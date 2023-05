La Facultad de Derecho de la UBA, tricampeona de un concurso en París: segunda, una universidad de Francia

El equipo de alumnos y algunos de sus coachs frente a la Cámara de Comercio Internacional, que engloba a más de 170 países y muchas de las empresas más grandes del mundo

Un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la UBA se presentó en la decimoctava edición del Concours d’Arbitrage International de París, compitieron en la gran final y se consagraron tricampeones luego de superar a la Universidad de Versalles de Francia. Por estas horas siguen en la ciudad de la Torre Eiffel, celebrando el triunfo, que implicó una etapa de entrenamiento con la ayuda de coachs para desempañarse en las fases escrita y oral, que se desarrollaron enteramente en francés.

Es la tercera vez que la Universidad de Buenos Aires obtiene el primer puesto del concurso de arbitraje internacional: las anteriores fueron en 2018 y 2020. El Concours fue organizado en conjunto por la Escuela de Derecho de Sciences Po y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y se trata de un evento académico que a la fecha ha convocado a 65 universidades provenientes de cuatro continentes, representativas de 22 nacionalidades, además de destacados profesores y abogados expertos en arbitraje de todo el mundo.

En la fachada del Instituto de Estudios Políticos de París, más conocido como Scienses Po

Tal como explican desde el sitio web de la facultad de derecho, la competencia es una propuesta educativa con formato competitivo, que tiene como propósito fomentar el estudio del derecho comercial internacional y el arbitraje como método de resolución de conflictos. Alumnos de distintas universidades actúan como abogados de las partes en un caso simulado, debiendo defender los intereses de sus hipotéticos clientes -primero en forma escrita y luego en forma oral- frente a tribunales arbitrales integrados por prestigiosos árbitros internacionales, abogados y académicos, quienes tienen a su cargo la tarea de evaluar y calificar las presentaciones, tanto escritas como orales, de los equipos.

El logro convierte a la UBA en la única universidad americana que alcanzó la distinción tres veces. Los estudiantes del equipo argentino fueron seleccionados durante el mes de septiembre de 2022, luego de participar en un seminario dictado por profesores de la facultad y de presentar ensayos en francés con su defensa. Por su eximio desempeño, conformaron el grupo cuatro alumnos; Josefina Pagani, Anabella Macari, Ramiro Cedarri y Ramiro Soules.

El equipo de alumnos argentinos se consagró campeón en la competencia de arbitraje internacional luego de enfrentarse a una universidad francesa en la gran final

Anabella Macari, una de las alumnas, habló con Infobae desde la capital francesa, y aseguró que fue una experiencia inolvidable para todos. “Estamos muy contentos y emocionados, nada más lindo y que dé más orgullo que representar a la Universidad de Buenos Aires”, expresó. Y agregó: “Desde el primer día pusimos todo de nosotros, primero para pasar la etapa escrita y luego para llegar hasta la gran final; es una oportunidad enorme estar frente a un tribunal integrado por personalidades del arbitraje internacional, estamos súper agradecidos por haberlo vivido”.

Mientras se preparaban para el viaje, tuvieron actividades para practicar para el gran día, una fase de entrenamiento que estuvo a cargo de los abogados Julio César Rivera, María Azul Gimenez Losano, Luana Florencia Taragan, Juan Ignacio Amado Aranda, Laura Jaroslavsky Consoli, Laura Zinnerman, Katya Hartl, Florencia Wajnman, Milena Klimberg van Marrewijk, Mercedes Arévalo y Trinidad Inés Basaldúa, con la dirección de la profesora Florencia Delia Lebensohn.

Las dos head coaches que viajaron con los estudiantes, Luana y Azul, habían participado en la edición anterior como alumnas, y hoy ya están graduadas como abogadas. “Habíamos conseguido el reconocimiento de Mejor Memorial, pero no llegamos a la final, por lo que esta fue la revancha y realmente pasó algo muy fuerte con las analogías del Mundial”, contaron en diálogo con este medio. Resulta inevitable el paralelismo con la rivalidad que se vivió en diciembre de 2022 en el Mundial de Qatar, donde la Selección Argentina se enfrentó al equipo francés por la Copa Dorada, con un empate que llenó de nerviosismo los hogares argentinos, y una definición por penales que terminó con el ansiado título de campeones del mundo y la soñada imagen de Lionel Messi alcanzando su mayor anhelo futbolístico. Esta vez, también fue una competencia donde los colores celeste y blanco tuvieron que defender sus ideas frente a Francia, y afortunadamente el desenlace se repitió y salieron victoriosos.

La Facultad de Derecho de la UBA participa en el Concours desde la sexta edición, que se realizó en los años 2010 y 2011. Esta fue la quinta ocasión en que el equipo llegó a la final y la tercera en obtener el primer puesto. “Fue épico para nosotras cuando nos dijeron que íbamos a competir contra una universidad de Francia, porque miramos todo el Mundial mientras prácticábamos, los chicos se preparaban durante la semana, el finde escribían los trabajos, y el lunes nos juntábamos a corregir, todo muy a pulmón, y a la par la Selección se jugaba todo en Qatar”, resaltaron las coachs con mucha emoción.

Los alumnos Josefina Pagani, Anabella Macarri, Ramiro Cedarri y Ramiro Soules conformaron el equipo argentino de la Facultad de Derecho de la UBA

“Heredamos hasta hábitos, porque no parábamos de buscar coincidencias, como ‘el año pasado hubo tal árbitro, y este también’, y sentíamos la presión de que la mayoría de los finalistas suelen ser alumnos de Máster, y nuestro equipo era de grado, pero aún así pudimos igualar su capacidad e incluso superarlos para poder ganar”, destacaron las jóvenes letradas. “Podemos garantizar que el equipo de la UBA siempre llega muy preparado a esta competencia internacional, habiendo estado del lado del alumnado y ahora en el proceso de entrenamiento de este grupo de amigos que quería ganar, todos somos futboleros así que por la salud psíquica de todos queríamos conseguir la revancha”, confesaron con humor.

Todavía no pudieron hacer mucho turismo, porque estuvieron abocados de lleno a la previa, a seguir practicando, sobre todo por el temor a la exposición oral de los argumentos, ya que fueron el único equipo no francófono que pasó a la semifinal y después a la final. “El francés legal quizás nos resulta un poco más fácil de hablar que el francés social, era una dificultad más, pero practicando mucho lo logramos: incluso hubo un detalle que fue clave, que es que uno de los presidentes de la competencia, súper destacado en el ámbito del arbitraje, le generaba tanta admiración y respeto a una de las chicas que no podía dormir, y se puso a buscar conferencias donde él hablara; encontró una donde justo abarcaba una temática de nuestro caso y el gran día lo citó, mirándolo a los ojos, algo que demostró el grado de dedicación y compromiso porque su testimonio era de marzo de 2023, muy reciente y lo pudimos incluir por haber investigado tanto”, remarcaron.

Queda un solo pendiente para salir a celebrar, ya que se quedarán hasta el domingo y podrán recorrer un poco más de París. “Trajimos una copa de plástico y nos vamos a ir a sacar la foto a la Torre Eiffel, para seguir festejando”, anticiparon. “Sentíamos que de verdad era nuestro año, y cuando terminamos la audiencia teníamos que ir a otro lugar a escuchar el veredicto de quién había ganado; fuimos caminando para bajar la ansiedad y cuando nos lo dijeron fue una felicidad gigante, realmente un logro que nos llenó el corazón”, aseguraron conmovidas.

Racha de reconocimientos

Esta misma semana otro equipo de cuatro estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA fue reconocido como “delegación destacada” en el National Model United Nations (NMUN), una competencia de simulación de la ONU en la que participaron más de 200 universidades de todo el mundo. El evento se realizó en la sede de la ONU en Nueva York.

Los alumnos Juan Martín Durisotti, Luciana Rubacha, Félix Samoilovich y Martina Nasanovsky no solo obtuvieron el premio mayor que puede recibir un equipo participante, sino que también ganó dos premios por documentos elaborados antes de la simulación. Fueron acompañados por su coach, Juan Francisco Petrillo. Durante la actividad representaron a la delegación de Perú en cuatro comités de las Naciones Unidas. En dos de ellos –la Comisión I de la Asamblea General y la Comisión para la Prevención del Crimen y Justicia Penal–, la Universidad de Buenos Aires consiguió los premios a los “Documentos de Posición Destacados”. Cabe agregar que aunque la competencia se realiza desde 1927, fue la primera vez que la UBA participó, y los jóvenes hicieron historia por el reconocimiento.

