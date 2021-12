Luis Cámera, médico asesor del Gobierno: “Podemos llegar a Navidad por encima de los seis mil casos de coronavirus”

El reconocido médico Luis Cámera

Se acerca el final del año y cada día se registra un aumento de los casos de contagios de coronavirus. Así, el médico Luis Cámera, uno de los asesores del Gobierno Nacional, vaticinó con preocupación que, al ritmo de aparición de los nuevos contagiados, la Argentina podrá llegar a los días de Navidad con más de 6.000 casos positivos de Covid-19.

“Sí, nos tenemos que preocupar. La variante Delta ya estaba para expresarse en fines de noviembre e inicios de diciembre pero con una ola pequeña. El problema es que ha tomado un impulso muy importante en las últimas dos semanas. Entonces, yo ya no estoy pensando en una ola pequeña ”, afirmó Cámera en declaraciones a la radio El Destape.

“ Estamos con más de 3.000 casos y podemos llegar a Navidad por encima de los 6 mil o 7 mil casos. Ahí vamos a estar nerviosos, incómodos. Se perdió el uso de barbijo y hubo mucha concentración de gente de todo tipo en todos lados”, agregó.

El especialista indicó que si bien la Argentina ya dispone de una cantidad suficiente de dosis como para abastecer a toda la población, todavía hay muchos ciudadanos que eligen no aplicarse las vacunas.

“Antes decíamos que veníamos bien, pero me parece que hemos cometido muchos errores con intensas movilizaciones de gente en todos lados. Todavía hay mucha gente que no se está vacunando, pese a que afortunadamente tenemos mucha cantidad de vacunas, ese es un problema”, afirmó.

El doctor Cámera destacó la importancia de continuar con el proceso de vacunación (REUTERS/Agustin Marcarian)

Y completó: “Está bien que se haga el pase sanitario, pero por otro lado, me siento mal por la conducta comunitaria. Es como que yo le tenga que poner un policía para que se porten bien ¿Cómo no se dan cuenta de que es gravísimo lo que nos pasa? Hay más de 10 millones de personas que murieron en el mundo. ¿Cómo no se dan cuenta de que no es una gripe común? En la Argentina bajó la expectativa de vida un año y medio. Ese es uno de los datos más importantes de todo esto”.

El médico afirmó que comportamientos como el no vacunarse, las grandes aglomeraciones de gente y la falta de uso de barbijo en lugares cerrados le brinda “vías” al virus para poder escapar a las barreras de las vacunas y continuar con su desarrollo.

Cámera afirmó que con esos comportamientos “le estamos dando vitaminas al virus para que crezca”.

“El virus se va perfeccionando, yo lo voy bloqueando con vacunas, pero hace un desvío, otra vacuna y hará otro desvío. Una manera de infectar es evadir las vacunas”, aseguró.

En tanto, Cámera no se mostró especialmente sorprendido por la llegada de la variante Ómicron, a la que calificó como una cepa más contagiosa pero “menos peligrosa” que la Delta y otras ya existentes en el país.

Cámera catalogó a la variante Ómicron como una cepa más contagiosa pero menos peligrosa que la Delta (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Aún así, determinó que una vez que se instale, la Ómicron terminará contagiando a toda la población y se sumará a un grupo de coronavirus que ya existen en la Argentina desde hace muchos años.

“A este ritmo que vamos tranquilamente podemos llegar a los 6.000 casos. Es una pena cómo estamos dejando escapar esta oportunidad. Teníamos para una ola bajita, porque había muchas vacunas, pero está costando que la gente se vacune. Las vacunas están y hay que poner el brazo. No se puede dudar con ese tema”, dijo Cámera.

Y sentenció: “Está bien que se haga el pase sanitario, pero por otro lado, me siento mal por la conducta comunitaria. Es como que yo le tenga que poner un policía para que se porten bien”.

