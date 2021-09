Dos hijas de Andy Deutsch acusaron a la madre del hijo extramatrimonial de falsificar un documento de la inseminación artificial

Deutsch su pareja y el bebé que tuvieron en 2014 (Foto extraída del expediente judicial)

El empresario Gustavo Andrés “Andy” Deustch tuvo un hijo extramatrimonial meses antes de morir. El hombre de negocios tenía 78 años y además de estar casado tenía una relación sentimental con una mujer de 42 años. En 2013 Karina Caporale quedó embarazada mediante el método de fecundación in vitro y en abril de 2014 tuvo un hijo. En septiembre de aquel año murió Andy Deustch al chocar con su avión contra una casa del barrio La Isla en Nordelta.

En agosto de 2015 la mujer logró que una jueza en lo Civil ordenara anotar a Alejo (nombre ficticio) como hijo de ambos. En febrero de 2017 el juez Civil a cargo de la sucesión de Deustch firmó la declaratoria de herederos: ya no eran cuatro sino cinco los hijos del empresario.

Deutsch es el padre de tres mujeres y un hombre que viven en Estados Unidos. Los cuatro -todos mayores de 50 años- fueron producto de su primer matrimonio y no tenían relación con los múltiples negocios del empresario que dejó una herencia estimada en 1000 millones de dólares.

Sorprendidos por la noticia de que tenían un nuevo hermano y que debían compartir con él un quinto de la herencia de su padre, dos de los cuatro hijos mayores de Deustch querellaron penalmente a Caporale en 2016. La acusaban “estafa procesal” mediante la falsificación de un documento privado.

La denuncia penal señalaba que la firma de Deustch en el formulario llamado “Consentimiento informado para tratamiento mediante fecundación in vitro-transferencia embrionaria”, era falsa. Ese documento fue firmado en la clínica de fertlización Procrearte, donde Andy y Karina hicieron el tratamiento. En realidad Deutsch firmó dos formularios. El primero –en marzo de 2013- para un tratamiento que fracasó y el segundo –en agosto de 2013- para el que tuvo éxito. Dos de sus hijas cuestionaron sólo el segundo, el que permitió que naciera el quinto hijo del empresario.

Es decir que la denuncia presentada por Julia y Allison Deustch deslizaba la sospecha acerca de que el hijo que tuvo Karina había sido concebido in vitro sin el consentimiento expreso de Andy.

Los expedientes de las sucesiones son públicos, es decir que se puede acceder a la documentación y allí exhibida sin necesidad de ser parte. Infobae ha tenido acceso el expediente sucesorio de Deutsch donde están reflejadas las resoluciones respecto de la denuncia que le hicieron dos de las hijas mayores del empresario a Caporale. El caso quedó radicado en el juzgado de Instrucción que en 2016 estaba a cargo del juez Osvaldo Rappa. Intervino la fiscalía de Instrucción 45 que era subrogada por el fiscal Eduardo Rosende.

Cuando resolvió la situación procesal de Caporale, Rappa resumió cuál era el planteo de los denunciantes. El juez señaló que se denunciaba una “voluntad de procreación ficticia (ardid o engaño) que genera un sensible perjuicio patrimonial de los herederos independientemente de que el niño sea su hijo biológico”.

En la causa declararon el director de Procrearte, el médico Carlos Alberto Carrere, quien explicó cómo fue el procedimiento de fertilización y señaló la obligatoriedad de la firma del consentimiento para realizarlo.

Además resaltó que Deutsch acompañó a Caporale en el quirófano en el momento de la transferencia de los óvulos fecundados, algo que no sucede habitualmente. Carrere dijo recordar el caso ya que le había llamado la atención la diferencia de edad entre Deutsch y Caporale. Y agregó que la mujer había ido unas diez veces al consultorio acompañada por su madre, en tanto el hombre lo había hecho en dos ocasiones. Una para entregar la muestra de semen que se utilizó en el procedimiento y la segunda para estar junto a Caporale el día de la transferencia de los óvulos.

Andy Deutsch con su hijo menor (Foto obtenida del expediente judicial)

También declaró la secretaria administrativa de Procrearte que recordó que Deutsch, además de haber entregado personalmente la muestra de semen, también había firmado un formulario para consentir el congelamiento de sus espermatozoides que iban a ser usados en la fecundación. Y dijo -sin lugar a dudas- que para realizar el procedimiento deben llenar los formularios los integrantes de las parejas y sus identidades son controladas mediante la exhibición de sus documentos.

El perito calígrafo oficial y el de la defensa de Caporale determinaron que las dos firmas de Deutsch eran verdaderas. En tanto el perito de la querella dijo que la segunda era falsa. En el expediente penal se sumó también el peritaje que se había hecho en el juzgado en lo Civil 8 sobre la firma de Deutsch en el formulario del sanatorio de los Arcos llamado “Identificación de recién nacido”. Allí Deustch había reconocido a su hijo en el momento del nacimiento. Ese juzgado en lo Civil fue el que ordenó que se expidiera una partida de nacimiento donde se nombrara al niño con los apellidos Caporale Deutsch. Cuando se lo inscribió inicialmente no apareció Deustch en la partida original porque, según explicó Caporale, el empresario estaba de viaje.

En el expediente penal se agregó el resultado de dos estudios de ADN, convenidos por las partes en el trámite sucesorio y realizados voluntariamente por Caporale luego de que el juzgado Civil 8 hubiera ordenado la inscripción con los dos apellidos. Ambos estudios de ADN -que fueron pagados por los hijos mayores del empresario fallecido- confirmaron que el niño era hijo de Caporale y Deutsch.

Cuando propuso el sobreseimiento de Caporale el fiscal Rosende señaló que: “Entonces, tal como se señaló, para este Ministerio Público Fiscal, lo hecho hasta aquí demuestra que el documento en cuestión resulta verdadero. Pero, aún en la hipótesis de considerar al mismo como falso al afirmar que la firma allí insertada como de Deutsch no fue trazada por su puño escritor, lo elaborado en esta causa me obliga a poner fin a mi rol acusador dentro de este legajo. En el escenario en el cual la firma no es de Deutsch, imagino un número infinito de explicaciones de tal irregularidad; expreso dos que estimo son los puntos extremos: Deutsch se arrepintió de tener un hijo con Caporale y, por un dejo del nombrado a la que todos somos permeables, vio como una minucia el tener que suscribir un documento, permitiendo que otra persona trace su firma. Entre ambos puntos hay infinitas posibilidades; sin embargo, todas las que podrían tener relevancia para permitir criminalizar la falsificación de su firma en el formulario analizado, son desvencijadas por las circunstancias acreditadas en el legajo”.

El fiscal explicó cuál era la intención de la querella con la denuncia: “A mayor abundamiento debo destacar que la propia imputada peticionó al juez civil un peritaje médico a los efectos de corroborar el vínculo biológico entre su hijo y Gustavo Andrés Deutsch. En este hilo de exposición, no desconoce la fiscalía la pretensión de la querella, por medio de la cual sostendría ese perjuicio, a partir de la falsificación de la firma de Deutsch en el tratamiento de asistencia de reproducción que aquí interesa, al estar ausente pues su consentimiento”.

Y concluyó: “Su actitud –la de quien en vida fuera Gustavo Deutsch- demuestra una voluntad material de procrear que excede cualquier defecto formal que pueda erigirse para tratar de negar el fin que persiguió en vida: tener un hijo”.

Fascímil del sobreseimiento de Karina Caporale dictado por el juez Osvaldo Rappa

El fiscal Rosende pidió el sobreseimiento que fue firmado por el juez Rappa el 26 de abril de 2017. En la resolución el juez Rappa también destacó la intención de las hijas mayores que hicieron la denuncia cuando señaló que: “La pluralidad de esos actos concretado por la pareja, todos ellos en diferente tiempo y lugar, no hacen sino suponer, como se dijo, acerca de una paternidad meditada, y las fotografías que se han acompañado muestran a la pareja, en distintos ámbitos propiamente íntimos y familiares, y con un estado de ánimo acorde al resultado obtenido. En resumen, ha quedado claro que el eje del conflicto no se vincula con una problemática relacionada con la paternidad de Deustch sino que se limitaría una cuestión sucesoria o la afectación de porcentuales hereditarios entre hermanos”.

Las hijas de Deutsch apelaron el sobreseimiento. Y el 26 de mayo de 2017 la Sala VI de la Cámara del Crimen confirmó esa decisión. Los camaristas Julio Lucini y Mariano González Palazzo , luego de reseñar las pruebas del expediente –entre ellas el reconocimiento del niño firmado por Deutsch el día del nacimiento- fundaron la confirmación de lo decidido por el juez Rappa a instancias del fiscal Rosende. “Entonces desde un postulado lógico elemental no se puede dejar de concluir que su presencia en la clínica al momento del nacimiento es consecuencia necesaria de la previa firma del consentimiento en conflicto. Aparte de esta manera lejos estamos de una situación no deseada por el nombrado, que si hubiese requerido una falsificación de su firma para realizar la práctica médica. Por eso, más allá de la sorpresa que la noticia pudo generar en sus hijas mayores, se advierte una actitud razonada y decidida de su padre que acompañó a la imputada en todo el proceso. Aparte nada hace suponer que no estaba de acuerdo con la concepción, pues incluso hubo un procedimiento anterior que por razones que escapan a la voluntad no llego a buen término” , señalaron.

El intento de dos de las hijas mayores de Deutsch de acusar a Caporale de haber falsificado un documento para quedar embarazada falló. Fue sobreseída.

Mañana en Infobae: Nota 4. La querella de Caporale a los hijos mayores de Andy Deutsch





SEGUIR LEYENDO