Tras el paro de transporte en el interior del país, Trabajo convocó a empresarios y sindicalistas

El ministerio de Trabajo convocó a la UTA y cámaras empresarias para retomar la negociación

Luego de cumplirse las 48 horas del paro de actividades por parte de las empresas de transporte urbano en el interior del país, el ministerio de Trabajo convocó a una reunión de conciliación a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias.

La medida de fuerza se llevó a cabo en demanda del cobro del aumento salarial ya acordado, según informó la UTA, liderada por Roberto Fernández. El reclamo afectó las líneas de transporte urbano del interior del país, salvo en las localidades del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), Mendoza, Río Negro, Chaco y La Rioja, donde se concretaron acuerdos con empresarios locales.

Días atrás, Fernández planteó que el paro se concretó debido al “fracaso de las negociaciones salariales con la federación empresaria del interior del país (Fatap)”. Tras concretarse las dos jornadas de reclamo, fuentes del ministerio de Trabajo informaron que este viernes convocarán al gremio y a las cámaras empresarias del sector a una reunión con el fin de destrabar el conflicto.

En la mayoría de las provincias los transportes urbanos acataron la medida de fuerza y las personas debieron buscar distintas alternativas para trasladarse y cumplir con sus actividades. En Chubut, el secretario gremial de UTA, Samuel Alarcón, remarcó que el paro afectó a todas las líneas de corta y media distancia”. De igual manera, ocurrió con el transporte urbano e interurbano de San Luis.

En Mendoza el servicio de transporte funcionó con normalidad

Iván Piñeiro, referente de la UTA en San Luis sostuvo que el acatamiento fue total y explicó que se está pidiendo que el interior del país “a igual tarea, haya igual remuneración porque hay una diferencia muy grande con los sueldos de los compañeros del AMBA”. A su vez, detalló que se está solicitando cerca de un 50% de incremento salarial para octubre, noviembre y diciembre, informó Télam.

A diferencia del panorama vivido en gran parte del país, Mendoza fue una de las provincias donde el transporte de pasajeros funcionó con normalidad. Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos del Gobierno provincial remarcó que se “están pagando los sueldos, por lo tanto no tiene ese inconveniente”.

A su vez, explicó que las tarifas del servicio se establecen por medio del cálculo de costo donde “el usuario paga un 13% del costo del sistema, por lo tanto ese aumento es independiente de lo que puede aumentar la tarifa”. Y si bien se espera un incremento en la tarifa, aseguró que se buscará que “sea por debajo de la inflación proyectada”.

Para definir el porcentaje de incremento, Mema adelantó que deberán analizar el presupuesto provincial y nacional para definir “qué partidas tenemos disponibles para intervenir y achicar las diferencias”. En referencia al reparto equitativo de los subsidios entre los transportistas del interior del país y del AMBA, explicó que “cada un peso por habitante del interior, son 6 pesos para los habitantes del AMBA, sin contar el transporte ferroviario”.

Frente a las desigualdades presentadas y previo a la medida de fuerza, desde el gremio se advirtió que intentaron negociar para no perjudicar a los 9 millones de usuarios que utilizan el servicio a diario pero no fue posible un acuerdo. Por eso, cuestionó a los empresarios de negar el acuerdo y no cumplir con el aumento previsto.

Por tal motivo, aseguraron que mantendrán la lucha por una mejora salarial para los trabajadores del interior y remarcó la necesidad de que se cumpla la premisa de “igual remuneración por igual tarea”. Ante dicha situación, también se exigió que los gobernantes mantengan “un mayor compromiso y participación” para lograr que se llegue a un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto.

