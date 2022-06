Dejó 33 llaves tiradas con los números de teléfono de sus amigos para hacerles una broma y se volvió viral

Quiso hacerles una broma a sus amigos y dejó 33 llaves tiradas en la calle con sus números de teléfono (Gentileza de @facuba8)

El video se titula “La joda de las llaves” y está dividido en cuatro partes. La primera, de dos minutos de duración, arranca con la imagen de varios llaveros y la siguiente explicación: “ Dejé 40 llaves tiradas por la ciudad con el número de tres amigos pidiendo que las devuelvan ”. Pertenece a la cuenta de Tik Tok @facuba8 y tiene casi tres millones de reproducciones.

Lo que sigue es la captura de pantalla de un grupo de WhatsApp que reúne a 14 amigos. Tres de ellos, sin saberlo, estaban siendo víctimas de una broma que, con el correr de los días, se volvió viral.

“Voy a empezar tranquilo para no arrancar la semana alterado ni mucho menos. La persona que está detrás la joda que me están haciendo desde las 8 o 9 de la mañana, le está saliendo bárbaro porque ya son las 11.15 y ya me llené las pelotas. No paro de recibir llamados de que están encontrando una llave que dice devolver a tal número (...) No sé si Facu está atrás de esto, dado que lo compromete su oficio pero la realidad es que voy a revolear el celular me parece ”, se quejó Juampi en una nota de voz.

Enseguida, Lautaro, se hizo eco. “Boludo. Me llamaron tres veces a mí . Debe haber sido Facu, ahora tiene sentido. Debe tener llaves al pedo y las tiró con el plastiquito ese que te entregan en la cerrajería. Me llamaron como tres veces. La tercera vez me cansé y le dije a la mujer: ‘Hacé un pocito, escondela bien, ponele algo arriba y la paso a buscar en un rato. Ahí me dejaron de llamar”, contó.

Tres minutos después, el otro Lautaro del grupo, “Lata”, entendió que él también estaba entre las víctimas de la broma. “A mí me hicieron recién lo mismo. Estoy re caliente. Facu dejá de romper las pelotas”, escribió en el grupo de WhatsApp.

En los videos de Tik-Tok, Facundo registró las reacciones de sus amigos en el grupo de WhatsApp

El protagonista de esta historia y ejecutor de la broma se llama Facundo Bazán, tiene 30 años, es el tercero de cuatro hermanos y vive en la ciudad de Mar del Plata. La idea de hacerles esta “joda” a tres de sus amigos, según le contó a Infobae, se la dio Alejandro, otro de los chicos del grupo.

“La vio en la cuenta de Tik-Tok de un uruguayo, pero como no se había viralizado, me dijo: ‘Tenemos que hacerla antes de que que se haga popular’”, recuerda entre risas del otro lado del teléfono. ¿El dato? Desde que terminó el secundario, en el Instituto Stella Maris Adoratrices, Facundo trabaja como encargado en una cerrajería, un negocio familiar ubicado en la calle Falucho al 2100.

El lunes 13 de junio por la mañana, mientras se dirigía a un domicilio a realizar un arreglo, Facundo aprovechó el viaje en camioneta para materializar el plan y comenzó a soltar llaveros con los teléfonos de sus amigos por el centro de Mar del Plata. Además, al bajar del vehículo, dio una vuelta manzana y dejó algunas llaves en canteros y cordones de vereda. “ En un momento, una mujer me empezó a gritar: ‘Nene, se te cayó la llave’. Y tuve que ir a buscarla ”, recordó con risa.

Si bien en el video de Tik-Tok puso que fueron 40 llaves, la realidad es que fueron 33: 14 con el teléfono de Lautaro, 14 con el teléfono de Juampi y cinco con el de “Lata”.

Facundo (siempre de remera blanca) con Lautaro y Juampi, dos de los amigos que padecieron la broma

La broma duró un día. “ Los mataron a llamados desde la mañana hasta la tarde ”, contó Facundo, que todavía está sorprendido por la magnitud a la que escaló el tema. “Recién me llamaron para hacerme un reportaje en un programa de radio”, aseguró.

Aunque sus amigos “se lo tomaron bien”, ese lunes 13 de junio lo criticaron en más de una oportunidad. “Uno de ellos, que es abogado, se quejaba porque no podía trabajar. Otro no aguantó más y se fue a buscar llave por llave. No les pedí disculpas, nos conocemos hace más de una década y está todo bien. Además, ahora se viene mi turno: sé que me están preparado una joda pesada”, apuntó.

¿Un balance? “ Lo que rescato es que hay mucha gente buena ”, escribió Lata, uno de los “damnificados”, en referencia a la cantidad de llamados que recibió advirtiéndole acerca de la llave. Después, agregó: “ Y lo que me preocupa es que hay gente que contamina solo para hacer jodas ”.

El grupo de amigos de Facundo casi completo. "Somos 14, faltan 2. Nos conocemos hace más de una década, somos un rejunte del colegio, del club y de la facultad", explicó

Hasta que subió los videos, en su cuenta de Tik-Tok, Facundo tenía 100 seguidores. Ahora ya suman más de 7.000 .

Acerca de su rol de “comediante”, como se define en su perfil, dijo que empezó en la pandemia. “Arranqué haciendo imitaciones de audios, pero no pegaban tanto. Ahora me gustaría generar más contenido y seguir juntando seguidores”, se despidió.

Mientras tanto, en alguna parte de Mar del Plata, su grupo de amigos planea la revancha. ¿Se viene otro hit viral?

SEGUIR LEYENDO: