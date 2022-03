Derecho al olvido: la Fundación LED se presentará ante la Corte como Amicus Curiae por el caso planteado por Natalia Denegri

El buscador Google intentará defender su derecho a la libertad de información (EPA/HAYOUNG JEON/Archivo)

En las vísperas de la reanudación de audiencias públicas de la Corte Suprema, la fundación sin fines de lucro LED (Libertad de Expresión + Democracia) anunció que se presentará como Amicus Curiae en la causa planteada por Natalia Denegri contra el buscador Google en la categoría de “Derecho al olvido”.

La organización privada informó que se presentará este jueves 17 de marzo a la audiencia pública convocada por el Máximo Tribunal en una causa sin precedentes en el país y que tiene una vinculación directa con la limitación a la información y a la libertad de expresión.

“Se trata de la causa “DENEGRI, NATALIA RUTH c/ GOOGLE INC. s/ DERECHOS PERSONALÍSIMOS: ACCIONES RELACIONADAS”, EXPTE. N° 50.016/2016 donde la Fundación LED se ha presentado bajo la figura de Amicus Curiae o amigos del tribunal, expresando, entre otras cuestiones que cualquier limitación a la libertad de expresión debe ser excepcional y dando cumplimiento a las reglas que derivan del artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares fijados por esta Corte y la Corte IDH y que el bloqueo o eliminación de contenidos en internet afecta de manera manifiesta la libertad de expresión puesto que, al cabo implica selección de contenidos y censura previa ”, informó la Fundación LED en su comunicado.

Según la organización sin fines de lucro, la aplicación del derecho al olvido en esa causa “importaría un grave deterioro a la libre circulación de información y su impacto en la cultura, en la historia y presente de la comunidad”.

“La repercusión que, de hacer lugar al bloqueo, desindexación o eliminación de información con los alcances dispuestos por la sentencia recurrida, pudiera tener respecto de otros reclamos en curso o futuros en los que, personalidades públicas, funcionarios públicos y/o personas de exposición pública y/o mediática pretendan suprimir información que consideren que no se adecua a la imagen que deseen construir de sí mismos y de su pasado”, se agregó.

El caso fue planteado por la propia Denegri contra el buscador de Google. La productora, que reside en Miami desde hace años y donde ganó un premio Emmy, aparece en el buscador como “chica del caso Coppola”, en referencia a un mediático hecho judicial que ocurrió en la Argentina durante el año 1996. La también actriz y presentadora reclama que ese rótulo afecta “su honor”.

Por su lado, Google respondió mediante un comunicado oficial: “Valoramos la oportunidad que brinda la Corte Suprema de debatir públicamente sobre un fallo que limita el derecho a la información y la libertad de expresión. La sentencia restringe el acceso a contenido periodístico, artístico o humorístico de carácter legal que involucra a una persona que fue y es pública por su propia voluntad y se relaciona con un caso judicial de interés público”.

Natalia Denegri

“El material forma parte del acervo cultural, más allá de la valoración subjetiva que se haga sobre su calidad. Es imprescindible analizar en profundidad el alcance de este tipo de decisiones judiciales, por las que millones de usuarios podrían ver limitadas sus posibilidades de buscar y obtener información lícita a través de Internet”, se agregó en el escrito.

Los abogados del buscador afirmaron además que “la sentencia recurrida censura contenidos sobre temas de interés público y sobre figuras públicas, que la jurisprudencia de este Tribunal sobre libertad de expresión protege especialmente”.

Y en otro fragmento consideraron: “No hay lesión a un derecho personalísimo de la Actora, por cuanto no se concibe un menoscabo a la privacidad u honor derivado de actos propios de carácter público. No se encuentra controvertido que el contenido es verdadero -no fue alegada su falsedad- ni que la Actora es una figura pública, ni que la fama de la Actora se vincula con los contenidos que pretende desindexar”.

LED, por su lado, informó que ya participó como amicus curiae en causas en las cuales se encontraba en cuestión el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Además de esta fundación, otras organizaciones de prensa y de defensa de la libertad de expresión también solicitaron su participación como amicus curiae: la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.

De esta forma, el “derecho al honor” de Denegri colisionará con el “derecho a la información” de “Google” durante dos jornadas en las que los jueces de la Corte escucharán a una docena de “Amigos del Tribunal” que abogarán por ambas partes.

SEGUIR LEYENDO: