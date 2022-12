Polo y rock solidarios a beneficio de un polideportivo de General Rodríguez

Vitico y Gabriel Carámbula

Este jueves 8 de diciembre a las 16:30 horas, en el marco del Polo Tour Solidario, en Lagunas del Polo de General Rodríguez tendrá lugar un evento a beneficio del Polideportivo del barrio Marabo, un espacio dedicado a la práctica de distintas actividades deportivas del partido de General Rodríguez, que fue inaugurado en mayo de este año y cuenta con pista de atletismo, salón de usos múltiples, oficinas, cocina, vestuarios, cancha beach voley y cancha de fútbol.

El plato fuerte de la jornada será un recital de rock a cargo de dos de los más reconocidos músicos de esa vertiente musical, Vitico y Gabriel Carámbula. Vitico (Víctor Bereciartúa) es ex bajista, cantante y compositor de Riff, la mítica banda formada por Pappo, mientras que el Bambino Carámbula -hijo del recordado actor y también músico uruguayo Berugo Carámbula- es guitarrista, fue uno de los fundadores de Los Ratones Paranoicos junto a Juanse y creador y vocalista del grupo Los Perros Calientes. Los músicos se vienen presentando juntos en los últimos tiempos, aunque por separado también han lanzado sus trabajos.

Los participantes de la exhibición de polo

En 2019, Gabriel Carámbula editó su primer disco en los últimos 15 años, Gloria, que contiene diez canciones con una impronta bien rockera. Por su parte, Vitico reeditó tres de sus trabajos por primera vez en CD: Ha llegado la hora (de 1985), Entertainment (de su agrupación Vitiken, lanzado en 1988) y No sé si voy a volver (de 1994).

El evento solidario es organizado por Yellow Rose Polo, formará parte del mismo la Fanfarria de los Granaderos a Caballo con 50 músicos y habrá food trucks para que la fiesta sea completa.

Polito Pieres, la gran presencia en la exhibición de polo (PH: Duilio Tomé)

Por supuesto, otro de los highlights del día será la exhibición de polo de alto hándicap, de la que participarán el ex astro de River Plate Leo Ponzio; el jugador de La Natividad, ex campeón del Abierto de Palermo y 10 de hándicap Pablo “Polito” Pieres; el nueve veces campeón del Abierto de Palermo y actual 9 de hándicap Mariano Aguerre; el 10 de hándicap y player de La Ellerstina Hilario Ulloa; el 6 de hándicap que jugó con La Hache por primera vez en el Abierto de Palermo, Carlos María “Toly” Ulloa; el 8 de hándicap y jugador de La Esquina Cristian “Magoo” Laprida; el 6 de hándicap, ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, que juega para Yellow Rose, Pablo Llorente (h) y el factótum del evento, Jorge “Corcho” Rodríguez.

El programa se iniciará a las 16.30 horas con Polo de Fuchi (la escuelita de polo); a las 18 horas actuarán los Granaderos; a las 18.30 tendrá lugar la exhibición de polo; a las 19 horas se hará la entrega de premios; a las 19.30 tocarán Vitico y Carámbula y como cierre del evento se presentará el DJ Nat Cekauskas.

Leo Ponzio, el excrack de River, será parte de la exhibición de polo (@leoponzio_ok)

El polideportivo del barrio Marabo, ubicado en la intersección de las calles Arroyo Correntino y Arroyo Carnicero fue inaugurado el 7 de mayo de este año por el intendente de General Rodríguez, Mauro García. El jefe comunal destacó que la obra se pudo llevar a cabo no solo a través del municipio, sino también por el apoyo y los recursos que los distintos referentes del polo de ese partido bonaerense consiguieron a través de distintos eventos. ”Esto ha costado muchísimo esfuerzo, no ha sido fácil para nadie. Todos han trabajado muchísimo pero ahora este espacio lo van a vivificar ustedes. Así que a cuidarlo y a disfrutarlo”, señaló García durante la inauguración.

