“Hay bandas que operan y negocian no tocarse”, advirtió el Obispo de San Justo tras el crimen del chofer Daniel Barrientos

El Obispo de San Justo, Eduardo García, aseguró que "hay complicidad delictiva" en La Matanza

El Monseñor Eduardo García, que firmó junto a monseñor Jorge Torres Carbonell un duro documento por el crimen del chofer Daniel Barrientos en representación de la Iglesia en La Matanza, sostuvo que los hechos de inseguridad en el distrito del conurbano bonaerense se explican por la existencia de grupos delictivos que se manejan con impunidad en la zona.

“Hay bandas que operan y que negocian esto de no tocarse. Y ciertos ámbitos de la Seguridad no se meten ahí porque en algunos puede haber complicidad”, expresó.

“No sé si hay complicidad política, pero sí hay complicidad delictiva. Son muchos los que han cambio de algunas comisarías porque han encontrado complicidad con las bandas. Porque sino no pueden actuar con tanta impunidad. Porque no puede ser que nosotros sabemos donde están los bunkers, la droga, y la policía no haga nada”, agregó García en diálogo con Radio Mitre.

Monseñor Eduardo García (izquierda) y Monseñor Jorge Torres Carbonell (derecha) hicieron referencia al asesinato del chofer Daniel Barrientos mediante un comunicado

Estas palabras del Obispo de San Justo refuerzan lo que escribieron en el comunicado sobre este tema. Allí aseguraron que “atrás de esta inseguridad sabemos que operan las grandes mafias de los narcos que han invadido con su negocio nuestros barrios y tienen como soldaditos a nuestros pibes o como consumidores que salen a robar lo que sea para poder ir a comprar la ‘merca’ que necesitan para seguir viviendo”.

Asimismo, monseñor García hizo referencia a la falta de control en la zona. “La violencia es impune. No hay otra manera de pensar que no sea que miran para otro lado, que hacen la vista gorda. Esta zona no se toca, no se mira, no se trabaja, a menos que te topes con el crimen y el hecho delictivo”, manifestó.

Monseñor Eduardo García, Obispo de San Justo

El asesinato de Barrientos en el barrio Vernazza, de Virrey del Pino, tomó notoriedad por la marcha que desarrollaron los choferes de colectivos y los hechos de violencia que se desataron alrededor de la figura del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Pero el Obispo de San Justo aseguró que esta clase de delitos, como el del colectivero, ocurren a diario en La Matanza.

“Hacer una descripción de los hechos que se viven día a día, junto a un hecho de violencia puntual, suena fuerte. Pero esa realidad es la que vivimos todos los días en La Matanza. La realidad de la violencia, del narcotráfico, la de los pibes fisurados a causa del paco, de las entraderas, del robo... Este es un nombre más, de todos los que vienen muriendo”, explicó el Monseñor Eduardo García.

Y agregó: “Hay muchos casos que conocemos porque salen a la luz, pero están los otros, los ‘anónimos’ que mueren en una pelea dentro de un barrio de bandas, por ejemplo. Esa es la sangre que vivimos día a día”.

El Obispo García se separó de las versiones que vinculan a la política con el ataque a Sergio Berni

Por último, el religioso se separó de las versiones sobre la participación de la política en los hechos de violencia contra el ministro Sergio Berni. “Ahí tiene que actuar la Justicia. Y si la Justicia no actúa, algo está fallando. Porque si es verdad que le tiraron un muerto a Berni, dónde está la Justicia para investigar si fue un hecho delictivo de gente de La Matanza o si es un hecho político”.

Y concluyó: “Entonces yo me pregunto, ¿todos los muertos que hay en La Matanza son hechos políticos? Y en caso de que haya sido un hecho político, ¿qué pasó con todos los otros?”.

