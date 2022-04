Alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires y el GBA por tormentas severas y ráfagas de viento

El centro porteño y el conurbano bonaerense amanecieron con una densa neblina

Luego de la tormenta eléctrica que se registró durante la madrugada del lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la cual provocó algunas inundaciones y problemas en el tránsito, este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta amarilla por posibles lluvias para esta zona. Sin embargo, a las pocas horas el mismo organismo elevó el nivel de advertencia a color naranja, debido a que las tormentas pueden ser “severas” y consigo pueden traer fuertes ráfagas de viento.

Con una temperatura prevista en 17°C de mínima y 25°C de máxima, en el centro porteño y parte del conurbano bonaerense se observaba durante las primeras horas de la mañana una abundante neblina, pero sin nuevas precipitaciones. Sin embargo, de acuerdo con el último alerta del organismo estatal, entre la tarde y la noche de hoy se podrían registrar tormentas “con abundante cantidad de agua en poco tiempo”.

Alerta naranja por tormentas severas y ráfagas de viento para la Ciudad de Buenos Aires y el GBA.

En este sentido, Teresa Ibarzabal y Donangelo, difusora del SMN, le dijo a Infobae que esto “se debe a la entrada de un frente frío, que ya está en la provincia de Buenos Aires, lo cual se conjuga con una masa de aire más caliente y húmeda que se encuentra más al norte”.

Ante esta situación, el SMN les recomendó a los vecinos de las zonas alcanzadas por el alerta, no salir de sus casas y estar a resguardo, además de evitar actividades al aire libre. Además, sugirieron: no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse de las novedades climáticas por las autoridades competentes y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Durante los próximos días continuarán las lluvias

Además, el organismo informó que las malas condiciones seguirán el miércoles, ya que por la mañana hay entre 40 y 70% de probabilidades de que continúen los chaparrones, con una mínima de 14 grados y una máxima de 21, mientras que por la tarde se espera que cese la lluvia.

El jueves será el primer día agradable de la semana para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un cielo algo a parcialmente nublado, una temperatura que oscilará entre los 10 y los 18 grados, y vientos que viajarán del sector sur al sureste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para este momento ya no se anuncian más lluvias.

Las condiciones para el viernes y el sábado siguientes se prevén similares, aunque un poco más frescas: la mínima para el primero de estos dos días es de 4°C, mientras que para el segundo es de 7°C.

El domingo amanecerá con un cielo mayormente nublado, pero tampoco se esperan precipitaciones para esta jornada, como así tampoco para el lunes próximo.

El lunes último, las intensas lluvias en el AMBA provocaron que varias calles quedaran anegadas y problemas en el transporte público: una inundación en las vías motivó la interrupción momentánea del Premetro y el servicio de la Línea B operó con demoras durante la mañana.

Además, el asfalto mojado y la dificultad de visibilidad provocaron algunos accidentes de tránsito menores en los accesos a la Ciudad, entre los cuales hubo un leve choque en la avenida General Paz en el sentido hacia el Río de La Plata y otros dos en el Acceso Oeste y en la autopista Panamericana, ramal Pilar, ambos en dirección al centro porteño.

Por otra parte, en lo que respecta al resto del país, se preveían intensas lluvias en las provincias del centro, altas temperaturas en el norte, que podrían alcanzar los 40 grados, y abundantes nevadas en la zona de cordillera por lo menos hasta el miércoles, como consecuencia de la sucesión de varios sistemas de baja presión, según precisó el SMN.

“Son las condiciones meteorológicas que se mantendrán Desde hace unos días hay un frente frío avanzando por la zona de Argentina que originó lluvias y tormentas en el sur del litoral y provincia de Buenos Aires, ahora ya se encuentra avanzando al centro de Corrientes, es decir que irá desde el centro al norte del litoral y va a seguir generando tormentas en Corrientes, este de Formosa, Chaco y Misiones”, precisó Cindy Fernández, meteoróloga del organismo. en diálogo con la agencia Télam.

