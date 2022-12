Investigan la muerte de una nena de 4 años que residía en la Casa Cuna de Santa Fe

El hogar Casa Cuna de la provincia de Santa Fe

La Justicia de Santa Fe aún no pudo determinar la muerte de una nena de 4 años que sufrió una complicación cardíaca en una sede de la Casa Cuna de la provincia y murió después de horas en un hospital de niños.

El episodio ocurrió el sábado 24 de diciembre en el hogar infantil ubicado en la calle Primera Junta al 3000. La pequeña sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue derivada de inmediato al Hospital de Niños Orlando Alassia.

Una vez ingresada al nosocomio, los profesionales no pudieron terminar de estabilizar su cuadro de salud. En un transcurso de entre 12 y 18 horas, sufrió otros cuatro arrestos cardíacos hasta que finalmente murió.

“La niña sale del paro, pero de forma muy inestable y por eso se la pasa a terapia intensiva. Habrá estado entre 12 y 18 horas internada, no falleció en el momento. Lo que pasa es que no estaba estable: la parte hemodinámica estaba muy mal. Ese día ya me habían avisado que las posibilidades de vida eran muy pocas”, afirmó el director del hospital, Osvaldo González Carrillo, en declaraciones a los medios locales.

“No podíamos movilizarla de la terapia. Otros estudios hubieran sido interesantes. Tenemos el tomógrafo a 60 metros de la terapia, pero no se podía movilizar por la inestabilidad que tenía. La idea era salvarle la vida pero no se pudo”, agregó.

Tras la muerte de la niña, la Justicia provincial inició una investigación para tratar de determinar las causas. Por eso, el fiscal Andrés Marchi ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de la menor.

Sin embargo, el informe forense advirtió que por el momento no se pudieron determinar las causas del fallecimiento. Tal es así, que se recomendó la realización de estudios histopatológicos complementarios para intentar definir si se trató de un problema congénito o tratar de dar más claridad al asunto.

Asimismo, representantes de la investigación se hicieron presentes en la sede de Casa Cuna, donde se secuestró material de relevancia para el caso y donde se intentó recrear cómo fueron los instantes previos al arresto cardíaco que sufrió la niña.

La misma medida se llevó a cabo en el Hospital de Niños, donde se entrevistó al personal que atendió a la menor y a las autoridades del mismo. También se recabaron datos de la internación y los informes del paso a paso durante su más de medio día internada en el área de terapia intensiva.

El director del hospital de niños afirmó que es normal que un niño de 4 años pueda tener un paro cardiorrespiratorio, pero no es habitual que lo sufra de una manera tan brusca.

“Generalmente tiene un proceso. Uno ya lo va visualizando porque las causas comunes de todo esto son los cuadros sépticos o los cuadros respiratorios que tienen una evolución. No es algo brusco. Acá no hubo ningún cuadro previo y eso es lo que llamó la atención”, explicó González Carrillo.

Seguir Leyendo: