Elevaron dos pedidos de informes por el incendio en un geriátrico porteño donde murieron tres personas

Al menos tres personas murieron anoche en un incendio que se registró en un geriátrico del barrio porteño de Villa Urquiza. Personal de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires lograron controlar las llamas y el trágico saldo fue de tres personas fallecidas y otras 14 que fueron trasladadas a hospitales. En las horas posteriores, a pesar de que desde CABA se aseguró que el lugar estaba en regla, desde Nación solicitaron a Ciudad dos pedidos de informes.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) fue el que envió en las primeras horas de esta tarde los dos pedidos de información al titular de la Dirección General Políticas Asistenciales para Personas Mayores de CABA, Mauricio Nicolas Damiano, y también a la jueza a cargo de la causa María Gabriela Lanz. Anoche, el trágico incidente se desarrolló pasadas las 21 horas en el “Geriátrico Pehuén”, ubicado en Bauness 2130, a donde llegaron bomberos y personal del SAME tras un llamado al 911.

Fuentes de bomberos de la Ciudad indicaron entonces a Infobae que cuando arribaron al lugar comenzaron con la tareas de evacuación. En ese momento confirmaron tres víctimas fatales: tres mujeres mayores que se encontraban en el primero y segundo piso del establecimiento afectado .

En uno de los pisos donde fueron halladas dos de las mujeres que perdieron la vida, se encontraron a tres hombres de avanzada edad que se resguardaban de las llamas contra una ventana.

La evacuación del resto de los residentes y del personal que trabaja en el establecimiento se realizó de manera exitosa, confirmaron. En tanto, cinco personas resultaron heridas. Tres de ellos son hombres mayores que fueron trasladados por el SAME, 2 de ellos al Hospital Tornú y uno al Hospital Zubizarreta.

Según precisaron las fuentes, el foco del incendio se desencadenó en el primer piso, en dos ambientes destinados a dormitorios, aunque aún se desconocen las causas del mismo. El geriátrico cuenta con la habilitación correspondiente . Se informó que hace aproximadamente un mes la AGC realizó una inspección y se detectaron “irregularidades menores”.

En este sentido, fuentes de la Ciudad señalaron que el geriátrico contaba con el sistema de autoprotección aprobado que lo emite defensa civil con respecto a evacuación. En los detalles precisados, se informó que poseía matafuegos existentes en el establecimiento: seis (6) ABC de 5 kg y uno (1) CO2 de 5 kg, con vencimientos en fechas 08/22 y 06/22. Además, señalaron que la puerta de salida tiene el ancho mínimo exigido y que la última inspección fue en marzo de este año.

A pesar de esto, desde el CNPT enviaron al titular de la Dirección General Políticas Asistenciales para Personas Mayores de CABA dos notificaciones. “El presente pedido obedece a que este Comité tomó conocimiento del incendio ocurrido en la residencia para adultos mayores antes mencionada. Por tal motivo, solicitamos que nos remita la información que se detalla a continuación a la mayor brevedad posible, dado que constituye un insumo fundamental para el adecuado desempeño de este organismo”, se lee en uno de ellos y luego se detalla la información solicitada:

-Número de registro bajo el cual tramita la causa.

-Informe de las actuaciones administrativas iniciadas.

-Detalle de las personas que resultaron fallecidas.

-Detalle de las personas que hubieran requerido de atención médica.

-Informe las condiciones de habilitación de la residencia “Pehuén” y de la última inspección que se hubiera realizado, en cuyo caso, se solicita remitir dichas actuaciones.

-Toda información que considere de interés.

En una segunda notificación, el CNPT le solicitó a la jueza María Gabriela Lanz otro informe sobre el incendio con los siguientes puntos detallados:

-Número de registro bajo el cual tramita la causa.

-Informe de las actuaciones iniciadas en el marco de la causa, especialmente las actuaciones médicas realizadas conforme al “Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016)” (aplicable a residencias geriátricas).

-Detalle de las personas que resultaron fallecidas así como los estudios de autopsia que se hubieran realizado.

-Detalle de las personas que hubieran requerido atención médica.

-Informe sobre la fuerza de seguridad que se encuentra colaborando en el esclarecimiento de los hechos.

-Informe si la residencia “Pehuen” contaba con sistema de videovigilancia y, en caso de que las hubiese, remitir copia de las grabaciones.

-Copia digitalizada del expediente/s en el que investigan los hechos.

-Toda información que considere de interés.

El fuego fue controlado pero tanto Bomberos de la Ciudad como personal de Defensa Civil y Dirección de Logística continúan trabajando en el lugar.

“Lamentablemente, después de que bomberos nos franquearan la zona segura hemos constatado el deceso de tres abuelos, lo lamentamos mucho” , expresó anoche el director del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con el canal Crónica, quien indicó que 14 personas fueron trasladadas “por precaución, previo control de inhalación de humo”. “Ninguno ha inhalado humo pero los teníamos que sacar de esta situación, acá no pueden estar, los derivamos a distintos hospitales, y están en buen estado de salud”, explicó. No obstante, “algunos de ellos, por sus patologías, tienen algún compromiso de sus miembros inferiores”.

Por su parte, el comandante del cuerpo de bomberos de la Ciudad, Diego Coria, relató que al llegar al lugar se encontraron con “fuego en forma generalizada sobre un ambiente con propagación hacia otro”.

“En este momento se encuentra personal de la oficina de Investigación de Incendios y Explosiones realizando sus labores periciales”, expresó con respecto a las causas del trágico hecho.

Usuarios de redes sociales compartieron fotos y videos del incendio del establecimiento en Villa Urquiza. En las imágenes se ven las llamas afectando la primera planta del lugar y personal del same asistiendo a los ancianos evacuados sobre la vereda, previo a ser trasladados por precaución a los hospitales Tornú, Pirovano, Álvarez, Zubizarreta y Vélez Sarsfield.

La Agencia Gubernamental de Control realizó la últimas inspección el 15 de marzo pasado”, informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, Crónica indicó que vecinos de la zona aseguraron que los dueños no realizaban el mantenimiento adecuado del lugar. Pasada la medianoche continúan realizándose los peritajes.

