Otra brutal golpiza a la salida de un boliche: un adolescente quedó inconsciente

Cañuelas: Golpiza en patota a un adolescente a la salida de un boliche

Mientras en el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores se desarrolla el juicio contra los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, en las últimas salió a la luz la feroz golpiza que sufrió un adolescente el último domingo por parte de una patota de al menos 10 integrantes, a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Cañuelas.

Demián Páez, un joven de 18 años que reside en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, aguardaba junto a dos amigos la llegada de un remis a metros del boliche Alcuba, donde habían pasado la noche. Las imágenes de una cámara de seguridad municipal instalada en la zona muestran el momento en el que un joven se dirige hacia Páez, vestido con remera y pantalón negros, y le propina un golpe de puño. Ya de espaldas, la víctima es empujada al piso por otro atacante. Al querer reincorporarse por sus propios medios, Demián vuelve a ser agredido por el mismo joven con una brutal patada que lo deja tendido en el piso, inmóvil.

Producto del cobarde ataque en patota, Demián quedó inconsciente. y precisaba atención médica urgente. Afortunadamente, un vehículo apareció para trasladarlo al hospital Marzetti de Cañuelas. Sin embargo, los médicos de guardia se negaron a atenderlo. “Me llevaron hasta el hospital pero no me atendieron. Me dejaron ahí hasta que quede un toque consciente y apenas pude caminar ya me soltaron. Dijeron que estaban cansados de atender a chicos que salían borrachos y de pelearse. Yo había llegado inconsciente al hospital ese”, relató hoy Demián, en diálogo con el canal de noticias TN, acompañado por sus amigos Brad y Lucía.

Al regresar a su casa, Cinthia, su madre, observó las graves secuelas que tenía su hijo por el ataque en patota y se lo llevó directamente al hospital Balestrini de Ciudad Evita, donde recibió las curaciones correspondientes y fue sometido a disintos estudios de rigor para descartar lesiones de gravedad.

“Cuando llegó a casa lo llevé enseguida al Hospital Ballestrini, le hicieron estudios y una resonancia, que por suerte dio bien. Ahora va a tener que ir a un odontólogo, porque de las trompadas que le dieron perdió dos dientes y le partieron otros”, contó la mujer a InfoCañuelas.

Las graves heridas que sufrió Demián Páez tras el brutal ataque en patota a la salida de un boliche en Cañuelas.

Durante la entrevista con TN, Cinthia aseguró que el grupo de agresores tiene antecedentes violentos en el mismo lugar donde fue atacado su hijo Demián. “Antes de pegarles a ellos habían agredido a otros chicos también. Otro chico dijo que los mismos atacantes le habían pegado. Le podría haber pasado lo mismo que a Fernando (Báez Sosa)”, lamentó la mujer.

Ahora la premisa es conseguir información precisa para dar con los atacantes, de quienes aún no hay mayores precisiones. “Pido que si alguien vio algo o conoce a los atacantes, que por favor se presenten en la comisaría de Cañuelas. A mi hijo lo podrían haber matado. Hoy cuando me entregaron el video, lloré como loca. Los que hicieron esto merecen ser castigados”, suplicó Cinthia al medio local.

Golpiza a joven a la salida de un boliche en Cañuelas

Cinthia radicó la denuncia de lo sucedido en la Comisaría 1ra de Cañuelas, pero hasta el momento la investigación no arrojó novedades.

Feroz golpiza a la salida de una fiesta en General Villegas

Un grupo de jóvenes protagonizó una estremecedora pelea a la salida de una fiesta en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. En el video que se viralizó por redes sociales se observa la manera en que un adolescente golpea hasta dejar inconsciente a otro mientras un grupo impedía que la víctima recibiera ayuda.

Durante los 22 segundos que dura el video, se observa a un joven de pantalón blanco que golpea, levanta y arroja al suelo a otro adolescente. Mientras está sobre el suelo, el agresor no solo continúa dándole golpes de puño en la cabeza, sino que en un momento determinado arrastra el cuerpo para seguir agrediéndolo a patadas.

Feroz pelea a la salida de un boliche en General Villegas

Fuentes policiales informaron que dos personas de 20 años fueron detenidas por “desorden en la vía pública” pero no estaban vinculadas a la agresión registrada en el video. De hecho, trascendió que la víctima que ahora permanece internada no realizó la denuncia. Al respecto, su familia cuestionó que no pudieron hacerla dado que su hijo tiene 18 años.

La empresa que organizó la fiesta se lamentó por lo ocurrido y aclaró que el ataque se produjo fuera del predio, de manera que no tienen responsabilidad alguna. “Lamentamos lo sucedido esta madrugada en General Villegas, más allá de que no haya sido en nuestras instalaciones, repudiamos totalmente lo sucedido y nos ponemos totalmente a disposición de la familia en lo que necesiten”, informaron por medio de un comunicado.

En diálogo con medios locales, la familia de la víctima informó que a causa de los fuertes golpes el joven tiene traumatismo de cráneo y un coágulo. Por tal motivo, deberá permanecer en terapia intensiva dado que existe la posibilidad de que “haya complicaciones”.

