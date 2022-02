Cuáles son las iglesias católicas que aceptan a hombres casados como sacerdotes

Catedral de Ntra. Sra. de Narek en Buenos Aires. Sede del obispado católico de rito armenio

En la Argentina -un país con una fuerte corriente inmigratoria- coexisten diversos cultos cristianos. Entre ellos, las Iglesias católicas de ritos orientales que están unidas a Roma. Tenemos, en nuestro país, cuatro obispados que responden a esta categoría: el maronita, el greco-católico melquita, el greco-católico ucraniano y el armenio. Cada uno de estos ritos posee un obispo para los fieles de estas congregaciones con sus respectivas catedrales.

En la ciudad de Buenos Aires, los católicos de rito romano-latino no solo tienen la catedral de la Santísima Trinidad frente a la plaza de Mayo, sino tres catedrales más: Ntra. Sra. De Narek de los armenios; san Marón de los maronitas; Ntra. Sra. Del Pokrov (Patrocinio) de los ucranianos. Y los melquitas poseen su catedral en la ciudad de Córdoba, dedica a san Jorge.

La Iglesia católica no es un grupo compacto y uniforme como muchos creen, sino que está formada por una gran comunión de 24 Iglesias, una occidental y 23 orientales.

Estas Iglesias autónomas se identifican con un término latino: “sui iuris” que literalmente significa “de Propio Derecho” y poseen un derecho canónico que no es el romano, sino el de las iglesias orientales, que posee distintas particularidades según el rito.

La rama occidental de la Iglesia católica está representada por la tradición latina y es llamada “occidental” debido a la localización geográfica de Roma, y no porque su presencia se restrinja a países de occidente. Hay fieles de rito latino en todo el mundo, y del mismo modo, las Iglesias católicas orientales también tienen fieles diseminados por el orbe. Pero, por razones históricas, las Iglesias de oriente están más fuertemente presentes en los lugares donde surgieron.

Poseen tradiciones culturales, teológicas y litúrgicas diferentes así como estructura y organización territorial propias, pero profesan la misma e única doctrina y fe católica manteniéndose, por tanto, en comunión completa entre sí y con la sede de petrina, es decir, la Iglesia de Roma.

Las 24 Iglesias que componen la Iglesia católica son consideradas en su totalidad Iglesias sui iuris, o sea, son autónomas para legislar de modo independiente respecto a su rito y su disciplina, pero no respecto de los dogmas, que son universales y comunes a todas y garantizan la unidad de fe y la plena comunión con la sede de Pedro, como expresamos en el párrafo precedente.

Catedral de san Marón en Buenos Aires. Sede de obispado católico de rito antioqueno (maronita)

La legislación de cada Iglesia es estudiada y aprobada por su respectivo sínodo, es decir por la reunión de sus obispos bajo la presidencia de su arzobispo-mayor o patriarca.

Por ejemplo, la Iglesia melquita está presidida por Su Beatitud el patriarca José I Absi; la Iglesia greco-católica ucraniana, por Su Beatitud el arzobispo-mayor Sviatoslav Shevchuk; los maronitas por el patriarca Béchara Boutros Raï, los armenios católicos por Gregorio Pedro XX Ghabroyan, y así sucesivamente.

El rebaño de los fieles católicos de rito latino está guiado directamente por el Papa Francisco, obispo de Roma, que es también el líder de toda la gran comunión de la Iglesia católica en sus diversas tradiciones.

Es un grave error confundir la Iglesia católica con solo el rito romano-latino y deben ser los catequistas y sacerdotes los cuales deben instruir a los files latinos de la riqueza de la variedad de ritos que posee la iglesia católica.

Para comprender esto, podríamos decir: “todos los fieles de rito romano- latino son católicos, pero no todos los fieles católicos son de rito romano-latino”

En la gran mayoría de los países latinoamericanos los católicos latinos celebran la eucaristía en el rito latino-romano que es el que todos conocemos de las parroquias. Pero existen otros ritos latinos de ciertas Iglesias locales como ser el ambrosiano, el mozárabe, el bragueño, el anglicano católico y los de algunas órdenes religiosas: cartujo, dominicano, carmelitano, premostratense. Además del rito tridentino o forma extraordinaria del rito romano. Pero todos estos son solo ritos de la misma Iglesia Latina; no son “iglesias sui-iuris”.

Fachada de la Catedral de Ntra. Sra. de Narek en Buenos Aires. Sede del obispado católico de rito armenio

Cuáles son, entonces; las Iglesias que forman la Iglesia católica? Esta es la nómina:

De rito Occidental

Tradición litúrgica latina: Rito latino de la Iglesia Católica Apostólica Romana (sede en Roma) y otras tradiciones litúrgicas.

De ritos Orientales

Tradición litúrgica alejandrina: Iglesia Católica Copta (patriarcado; sede en El Cairo, Egipto), Iglesia Católica Etíope (metropolitanado; sede en Addis Abeba, Etiopía), Iglesia Católica Eritrea (metropolitanado; sede en Asmara, Eritrea),

Tradición litúrgica bizantina: Iglesia Greco-Católica Melquita (patriarcado; sede en Damasco, Siria), Iglesia Católica Bizantina Griega (eparquía; sede en Atenas, Grecia), Iglesia Católica Bizantina Ítalo-Albanesa (eparquía; sede en Sicilia, Italia), Iglesia Greco-Católica Ucraniana (arzobispado mayor; sede en Kiev, Ucrania), Iglesia Greco-Católica Bielorrusa (también llamada Católica Bizantina Bielorrusa), Iglesia Greco-Católica Rusa (sede en Novosibirsk, Rusia), Iglesia Greco-Católica Búlgara (eparquía; sede en Sofía, Bulgaria), Iglesia Católica Bizantina Eslovaca (metropolitanado; sede en Prešov, Eslovaquia), Iglesia Greco-Católica Húngara (metropolitanado; sede en Nyíregyháza, Hungría), Iglesia Católica Bizantina de Croacia y Serbia (eparquía; sedes en Križevci, Croacia, y Ruski Krstur, Serbia), Iglesia Greco-Católica Rumana (arzobispado mayor; sede en Blaj, Rumanía), Iglesia Católica Bizantina Rutena (metropolitanado; sede en Pittsburgh, Estados Unidos), Iglesia Católica Bizantina Albanesa (eparquía; sede en Fier, Albania), Iglesia Greco-Católica Macedónica (exarcado o exarquía; sede en Skopje, Macedonia).

Catedral de Ntra. Sra. del Patrocinio de Buenos Aires. Sede del obispado greco-católico ucraniano

Tradición litúrgica armenia: Iglesia Católica Armenia (patriarcado; sede en Beirut, Líbano)

Tradición litúrgica antioquena-maronita: Iglesia Maronita (patriarcado; sede en Bkerke, Líbano)

Tradición litúrgica antioquena o siríaca occidental: Iglesia Católica Siríaca (patriarcado; sede en Beirut, Líbano), Iglesia Católica Siro-Malancar (arzobispado mayor; sede en Trivandrum, India)

Tradición litúrgica caldea o siríaca oriental: Iglesia Católica Caldea (patriarcado; sede en Bagdad, Iraq), Iglesia Católica Siro-Malabar (arzobispado mayor; sede en Cochín, India)

Son muchas las riquezas que posee la Iglesia católica y muy poco conocido el tema. Y uno de ellos que nos llamará la atención es que las Iglesias orientales fieles a Roma, poseen hombres casados que son sacerdotes. Sí, la Iglesia católica posee sacerdotes casados. Los casados pueden ser sacerdotes; pero los sacerdotes no se pueden casar; es decir; un hombre casado puede llegar a solicitar ser admitido en las órdenes sagradas; primero diácono y luego sacerdote. Pero un sacerdote, una vez ordenado siendo soltero; no se puede casar. Los Obispos, no pueden ser hombres casados. También, en las iglesias de oriente hay personas que poseen una vocación al celibato y estos optan por ingresar en monasterios u alguna orden religiosa y de estas órdenes saldrán los que luego serán obispos.

Catedral de san Jorge de Córdoba Sede del obispado greco-melquita

Vamos a un ejemplo. Para la Iglesia maronita un hombre casado para ser admitido al sacerdocio debe tener una familia constituida y, por lo menos un hijo.

Todo esto para las iglesias orientales. ¿Y los latinos? Para la Iglesia latina, en muchas diócesis se pueden ordenar hombres casados para el grado de diácono. Esta decisión que en manos del obispo del lugar. Pero el sacerdocio ministerial, por el momento; es solo para hombres célibes.

No obstante, la Iglesia latina, a partir del 2009, también posee hombres casados que son sacerdotes. El papa Benedicto XVI, por medio de la constitución apostólica del 4 de noviembre del 2009 “Anglicanorum coetibus” la posibilidad de admitir al presbiterado católicos a ministros anglicanos y también obispos ya casados, la publicación del documento vino después que fieles pertenecientes a la comunión anglicana tradicional solicitaran a la Santa Sede poder volver al catolicismo. Y para ello se abrieron tres circunscripciones: El ordinariato de nuestra señora de Walsingham para los fieles de Inglaterra y Gales; el de la cátedra de san Pedro para los fieles de Estados Unidos de América y de Canadá; y el de nuestra señora de la Cruz del Sur para los fieles de Australia.

SEGUIR LEYENDO: