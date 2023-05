“Amarás Argentina”: el estadounidense que sobrevivió al 11S y se radicó en Mendoza compartió un sorprendente video viral

El estadounidense que sobrevivió al 11S y vive en Mendoza compartió un video sorprendente que es viral: “Amarás Argentina”

David English (51) creció en Nashville, capital del estado de Tennessee y cuna de la música country en Estados Unidos. Criado en el seno de una familia tipo (padre, madre y un hermano), se describe a sí mismo como “un soldado del sueño americano”.

A los 30 años, cuando estaba a punto de cumplir el “American Dream”; que en cultura estadounidense significa tener casa, una familia, plata ahorrada en el banco y trabajo estable; su vida cambió por completo.

La mañana del 11 de septiembre de 2011, cuando David caminaba por las calles de Manhattan vio cómo un avión (N. de la R.: el vuelo 175 de United Airlines) se estrellaba contra las torres gemelas. En ese momento iba rumbo a firmar un contrato laboral que, según él, iba a potenciar su vida profesional y le aseguraría un gran futuro. Pero al caer las torres, también se derrumbaron sus planes.

Año 1990. David English a los 19 años en Nueva York

Tras el impacto del primer avión, David corrió dos cuadras hasta una estación de subte, encontró un teléfono público y llamó a su papá para avisarle que estaba bien. Apenas colgó, explotó el segundo avión. De milagro, David llegó sano y salvo a su casa gracias a que se resguardó bajo tierra.

Luego de padecer el horror y sobrevivir al atentado terrorista de Al Qaeda, que provocó 2.996 muertos, tomó la decisión de mudarse “lo más lejos posible de la Zona Cero”. Y aunque había viajado y vivido en muchos lugares del mundo, como Japón, Australia, y Europa, el norteamericano decidió instalarse en Argentina y desde hace más de veinte años vive en la provincia de Mendoza.

El 11-S David English se dirigía a firmar un contrato laboral que, según él, iba a cambiar su vida profesional. No llegó a concretarlo.

Aunque primero pensó en Buenos Aires o en Córdoba, se terminó inclinando por “la tierra del sol y del buen vino”. “Elegí Mendoza por una combinación de factores. Desde el clima y la montaña, pasando por las bodegas y la buena comida, hasta la calidez de su gente”, aseguró David en diálogo con Infobae.

Agradecido por el recibimiento que recibió en Argentina, donde pudo sanar varias de sus heridas, el norteamericano no pierde la oportunidad para contar desde sus redes sociales las bondades y las bellezas naturales que ofrece nuestro país.

En uno de sus últimos posteos en Instagram publicó un video con paisajes majestuosos de distintas ciudades turísticas argentinas que se hizo viral. “¡Hay que reconocer y valorar la naturaleza única de este país!”, escribió al compartir un resumen del documental realizado por el productor y camarógrafo Nacho Saso y el montajista Mariano Carloni.

David junto a su hijo Benjamín, en una cabalgada en Mendoza

“No es Japón, es Argentina; no es Irlanda, es Argentina; no es Hawaii, es Argentina; no es Texas, es Argentina; no es Canadá, es Argentina. Vos amarás Argentina”, se puede leer en el video (pero escrito en inglés) mientras se van intercalando los bellos lugares que ofrece la Patagonia, la pampa húmeda y la región de Cuyo,

Su posteo cosechó más de 53 mil likes y miles de mensajes, donde los usuarios destacaron el amor que tiene David por la Argentina, aún siendo extranjero.

“Increíble que alguien que vivió en uno de los países más codiciados, pondere y quiera nuestra Argentina y más nuestra Mendoza maravillosa”, le respondió una usuaria, cuyo pensamiento refleja el de muchos otros que también se tomaron unos minutos para escribirle.

Desde que se instaló en Argentina, David se convirtió en un experto asador

En su cuenta de Instagram (@soydavidenglish) David tiene casi 69 mil seguidores. Allí comparte fotos junto a su hijo Benjamín, que nació en Argentina, cuenta cómo es su día a día y muestra con orgullo en qué consiste su trabajo.

“Hago intercambios con sus estudiantes que vienen a hacer pasantías a bodegas de Mendoza”, explica David, quien asegura que desde que tomó la decisión de radicarse en el país “vive feliz”.

