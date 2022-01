Un productor rural quedó atrapado con su camioneta en una inundación y el reclamo por el estado de las rutas se viralizó

Armando Rey cayó con su camioneta en un pozo de un camino rural

Un productor rural cayó con su camioneta en un inmenso pozo que no logró percibir debido a que la ruta por la cual circulaba se encontraba inundada a raíz de las lluvias de la última semana. Al rescatarlo, sus hijos lo fotografiaron: posteriormente la particular imagen y el reclamo hacia el Gobierno se viralizó en redes sociales.

“Este es mi viejo, en el camino que va de Iriarte, Buenos Aires, a San Gregorio, Santa Fe; esto es resultado de años sin obras, las que necesita el campo para poder producir” , publicó Enrique Rey, presidente de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (APRUSFE), en su cuenta de Twitter, junto a la imagen de su padre, Armando Rey, sentado en el techo de su camioneta con el frente sumergido en el agua. En pocas horas el posteo superó los 4.000 likes y los 1.500 retuits.

Armando quedó varado con su vehículo en la ruta provincial denominada 2S que une las provincias de Buenos Aires con Santa Fe y que productores rurales suelen utilizar para trasladarse. En la zona, las precipitaciones de los últimos días inundaron el camino que en un tramo es atravesado por un río y es donde cayó Rey luego de ir a revisar los cultivos de un campo que alquila en Iriarte.

“Yo venía circulando con 20 centímetros de agua, pero donde llego hay un río que corre y corta la calle, por eso caigo ahí adentro. No sabía que estaba este río, sino no me metía. Me crié en esta zona, conozco camino por camino, pero jamás esperé que el camino se cortara”, relató Armando a Todo Noticias (TN).

“Son muchos años de desidia política en la que no se hace absolutamente nada” , lamentó el hombre de 61 años que explicó que desde 1998 los productores rurales reclaman “por el tema de las inundaciones pero nunca se llegó a buen término”. “Llegamos a la Corte Suprema de Justicia y acá estamos, con los mismos problemas que teníamos hace 24 años”, agregó.

Con un dejo de resignación, sostuvo que actualmente el estado de las rutas y las inundaciones son problemas que “están naturalizados; no nos da bolilla nadie”. “Ni provincia de Buenos Aires, ni hablar con todos los dirigentes políticos habidos y por haber, nunca pudimos lograr que se hiciera el canal Salamanca que está en proyecto hace 20 años”, continuó con la protesta Armando. “Hay vecinos que se les hace imposible llegar al campo”, acotó.

El tuit que publicó el hijo del productor rural afectado

En el tuit que publicó Enrique Rey, arrobó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y a los gobiernos de Axel Kicillof y Omar Perotti (Santa Fe). Sin embargo, según el mismo admitió, los únicos que se comunicaron hasta el momento con el productor rural y su familia fueron los medios de comunicación. “Fueron los únicos que se preocuparon”, contó Armando quien elevó su reclamo al Poder Ejecutivo: “No se acuerdan del campo, nos buscan cuando nos tienen que sacar, cuando buscan retenciones, cuando tenemos problemas no los encontramos”.

“Los caminos se convierten en canales, la salida del agua son los caminos. Cómo podemos seguir así cuando hace 15 años hay un canal previsto”, enfatizó sobre el estado de la ruta sobre la cual estropeó su vehículo.

El hijo de Armando recordó que los productores rurales pagan “una tasa vial para arreglar los caminos”. “No sabemos dónde va ese dinero, estamos muy cansados; de acá sale la cosecha y el dinero que después usan para el Estado”, reclamó Enrique Rey.

A principios de enero las rutas bonaerense fueron noticia también por su deplorable estado, sobre todo en el interior de la provincia. Un grupo de amigos viralizó un video en el que de forma irónica simularon estar pescando en un pozo repleto de agua que se encuentra en la Ruta Provincial 32 que une a los partidos de Chacabuco, Chivilcoy, Pergamino y Salto.

