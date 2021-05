Interrupción Voluntaria del Embarazo: desde que se aprobó la ley se solucionaron el 64,1% de los reclamos a obras sociales y prepagas

El 30 de diciembre se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina. Ahora la ley se está haciendo cumplir. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En el 2010 solo 8 personas llamaron al 0800 de salud sexual para preguntar por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En diez años las consultas sobre aborto legal se dispararon y llegaron a 10.817 en el 2020. El aborto legal salió del closet en el 2018, el año en el que la marea verde marcó un antes y un después, y eso de lo que no se hablaba se pudo empezar a hablar. Ahora ya no solo se habla, sino que no se puede negar. El aborto legal es ley y se está haciendo cumplir.

Del 2010 al 2011 solo hubo 4 llamados más preguntando como acceder a un aborto legal. En todo el año apenas 13 personas se animaron a nombrar la palabra aborto. En el 2012 la cifra llego a 21. Y, en el 2013 bajo a 18. Apenas una persona o dos por mes que se animaban a romper el tabú.

En el 2014 fueron 116 las mujeres que preguntaban a donde podían acceder un aborto legal y en el 2015 llegaron a 177. En el 2016 ascendieron a 178, apenas una más que el año anterior, las personas gestantes que marcaron el 0800-222-3444. En el 2017 no se sumaron de a una, sino cien las llamadas y llegaron a 280.

El salto masivo se dio en el 2018 con la explosión de la marea verde y el primer intento de legalización del aborto en el Congreso de la Nación. El aborto salió del closet y con el pañuelo verde en las mochilas, las calles, las marchas, las fotos, los libros y la televisión llego la posibilidad de hablar, discar, preguntar y salir de la clandestinidad de la palabra.

En el 2018 el debate en Argentina llevo a que la revolución de las hijas tomara como bandera el aborto legal (y el pañuelo verde) a toda América Latina. La foto es de una marcha en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre del 2018. La movilización se realizó del Parque Morelos hasta la explanada de la calle Escorza. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA /CUARTOSCURO.COM

En ese momento 1952 mujeres preguntaron a que hospital podían ir para lograr una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales. La difusión del derecho a acceder al aborto en casos de violación, de riesgo para la salud o de inviabilidad del embarazo permitió a las personas gestantes conocer derechos y asumir deseos.

A la Línea de Salud Sexual, en el 2019, recurrieron 3.722 personas solo para preguntar sobre ILE. Pero en el 2020 la cifra batió records y pegó una disparada que demuestra que cuanto más se difunden los derechos más se cumplen . El aborto legal dejo de ser sotto vocce y se convirtió en un derecho en boca de todas. A pesar que la aprobación de la ley se dio el 30 de diciembre del año pasado las llamadas crecieron a 10.817.

“Es un aumento significativo”, destaca Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Del 2010 al 2020 la cantidad de contactos de mujeres que se vieron dos rayitas en un test rápido y sabían que no podían o querían continuar pero no sabían qué hacer, a quien pedir ayuda o a donde ir se incrementaron un 135.112,5%.

Valeria Isla destaca: “En el 2020 el 0800 ha sido una herramienta que dio respuestas a las personas que llamaron de todo el país. Esto permitió dar información de forma directa, remover obstáculos y dar acceso directo a las prestaciones ”.

El 0800 222 3444 recibió apenas 8 llamadas para consultar sobre Interrupción Legal del Embarazo en el 2010 y en el 2020 las consultas sobre aborto legal crecieron a 10.817.

En la consulta telefónica atiende la llamada una operadora. Tiene que dejar el pedido o problema por escrito y dar respuestas en 72 horas. Hay un equipo de atención integrado por profesionales de la salud (médicas, sociólogas y trabajadores sociales) que articulan con los servicios de salud para brindar las prestaciones: anticoncepción o interrupción del embarazo.

El 24 de enero del 2021 entro en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 27.610. En el primer y segundo mes de este año hubo 3781 secuencias sobre ILE y, específicamente, del 24 de enero al 28 de febrero, se registraron 2543 consultas sobre aborto legal.

“El 97% de las personas que llaman están en edades gestacionales menores a 15 semanas (en el marco de los plazos estipulados por la ley), son principalmente personas entre 20 y 29 años (el 58%) porque es una línea amigable para las jóvenes”, define Isla.

La Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva rescata: “ Desde la aprobación de la ley ha aumentado un 87% la capacidad de resolución y respuesta de los servicios de salud sexual a partir de la demanda generada en la línea 0800 . Es una buena noticia que esta herramienta sirva y, por eso, la línea se va a seguir fortaleciendo en el contexto de pandemia en el que estamos viviendo”.

El 87% de los llamados para consultar por el acceso a un aborto legal tuvieron una respuesta positiva y la resolución de trabas en el 0800-222-3444.

La Línea de Salud Sexual 0800-222-3444 es gratuita y para todo el país. Las llamadas no quedan en una sola conversación, sino que se convierten en secuencias. Esta línea funciona mejor que otras formas de atención telefónica porque la mujer no solo llama, sino que logra que obtener una respuesta en 72 horas.

Por lo tanto no es una llamada al vacío, que no sirve para nada, sino que en tres días la persona que solicita ayuda o información logra una solución a su duda o al obstáculo para acceder a la resolución del problema. No es un call center que se convierte en un paredón sin soluciones, ni una catarsis sin sentido, sino que resuelve directamente o genera un mapa de ruta para solucionar las piedras en el camino a los derechos. Si hecha la ley hecha la trampa, hecha la trampa hecho el 0800 de salud sexual.

La Línea 0800 222 3444 es especialmente amigable para las jóvenes, es gratuita y para todo el país.

“El objetivo es resolver la situación y garantizar acceso más allá de por dónde ingrese la solicitud. No queremos a las personas dando vueltas sin resolver la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) independientemente de su cobertura”, acentúa Valeria Isla.

Si en el 0800 de salud sexual se cuenta que hubo obstáculos para lograr el aborto legal se pueden tomar varios caminos. Si el obstáculo es en el sistema de salud público lo resuelve la Línea del Ministerio de Salud de la Nación. Pero, si es en el sistema privado, universitario o sindical, también hay intervención directa del Estado.

Si los obstáculos no son en hospitales públicos los casos son derivados a Defensa de las y los Consumidores. También hay personas que llaman directamente para quejarse a ese organismo. Algunos de los ejemplos que ya levantaron quejas de compradoras fueron porque, en algunas farmacias, no les quisieron vender Misoprostol (el medicamento para realizar los abortos en forma ambulatoria) o les pusieron trabas (por desconocimiento, falta de práctica u otras razones) en obras sociales o prepagas.

El 93,3% de los llamados al 0800-222-3444 se produce durante el primer trimestre y los casos están encuadrados en los plazos previstos por la Ley de Interrupción Voluntariar del Embarazo.

Uno de los mayores problemas se detectó con las farmacias. Por eso, hay que estar alertas de si eso se repite en algunas cadenas con incidencia en el mercado. Las consumidoras deben saber que tienen derecho al reclamo. No se tienen porque ir con angustia del mostrador, sino que pueden hacer cumplir su derecho y ser tratadas con respeto en todos los comercios.

Y, si es alguien que necesita el medicamento, es importante que sepa que no se lo pueden negar y que si reclama se lo tienen que resolver con rapidez. Por eso, es muy importante que las personas gestantes conozcan sus derechos y no se dejen atemorizar si un farmacéutico las trata mal, las mira despectivamente o le dice que no les puede vender Misoprostol. La ley está de su lado.

En la Línea de Salud Sexual se reciben los problemas que puedan producirse en cualquier efector de salud. Pero pueden ser derivados a Defensa de las y los consumidores o a la Superintendencia de Seguros de Salud, según quien sea el organismo que corresponde.

También las personas pueden llamar directamente a esos organismos y encontrar una solución cuando necesitan acceder a su derecho porque no quieren continuar con un embarazo y se topan con que la ley les da letra, pero en la práctica les dicen que no las pueden atender o que no les venden lo que indica la receta.

La Línea de Salud Sexual funciona desde hace más de diez años para informar sobre anticoncepción gratuita y ahora también orienta sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los consumidores ya hubo 135 reclamos por incumplimientos de prepagas u obras sociales a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 27.610. De esa cantidad de quejas se lograron resolver 43 casos.

Por lo tanto ya se desanudaron 31,85% de los obstáculos del sistema privado, cuando reclamaron en su rol de consumidoras, que impedían abortar a las mujeres asociadas a prepagas, obras sociales o consumidoras en farmacias. Además, hay 29 casos derivados; 25 que están en trámite y 38 desistidos o archivados. Los problemas fueron porque en 77 situaciones las clínicas negaron la práctica; a 14 asociadas no le cubren al 100% del costo del medicamento; también hay 22 consultas y 14 inconvenientes con farmacias.

La mayoría de los casos presentados ante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los consumidores por impedimento en el acceso del aborto legal son de la Provincia de Buenos Aires (54), pero también hay 17 de la Ciudad de Buenos Aires y 17 de Salta; 10 de Córdoba, 9 de Santa Fe y 6 de Mendoza.

En menor medida se presentan reclamos en Entre Ríos (3); Chaco (2); Río Negro (2); Santa Cruz (2) y Tucumán (2). Los conflictos son federales ya que se presentó una demanda para poder acceder sin impedimentos al aborto legal en Catamarca, Chubut, Jujuy, Corrientes, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

"Ni una muerte más por aborto clandestino" fue la bandera durante el 2020 de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ahora las usuarias y consumidoras exigen su derecho a que prepagas y obras sociales cumplan con la ley. (Nicolás Stulberg)

¿Cómo se cursan los reclamos por IVE desde Defensa de las y los Consumidores? El reclamo ingresa al equipo de consumidores híper vulnerables. El equipo busca contactarse con la persona que inició la demanda. Hacen tres intentos de contacto. Si no encuentran a la persona lo archivan. Si se contactan toman el caso si el efector de salud es una obras social, prepaga, clínica o farmacia.

Se contactan con la entidad denunciada para resolver el inconveniente de la manera más rápida y ágil (si se tiene que interrumpir un embarazo la situación no se puede dilatar ni hacer esperar a la persona gestante). Si no hay respuesta satisfactoria se pasa a la Dirección de Protección Jurídica del Consumidor (DPJC) para que impute a la clínica, sanatorio o farmacia que se niega a vender Misoprostol o a realizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Por su parte, en la Superintendencia de Servicios de Salud se conformó el “Equipo Especial IVE”, que es interdisciplinario y se ocupa de responder, asesorar y gestionar los reclamos de beneficiarias y afiliadas a obras sociales o empresas de medicina prepaga. En muchos casos, las dificultades no se deben a una oposición ideológica o de confrontación con la ley, sino a desconocimiento y falta de práctica. Por eso, la Superintendencia también brinda asesoramiento a las obras sociales (las que están reguladas en el sistema) y a las prepagas sobre la aplicación de la nueva norma.

En la Superintendencia de Servicios de Salud recibieron reclamos por pepagas y obras sociales que no cumplen con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ya resolvieron 6 de cada 10 obstáculos.

El trabajo es de de manera articulada con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La burocracia estatal no es sencilla. Por eso, la decisión de dar luz verde al derecho de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito se traduce en simplificar la búsqueda. En este caso, pusieron un “Formulario de Reclamos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)” ante obstáculos o negativas al acceso a la IVE.

Hasta el 15 de abril del 2021 se presentaron 92 reclamos en la Superintendencia de Servicios de Salud. Hubo 32 demandas (a 6 obras sociales y 10 prepagas) que ya fueron resueltos por el agente de salud. Esto quiere decir que 16 organismos que no querían o no sabían cómo efectuar un aborto legal a principio de año ahora ya liberaron las barreras al aborto legal .

Hubo 20 casos que fueron resueltos en el sistema público. En algunos casos (y en algunas provincias particularmente como Salta) hay obstáculos de parte de prestadores privados. Si la obra social o prepaga no ofrece un prestador en tiempo y forma se orienta a la persona gestante a que vaya a un prestador público amigable cuando no hay tiempo que perder en trámites y quejas. También hay 7 casos que se resolvieron en el sistema de salud porque las personas no tenían otra cobertura. La prioridad es que las mujeres concreten su derecho y que la práctica se realice.

Hasta el 15 de abril del 2021 se presentaron 92 reclamos en la Superintendencia de Servicios de Salud y 59 casos ya lograron resolverse.

En las provincias que hay problemas con el cumplimiento de la ley el Estado tiene que solucionar los obstáculos y no dejar que todo derive en un ping pong de quejas y soluciones. Y una cosa es un tiempo de adaptación a la norma y otro que haya empresas que se nieguen sistemáticamente. Si la negativa es persistente la situación pueden derivar con denuncias más importantes que una simple queja.

La buena noticia es que 59 casos (el 64,1%) lograron resolverse y las mujeres pudieron acceder al aborto legal después de una lucha tan ardua que terminó de concretar el 30 de diciembre del 2020 en el Congreso de la Nación.

Además hay 11 casos en trámite y 12 situaciones donde la persona que reclamo desistió. En 4 casos tuvieron un aborto espontáneo, la persona no estaba embarazada o decidió continuar con el embarazo. En 4 casos se logró que las farmacias reintegren el 60% de lo abonado en la caja y en 2 casos solo pedían información.

Hay un formulario específico de reclamos por obstáculos en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Defensa de Consumidoras y Consumidores.

El ranking provincial muestra que la mayor cantidad de casos (42) se presentan en la Provincia de Buenos Aires. También en la Ciudad de Buenos Aires hay 18 reclamos ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En Salta hay 15 demandas, pero en un default de atención que se debe a un déficit particular en el cumplimiento de la ley en esa provincia.

Hubo 18 reclamos a prepagas y 13 a obras sociales nacionales y 3 a otras obras sociales. La mayor cantidad de reclamos fue porque se negaban a cubrir o devolver el reintegro del pago de Misoprostol a las usuarias. También se presentaron quejas por las demoras en los turnos para realizar estudios previos a la IVE.

En relación a la objeción de conciencia la ley establece que puede aplicarse. Sin embargo, si una mujer pide un turno no se la puede derivar a un objetor de conciencia. Y si es atendida por un objetor debe ser derivada a otro profesional de la salud que realice la práctica. En los casos que la objeción de conciencia se puso como un impedimento a la práctica las quejas llegaron a la Superintendencia de Salud.

Hubo entidades que se negaron a realizar la IVE por “falta de protocolos” o “falta de reglamentación de la ley”. Ninguna de estas dos excusas son válidas para no aplicar la norma. Y las usuarias deben ser atendidas según lo dispuso la Superintendencia en su accionar frente a prepagas y obras sociales. En definitiva, el aborto legal, seguro y gratuito es ley. Y es un derecho que tiene derecho a ser exigido por cada una de las mujeres, usuarias o afiliadas a obras sociales y prepagas.

Más información:

-Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-3444

-Web para ingresar los reclamos por incumplimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Defensa del Consumidor: https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/hacer-un-recl amo/practicas-de-salud/ive

-Web para ingresar los reclamos por incumplimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Superintendencia de Seguros de Salud: www.argentina.gob.ar/sssalud/reclamos-interrupcion-voluntaria-embarazo

SEGUIR LEYENDO: