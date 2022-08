Paro de colectivos: sigue el conflicto entre los empresarios y el Gobierno

Tras casi dos semanas de su comienzo, el conflicto entre las empresas de transporte y el Gobierno parece no estar pronto a resolverse (Reuters)

Tras casi dos semanas de su comienzo, el conflicto entre las empresas de transporte y el Gobierno parece no estar pronto a resolverse. La situación se refleja en una nueva jornada marcada por el paro de colectivos . De esta manera, muchos trabajadores del área metropolitana verán afectado el inicio de su semana cuando el servicio vuelva a quedar anulado entre las 22 y las 5 horas y reducido durante el resto del lunes.

El problema se extiende y nadie responde por la deuda de los subsidios atrasados a 32 líneas porteñas . Estas compañías demandan un monto aproximado de $17.000 millones, pero ni el Gobierno Nacional ni el de la Ciudad dirimen responsabilidades.

Las medidas de fuerza siguen a pesar de que, días atrás, desde Nación transfirieron a las empresas de transporte del AMBA una cifra de $3.900 millones para cubrir una parte del dinero adeudado en conceptos de subsidios por parte del Estado . Y si bien este depósito impactó en las cuentas del sector privado, las mismas siguen firmes en su postura de continuar con la medida de fuerza.



“Si bien hubo un pago parcial por parte del Estado, es complementario del mes de agosto y nada tiene que ver con la deuda. Por lo tanto, la situación sigue como a lo largo de los últimos días”, precisaron desde el sector privado.

Fuentes del Gobierno de Alberto Fernández detallaron a Infobae que, en 2019, la Ciudad “ponía el 51% de subsidios por estas 32 líneas porteñas” , pero “luego del cambio de gobierno fue disminuyendo y este año hubo meses que ni siquiera transfirieron”.



Al respecto, el Subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte de la Nación, Carlos Vittor, dio más detalles sobre el tema: “No es que haya un conflicto, hay una situación en la que la Ciudad desde el mes de julio hasta acá no ha hecho aportes para el sistema. Sí aportó en el primer semestre en la proporción en la que ellos tuvieron posibilidad teóricamente, pero no en la proporción en la que nosotros queríamos. Por ahora no vienen poniendo nada del segundo semestre”.



Por su parte, desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña resaltan la veracidad del convenio de colaboración con Nación para el pago de subsidios que existe desde 2019. Precisan que las negociaciones entre las partes se dan a principio de cada semestre para definir los montos y que actualmente el diálogo se encuentra abierto para definir el dinero que corresponde la segunda parte del 2022.Sin embargo, desde el área encabezada por Manuela López Menéndez aseguran: “Estuvieron rechazando nuestras últimas propuestas. Ahora hicimos una nueva, pero el incumplimiento de los pagos que está haciendo el Gobierno nacional es algo en lo que la Ciudad no tiene nada que ver”.

El conflicto parece agrandarse cuando Ciudad tampoco reconoce el concepto de ‘deuda’: “No hay ninguna deuda, porque nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de pago, no tenemos ninguna liquidación. Lo que se firma es un convenio de colaboración en el que se establece un monto. Para que haya una deuda, tiene que haber una liquidación en la que nosotros somos responsables. Nosotros acordamos políticamente convenios de colaboración cada tres meses o seis meses, depende del año y el momento”.





