“Alejandra vivía en el centro de Córdoba, yo en la periferia. Las cosas entre los dos se fueron dando. En la peña de un cura que vivía en la villa, me tomé unos vinos. Era sábado, se hicieron las tres de la mañana, y la llevé a la casa. Al llegar me dijo: ‘No te vas a ir así, te hago un cafe’. Entré, y como tenía lentes de contacto, se me había hecho una lagañita. Ella se acercó para sacármela y no se si fue el alcohol o qué, pero le dije: “¿Es pecado besar a quien se ama?”... Y nos dimos un beso. Yo tenía 30 años, lo hice por primera vez, y nadie bajó a castigarme. Fue una liberación. Me sentí feliz”.