Violentos incidentes durante una protesta por seguridad en La Matanza

Vecinos de Villa Madero, localidad perteneciente al partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires, realizaron una fuerte protesta frente a la comisaría 6ta de ese distrito, en reclamo por mayor seguridad. La marcha llegó como reacción dos días después de que un vecino fuera baleado en el estómago por delincuentes que intentaron robarle su camioneta.

La escena había sido insólita y al mismo tiempo graficó la saña con que actuaron los malvivientes: al no poder arrancar el vehículo descargaron a tiros su furia contra la víctima, que se encuentra por estas horas peleando por su vida.

Con hartazgo por la frecuencia y constancia de hechos de inseguridad, los vecinos convocaron a una movilización para este martes 14 de marzo, con la sede policial de la calle Pedernera al 900 como destino. Allí pusieron como primer objetivo mantener una reunión con el responsable de la unidad, a quien los vecinos identificaron como el comisario Carlos Báez.

Ante la negativa que, según los protagonistas del reclamo, había expresado el uniformado de acceder a un encuentro, comenzó la presión sobre el ingreso de la estación policial.

Toda la secuencia tuvo lugar pasadas las 19 horas del martes, con la presencia de medios locales y un móvil de la señal de noticias TN, quienes iban registrando los testimonios crudos de vecinos que contaban sus experiencias al límite enfrentando delincuentes.

“Esto se está convirtiendo en Rosario”, se escuchó decir a los gritos ante las cámaras de televisión a un hombre de mediana edad que formaba parte del reclamo.

La escena quedó en un punto muerto alrededor de las 19:30: ni los vecinos se retiraban del lugar ni los autoridades policiales accedían a mantener una reunión que de paso a alguna instancia de diálogo. En la puerta de acceso a la comisaría se ubicaron una fila de uniformados, detrás de los vidrios, para bloquear el ingreso.

Esa postura fue caldeando los ánimos y la presión sobre el acceso a la sede policial fue en aumento. Finalmente el desenlace fue inevitable y los disturbios comenzaron. Hubo empujones, vidrios rotos y un cono de estacionamiento que atravesó una hoja de la puerta principal.

Los testimonios

Con cansancio por la pésima calidad de vida que representa vivir con miedo, los vecinos su agolparon para contar sus malas experiencias.

Un hombre, por caso, aseguró haber sido esta misma jornada, durante la mañana, encañonado por delincuentes que le robaron su camioneta. “Para que no me den un tiro me tuve que dejar robar”, contó.

Para coronar la situación, agregó otro pasaje insólito a su testimonio: “vine a hacer la denuncia y el que me atendió, el jefe de calle, quería ir para mi domicilio para verificar (el hecho) pero salió y tenía la rueda pinchada de la patrulla”.

Decenas de relatos similares se sucedieron durante la protesta.

El balazo que disparó el hartazgo

En domingo previo al reclamo, un vecino llamado Ezequiel, regresaba a su domicilio pasada las 22 horas. En ese momento fue abordado por delincuentes que le apuntaron con un arma y le dieron culatazos en la cabeza.

Primero se hicieron con las llaves de su camioneta y luego buscaron llevarse su celular.

El atraco resultó fallido, ya que los asaltantes no lograron poner en marcha el rodado para concretar al robo. Ante ello, eligieron disparar contra la víctima. Una cámara de seguridad registró la escena en la que se ve cómo uno de los agresores empuña, erguido, el arma, y abre fuego, asestándole un tiro en el estómago a Ezequiel. Actualmente se encuentra hospitalizado en grave estado.

