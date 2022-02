“En ese edificio que dejaste años de vida, muy poca gente honra tu memoria”: la carta del hijo del juez Bonadio a dos años de su muerte

Claudio Bonadio y su hijo Mariano con Comodoro Py de fondo

Claudio Bonadio fue juez federal de la Capital durante más de 25 años. Juró en 1994 en el gobierno de Carlos Menem y estuvo al frente de uno de los doce juzgados donde se investigan casos que comprometen al poder político hasta que murió el 4 de febrero de 2020 tres días después de haber cumplido 64 años.

En 2019 había sido operado de un tumor en el cerebro. Luego de la intervención quirúrgica volvió a trabajar en su despacho que quedaba en el cuarto piso de Comodoro Py. Apremiado por su enfermedad quiso concluir las investigaciones y elevar a juicio casos como el de los Cuadernos de las coimas.

A finales de 2019 había pedido una licencia que se iba a extender por los primeros meses de 2020. En enero de ese año su estado de salud empeoró y un día fue a Comodoro Py a buscar libros y los objetos más preciados que había acumulado en su despacho. Ese día lo acompañó su único hijo, Mariano Fulvio Bonadio, quien en junio pasado cumplió 41 años.

En aquella ocasión padre e hijo se tomaron una foto con el edificio de Comodoro Py detrás. Iba a ser la última vez que el juez federal estuviera en la puerta de los Tribunales en los que había trabajado por más de dos décadas.

Por estos días, Mariano Bonadio, que no tiene ninguna relación con el mundo judicial, escribió una carta para recordar a su padre a dos años del fallecimiento. En la carta tuvo cálidas palabras para su padre e hizo una referencia a los nietos del juez. También deslizó una crítica a parte de los que habitan el edificio de Comodoro Py ya que se “olvidó pronto” la muerte del juez.

Claudio Bonadio estuvo al frente de uno de los doce juzgados donde se investigan casos que comprometen al poder político hasta que murió el 4 de febrero de 2020

Mariano, que llamaba -cariñosamente- Gordo a su padre, escribió lo siguiente:

“A dos años de tu partida.

Gordo ya son dos años que dejaste de estar. Pero no de ser. Un gran padre y gran amigo, un abuelo cariñoso, un gran tipo. Pero sobre todo siempre fuiste un laburante. El primero en llegar y el último en irse, el que trabajó los fines de semana y casi nunca se tomó vacaciones.

Lamento que no hayas podido ver a tu nieto crecer ni recibir al mundo a tu nieta que acaba de llegar, pero al menos me alegra que no hayas visto cómo el mundo se fue tan estrepitosamente al carajo, y acá siempre estamos igual. Te vas un mes y cambia todo, te vas 20 años y todo sigue igual. Cambalache.

En ese edificio de la foto en el que dejaste más de 20 años de vida, muy poca gente se acuerda de vos y honra tu memoria. La mayoría se olvidó rápido, demasiado rápido.

Ni una placa, ni un homenaje… Un mail genérico fue todo lo que llegaron a expresar.

Ahora se asustan porque les marchan en la cara. Si no son capaces de cuidar la memoria del único tipo que puso el cuerpo y el alma, no sé de qué se quejan.

Para nosotros siempre vas a estar ahí. Como padre, nonno, suegro, hermano, tío y amigo.

Te queremos y extrañamos. Para los demás no importa”.





