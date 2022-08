La Justicia de EEUU suspendió la prohibición a Dalma y a Giannina de usar la marca Maradona

En medio de la batalla legal por el uso de la marca “Maradona”, la Justicia de Estados Unidos suspendió la prohibición a los hijos del ídolo argentino, encabezados por Dalma y Giannina, de utilizar y promocionar productos con la imagen de su padre. La nueva resolución obedece a una cuestión procesal. De esta forma, el fallo que había bloqueado la potestad en el uso de la marca a los hijos del Diez queda stand by hasta tanto no se los notifique debidamente.

Semanas atrás, la Corte de La Florida -en EEUU- había dictado un fallo en el que obligaba a los herederos de Diego Maradona a devolver los dominios de las redes sociales del astro futbolístico a Sattvica SA, empresa que encabeza Matías Morla, quien fuera su abogado y hombre de confianza.

El 28 de marzo de 2016, Maradona había autorizado a Sattvica para tener los derechos exclusivos de su marca, explotar y comercializar las firmas “Maradona”, “Diego Maradona”, “Diegol”, “La mano de Dios”, “El Diez”, y “El Diego” en Argentina, y en el mundo. Seis años después, en el marco de una batalla judicial que inició tras la muerte del astro en 2020, la Justicia de los Estados Unidos falló en contra de los hijos del Diez en una demanda por la apropiación de las redes sociales del ex capitán de la Selección Argentina.

La sentencia, que llevó la firma de la jueza Cecilia Altonaga, respondió a una demanda que inició Morla, como titular de Sattvica SA, el 21 de junio pasado por la “apropiación indebida” de la página de Facebook y el Instagram de Diego. Justamente, en el perfil de IG, que tiene 7,2 millones de seguidores, se advierte la leyenda “administrada por sus hijos”.

El perfil de Instagram de Diego Maradona

En aquel fallo se establecía que estaba “prohibido usar, de cualquier manera, la marca comercial ‘Maradona’ o cualquier imitación, incluyendo el uso en publicidad y/o sitios web dentro de los Estados Unidos o en la publicidad que aparece en publicaciones que circulan dentro de los Estados Unidos”.

Además se les indicó a los herederos que no pueden “hacer cualquier denominación de origen falso, descripción, representación o sugerencia de que los demandados son la fuente… de la marca ‘Maradona’, sus sitios web o sus servicios”. Tampoco pueden “competir de manera desleal con” Sattvica.

Asimismo, la Justicia de Florida había ordenado la entrega “de inmediato y, de lo contrario, transferir el control de la página de perfil de ‘Maradona’ que se mantiene en la plataforma de Instagram, así como de la página web y el dominio, www.dm10.com”.

“Después de la muerte de Maradona los herederos se ‘apropiaron’ de las cuentas oficiales del Diez. En un primer momento servían como ‘homenaje’ pero después se transformaron en una vidriera, con más de seis millones de seguidores, para ofrecer productos con la marca e imagen de Maradona”, habían fundamentado desde la empresa de Morla.

El nuevo fallo atiende el reclamo de los hijos

Luego del fallo que prohibió promocionar productos con la firma de Maradona en las redes sociales, los cinco herederos explicaron que no habían sido notificados de la demanda y que por lo tanto no pudieron presentar sus argumentos en la Corte. En los últimos días la Justicia norteamericana inició un período de presentación de fundamentos y resolvió que la medida queda en suspenso hasta tanto los hijos del Diez no cursen notificación.

“El caso permanecerá CERRADO hasta que todos los Demandados hayan sido debidamente notificados y el Demandante presente prueba de notificación” , reza la resolución que fue emitida por la Corte de Florida a la que tuvo acceso Infobae.

Dalma y Giannina encabezaron la presentación del recurso en el que aseguraron no haber sido notificadas de la demanda. En tanto, desde la firma de Morla aseguraron que están cursando las notificaciones pertinentes y que se trata de un tema burocrático. Mientras dure este período el fallo que fue dictado el 18 de julio queda en suspenso esperando se puedan cumplimentar todas las diligencias judiciales.

