Coronavirus en CABA: bajó 30% la letalidad y la curva de contagios se estabilizó

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

En medio de una preocupación reciente por la cantidad de contagios, las muertes provocadas por el coronavirus y las pocas camas de terapia intensiva que quedan en algunos hospitales y sanatorios del Área Metropolitana de Buenos Aires, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, difundió datos alentadores que marcarían un cambio de tendencia en las últimas horas.

El funcionario del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta que se encuentra a cargo de la gestión de la pandemia en CABA informó este viernes en conferencia de prensa que la curva de casos positivos de coronavirus ha dejado de crecer y que la letalidad del virus bajó un 30 por ciento. No obstante, resaltó: “ Tenemos que hacer un esfuerzo enorme estas próximas dos semanas para lograr bajar los contagios ”.

“ El R de la Ciudad de Buenos Aires está en 1.03; esto quiere decir que la curva está horizontal, hemos dejado de crecer . Sin embargo, tenemos que descender ese número. No nos podemos quedar con la idea de que dejamos de crecer porque la situación es suficientemente difícil”, aseguró durante una conferencia de prensa sobre la situación sanitaria en CABA.

Quirós reiteró que en los lugares cerrados es donde se están registrando la mayor cantidad de casos positivos. “Tenemos que hacer un esfuerzo enorme estas próximas dos semanas para bajar la curva de contagios y poder disminuir la intensidad del cuidado que requiera la gente hoy en el sistema de salud. No se saquen en el barbijo”, pidió.

Quirós precisó que “hasta el día de hoy hemos recibido 709.700 dosis de vacunas, de las cuales aplicamos 674.304, eso hace un 95,01% de aplicación”.

Respecto a la cantidad de enfermos que fallecieron sobre la cantidad de enfermos que ocurrieron, el ministro de Salud porteño explicó que en estos momentos la tasa de letalidad bajó a 2.47. “ La noticia positiva es que desde agosto a esta parte la letalidad en la Ciudad ha ido descendiendo mes por mes. El promedio de toda la serie estaba por arriba de 3 y ahora está debajo de 2.5 ”, enfatizó.

En tal sentido, Quirós añadió que “esto ocurrió porque hay mucha gente vacunada y protegida y se enferman menos gravemente. Además, hemos cuidado muchísimo a los adultos mayores. También porque la medicina a avanzando y contamos con más instrumentos, y porque el sistema de salud cada vez está más preparado”.

“ Hemos bajado cerca del 30% la letalidad de todas las franjas etarias en la Ciudad de Buenos Aires . Esto significa un resultado importante para poder evitar el daño fatal en nuestros ciudadanos”, añadió.

Al ser consultado por el número de niños internados por COVID, Quirós explicó que hay dos niños de la Ciudad internados en el Hospital de Niños y el resto son derivaciones del Conurbano bonaerense y de otras provincias .

“Todos los niños que están ahí internados tienen enfermedades graves, son chicos que vienen hace muchos tiempo atendiéndose en los hospitales y son de un denominador muy grande que no son de la Ciudad de Buenos Aires”, detalló.

Respecto a esto y el debate sobre la presencialidad en las aulas, Quirós afirmó: “Esta enfermedad para los niños sanos y sobre todo los de edad escolar, ha sido una enfermedad que no lo ha golpeado significativamente y menos en esta segunda ola en particular”.

El gobierno nacional instó a los colegios privados de la ciudad de Buenos Aires a que suspendan las clases presenciales

El funcionario añadió que existen muchas miradas diversas en términos académicos y científicos sorbe la presencialidad en las aulas, a raíz de varias opiniones publicadas recientemente en las revistas The Lancet y Nature. “Las medias tienen impactos diferentes en cada país, según su cultura. No solo en termino de la pandemia, sino también en el daño que genera. No es lo mismo el daño que se genera en un país desarrollado que en otros”, dijo.

“ En Argentina los niños en la escuela no han tenido un número significativo de contagios generados en el aula; si dentro de una ola como la que tenemos en CABA, donde los niños y adolescentes tienen un nivel de interacción sin cuidados mientras en la escuela se cumplen los protocolos ”, ejemplificó.

Quirós indicó además que “hasta día de hoy hemos confirmado 318.041 casos, de los cuales se han recuperado 259.472 personas, han fallecido 7.757, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2,47%”.

En cuanto al plan de vacunación contra el coronavirus, precisó que “hasta el día de hoy hemos recibido 709.700 dosis de vacunas, de las cuales aplicamos 674.304, eso hace un 95,01% de aplicación”.

“Esas 709.700 que nos dieron han sido utilizadas para vacunar a 604.800 con la primera dosis, lo que hace que hemos alcanzado el 47,45% de los grupos de riesgo de la Ciudad con al menos una dosis . Y con el mismo concepto ya hemos alcanzado el 18,98 con una dosis de la población general”, agregó.

En trabajadores de la salud dijo: “Hemos vacunado 180.058 personas que han recibido al menos un componente, y 99.110 ya han recibido también el segundo componente , lo que hace una aplicación de vacunas en trabajadores de la salud de 279.168 aplicaciones”.

“En cuanto a adultos mayores hemos vacunado con al menos un componente a 373.462 personas, tenemos asignados 57.066 turnos y todavía nos quedan 32.000 empadronados sin asignación de turnos en personas de 65 a 69. Y también hemos completado la totalidad de las 498 residencias de adultos mayores”, concluyó.

Seguir leyendo: