Marcos (Rojo) como a mí allá nos comentó de ese deseo que tenía de jugar con esta camiseta”.

Sin embargo, en otros estratos del fútbol, la violencia continúa, puesto que una grave agresión ocurrió este fin de semana en el marco de la segunda fecha del campeonato de futbol amateur de la ciudad de Mercedes organizado por AMeFuSa. En una jugada disputada Javier, que juega para Cheruvicha B y cuyo apellido no ha trascendido, rechazó una pelota al lateral y recibió la bronca de un rival. Él reaccionó fue empujándolo con el brazo y fue allí cuando otro futbolista de San Martín se sumó al conflicto y le dio un cabezazo al rostro que lo dejó en el suelo.

