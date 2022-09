Simbología cristiana: los mitos y las “fake news” que nos hicieron creer las películas de Hollywood

El pez es un símbolo utilizados por los primeros cristianos y no la cruz

Desde el comienzo de la producción cinematográfica la persona de Jesús y de los primitivos cristianos, fue filmada. Muchas de estas películas, las hemos visto durante años, casi siempre en Semana Santa, cuando no existía la televisión por cable ni Internet. Por los pocos canales de aire que había, todos cristianos o no, debíamos ver las películas “sacras” que durante toda esa semana eran trasmitidas, eso o la radio; que también pasaba música sacra o clásica. La religión invadía todas las ciudades por aquellas épocas durante esas fechas.

Y en la mayoría de esas películas, se mostraba la vida de los primitivos cristianos en Roma, en las catacumbas, cómo eran perseguidos, cómo celebraban “misas” en dichos lugares y algunas hasta como rezaban el “rosario”.

Para los guionistas de Hollywood las catacumbas eran escondites que ningún romano sabía que existían, llenas de cruces e imágenes de Jesús y hasta se persignaban. Obviamente, los guionistas sabían tanto de la vida de los primeros cristianos y sus símbolos como quien estas líneas escribe de física cuántica. Pero, era visualmente bello y era lo que los telespectadores esperaban ver. Cientos de miles eran masacrados en el Coliseo, y morían cantando alegremente mientras los leones los comían como entremés y solo había sonrisas en sus rostros; o cantaban de gozo mientras eran utilizados como antorchas para algún festín. Claro, todo eso era muy vistoso, aunque nada de lo expuesto era real, ni se adecuaba a la verdad histórica de los hechos, los cuales, son más aburridos y quizás con poca épica.

Las matanzas no fueron llevadas a cabo en el anfiteatro Flavio (el coliseo) sino en el Circo Máximo, del que hoy no quedan restos, solo la forma en la tierra.

La comunidad cristiana de Roma, estaba formada en gran parte por parte de los judíos radicados en la metrópoli “caput mundi”. Es decir que los cristianos formaban parte, antes de su conversión, de la comunidad hebrea. Por tanto, no podían ser cientos, como nos lo muestran en las películas.

Las matanzas no fueron llevadas a cabo en el anfiteatro Flavio (el Coliseo) sino en el Circo Máximo, del que hoy no quedan restos, solo la forma en la tierra. Y dado que el único edificio imponente que quedaba en pie era el Coliseo se ubicaron allí a los mártires. El primer compilador fue Eusebio de Cesarea, de quien se conoce el título del escrito De martyribus., pero estos textos se han perdido; en cambio, se conserva el de martyribus palestinae. Ésta era la única recopilación conocida en Roma durante el siglo VI, en tiempos de San Gregorio Magno. Pero esto textos son apologéticos, y los números y cantidad de mártires son muy exagerados.

Yuval Noah Harari, en su libro: Sapiens: una breve historia de la humanidad, en el capítulo 12, aclara: “En los 300 años desde la crucifixión de Cristo hasta la conversión del emperador Constantino I, los emperadores romanos politeístas iniciaron no más de cuatro persecuciones generales a los cristianos. Los administradores y gobernadores locales incitaron a la violencia anti-cristiana por su cuenta. Incluso así, si combinamos todas las víctimas de todas estas persecuciones, resulta que en estos tres siglos, los romanos politeístas no mataron más que unos pocos cientos de cristianos.” También muchos estudiosos contemporáneos, dudan de que la persecución de los cristianos haya sido a causa del incendio de Roma.

Acá hago un paréntesis, la primera fake-news de la historia es que Nerón mandó quemar Roma y mientras lo hacía tocaba la lira. Eso es un escena de libro del autor polaco Henryk Sienkiewicz Quo Vadis. Los incendios en Roma eran continuos y diarios. Las “insulae” que eran bloques de departamentos de entre 5 y 6 pisos en las cuales vivían los romanos eran de madera y uno pegado al otro. Los más acaudalados poseían “domus” es decir casas de una sola planta con varios patios.

Nerón estaba en su casa de descanso cuando ocurrió el incendio y asistiió a los damnificados con dinero de su bolsillo. Fue la primera fake news de la historia

El gran incendio ocurrió entre la noche del 18 al 19 de julio del año 64. El fuego habría empezado en el extremo del sudeste del Circo Máximo, en las tiendas que vendían mercancías inflamables (aceites, etc.), y se habría extendido rápidamente, ardiendo por espacio de cinco días. Nerón, estaba en su casa de descanso, algunos dicen que en Tivoli, otros en otro lugar, y al enterarse del incendio, regresó rápidamente a Roma. Organizó la ayuda necesaria, y todo lo pagó con su propio dinero.

Todos los damnificados a causa del incendio, que arrasó aproximadamente 47.000 insulae y 1.300 domus, fueron recibidos en los palacios y los jardines y les dio cobijo y alimento necesario y se pudieron quedar allí todo el tiempo necesario. A raíz de este desastre, es que dispuso una reforma en la ciudad: los edificios a reconstruir deberían guardar unas ciertas distancias de seguridad entre ellos, deberían estar construidos en ladrillo, y con fachadas principales porticadas. Como vemos, una de las pocas cosas buenas que hizo Nerón está opacadas por una fake-news. Debido a esto en el I a.C., el senador Marco Egnacio Rufo creó un cuerpo de vigiles para luchar contra el fuego formado por esclavos de su propiedad, lo que proporcionó a la ciudadanía una brigada gratuita que intervenía cada vez que se producía un siniestro.

Volvamos al tema. El mito de las catacumbas como lugares ocultos, es nada más que un mito. Todos sabían donde se encontraban y que se hacía en ella. Eran simples y comunes cementerios bajo tierra. Una de las más conocidas era la hebrea. Los romanos incineraban a sus difuntos pero los judíos no y la comunidad cristiana respetaba esa tradición por tanto eran sepultados en ese lugar de ser cremados. Nadie podía ser enterrado dentro de los muros de la ciudad, por tanto las catacumbas estaban situadas fuera de los muros, y como eran bajo tierra, no se vislumbraban. No así los enterramientos de las nobles familias romanas, que estaba situadas a la derecha e izquierda de la vía Appia, formando hileras de increíbles panteones en mármol y bronce.

En las catacumbas trabajaban los fosores, que eran los encargados de realizar las “fosas” para el enterratorio de los difuntos. Y se cavaban desde arriba hacia abajo, es decir que se iban cavando los “loculus” (lugar de enterramiento de un cuerpo en forma horizontal) cuando todo un corredor estaba ya ocupado, cavaban el piso y se abría otro pasillo.

En Via Apia, el Circo de Maxentius y el Mausoleo de Romulus





El origen de la palabra latina catacumba es bastante incierto. Algunas fuentes creen que viene del griego κατά «hacia abajo», y τύμβoς «túmulo»; o también de κυμβή «copa», con el significado de «depresión, hondonada». Otros estudiosos dicen que es un híbrido del griego κατά «hacia abajo» y de la raíz latina -cumbo que significa «yacer, estar acostado». Es muy obvio que lo que muestran las películas era imposible. Las catacumbas son lugares húmedos, casi sin luz, y el olor a la descomposición de los cadáveres debería ser insoportable, dado que no había ventilación, de allí que los frescos en las mismas sean de trazo simples, no se podía estar mucho tiempo dentro de ellas. Estas se encuentran junto a la Vía Appia antigua. Están las catacumbas de San Calixto, las de San Sebastián y las de Pretextato; en la Vía Ardeatina, las de Domitila, las de Priscila en la Vía Salaria y las de Sta. Inés en la Nomentana. Aunque en total son sesenta y con más de seiscientos kilómetros de galerías subterráneas de planta laberíntica, con cuatro o cinco sepulturas por piso, una encima de la otra, como los nichos de un cementerio moderno.

Una de las verdaderas catacumbas de la Vía Appia fuera de los muros de la ciudad

Lo interesante de las catacumbas es que luego de la caída del imperio romano, fueron olvidadas y fueron encontradas por casualidad, por unos obreros afuera de Porta Salaria en Roma, hecho que ocurrido el 31 de mayo de 1578 mientras estaban realizando un pozo.

Los cristianos se reunían en las casa de las otros cristianos, las “domus” y todos sabían dónde se llevaban a cabo las reuniones.

Tampoco había cruces. Los cristianos primitivos se identificaban con un pez y con mucho otros símbolos de la época. Pero no con una cruz, la cual aparece muy tarde en el arte cristiano. La primera simbología de Cristo en la cruz es de forma burlona y es un grafiti el “El grafito de Alexámenos” La imagen representa a un hombre crucificado con cabeza de burro. A la izquierda hay otro hombre que levanta una mano. Bajo la cruz hay una leyenda escrita en griego Αλεξαμενοϲ ϲεβετε θεον y quiere decir: “«Alexámenos adorando a su dios» realizado aproximadamente entre los años 85-95, bajo el emperador Domiciano.

El pez, era utilizado dado que en griego pez se escribe: ΙΧΘΥΣ y forma un acróstico con cada letra: “Iesoús Christós Theoú Yiós Sotḗr” es decir “Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador.” El ancla, también era otro símbolo de Cristo dado que era él quien nos salvaba de morir, luego el ancla se convertirá en el símbolo de la fe. El cordero es otro de los símbolos crísticos más frecuentes. El cristianismo primitivo representa a menudo a Cristo bajo la forma de un cordero. Se le suele representar de pie, con nimbo, sosteniendo con la pata una cruz alta o una bandera. Cristo como el buen pastor que carga a una ovejita en sus hombros es el tema más representado en la iconografía paleocristiana (más de 900) y pueden encontrarse testimonios a partir del siglo II en los frescos de las catacumbas. Esta representación era muy común para el dios Apolo y los cristianos primitivos la adaptaron a su fe.

Los antiguos griegos creían que la carne de los pavos reales no se descomponía después de su muerte, y así fue como los pavos reales se convirtieron en un símbolo de inmortalidad

También se puede observar a Jesús como Febo. En muchas catacumbas vemos a Jesús conduciendo un carro con el Sol en forma de nimbo alrededor de su cabeza, esta era la representación del dios del Sol y también fue re-adaptada con una nueva simbología. En todas estas representaciones Jesús es un hombre joven, esbelto y sin lugar al dolor.

Los antiguos griegos creían que la carne de los pavos reales no se descomponía después de su muerte, y así fue como los pavos reales se convirtieron en un símbolo de inmortalidad. Los primeros cristianos lo adoptaron como símbolo para representar su fe en la vida eterna en el cielo con Dios, por eso es usualmente representado junto al árbol de la vida. Las letras alfa y omega del alfabeto griego; En el libro de Apocalipsis, Jesús dice de sí mismo: “Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin.” (Ap 22,13). Alfa es la primera letra del alfabeto griego, y Omega es la última. Poniendo las dos juntas se representa la eternidad de Cristo como el Hijo de Dios. Las letras H e I (í) El monograma IH incluye el símbolo letra griega iota (I) y eta (H), que son las dos primeras letras de la palabra “Jesús” en griego, y como tal era una abreviatura común para “Jesús”. Las letras I y la X; el monograma IX incluye el símbolo letra griega iota (I) y chi (X). La Iota es la primera letra de la palabra griega que significa “Jesús”, y chi es la primera letra de la palabra griega que significa “Cristo”. En su conjunto, funcionan como una abreviatura de “Jesucristo”. La paloma rodeada de olivos o con una rama de olivo en su pico; simboliza el alma que alcanzó la paz divina, pero también simboliza el Espíritu Santo, el alma del difunto y la paz.

Como pudimos leer, las realidades de los primitivos cristianos distan mucho de lo que las películas nos presentan, y muchas veces nosotros llegamos a creer.

