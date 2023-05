Temporal en AMBA: un hombre murió, evacuaron a varias familias y cayeron más de 100 milímetros

El AMBA estuvo bajo alerta naranja por tres días (Maximiliano Luna)

Después de tres días seguidos de intensas lluvias y ráfagas de viento que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se conoció el saldo que dejó el temporal durante el fin de semana largo: un hombre murió y varias familias tuvieron que ser evacuadas como consecuencia de las inundaciones que sufrieron algunos distritos de la provincia.

El titular de la Defensa Civil bonaerense, Fabián García, comunicó que “se han registrado precipitaciones de variada intensidad aunque hubo abundante caída de agua, por ejemplo, en San Justo, donde las precipitaciones alcanzaron los 144 milímetros y en Brandsen se llegó a los 141 milímetros, mientras que en Ezeiza cayeron 132,7 mm”.

Otros municipios de la provincia de Buenos Aires que se destacaron por el gran caudal de precipitaciones que tuvieron en estos días fueron San Vicente, con 119,4 milímetros; Chascomús, con 114,9, Benito Juárez, con 114,3, Lobos, con 113,2, Merlo, con 112,8, Mercedes, con 97,9, Costa Esmeralda, con 90,7, Lobería, con 80,9, Balcarce, con 78,6, Luján, con 73,6, Maipú, con 66,8, Ayacucho, con 59,7, San Nicolás, con 65,3, General Alvear, con 52,3; y Mar del Plata, con 46,5.

Como consecuencia de los desbordes ocasionados en arroyos, varias zonas del centro y el oeste del conurbano tuvieron que ser evacuadas, debido a la cercanía de las viviendas con las bajadas de agua. Pese a que García manifestó que “no hay grandes cantidades de evacuados”, aclaró que las localidades que sufrieron las clemencias de la lluvia se concentraron en barrios de Tres de Febrero, Quilmes, Florencio Varela y Merlo.

De hecho, durante la mañana del viernes reportaron el fallecimiento de un joven de 26 años, llamado Julián Pacheco, que se descompensó en la vía pública, cuando se dirigía con su esposa e hijos hacia la casa de su madre para poder resguardarse de la inundación, puesto que el agua había comenzado a ingresar en la casa. Según la información de Télam, la familia vivía en el barrio Don José del Kilómetro 26, que se ubica frente al arroyo Tres Arroyos, en Florencio Varela.

De acuerdo con el testimonio de la cuñada de la víctima, identificada como Yolanda, el joven se había comunicado con su mamá a las 8 de la mañana, para avisarle que irían a su casa por las consecuencias de las caudalosas precipitaciones. “Llovió toda la noche y, cuando vieron que el agua estaba subiendo, empezaron a levantar las cosas arriba para que no se le arruinen”, contó.

“Salieron, él iba con el bebé de un mes a upa y mi hermana con el nene de tres años, llegaron a mitad de cuadra de la casa y él le empieza a decir a mi hermana que se siente mal”, relató la mujer, que no precisó si Pacheco sufría de algún tipo de afección previa a la descompensación. Pese a que su esposa, Milagros, le recomendó que esperaran a que se sintiera mejor, el fallecido se negó porque el nivel del agua continuaba en aumento.

Sin embargo, el joven solo pudo caminar una cuadra hasta que se desvaneció en el suelo. “Cuando llegaron a la esquina, a donde él pudo ver que había un lugar alto donde no llegaba tanto el agua, agarró y puso a mi hermana y a los chicos arriba, pero cuando quiso pasar al bebé no llegó, se desmayó, cayó, y el bebé cayó arriba de su pecho”, explicó Yolanda sobre el repentino fallecimiento de su familiar. Por el momento, no informaron cuáles habrían sido las causas que provocaron la muerte del hombre.

