Mendoza: choferes de micros de larga distancia protestan contra las nuevas restricciones que les impiden volver a trabajar

Protesta de de micros de larga distancia en el acceso a la ciudad de Mendoza

Choferes de micros dedicados al turismo bloquean hoy varios carriles del Acceso Este, en la ciudad de Mendoza, como forma de protesta contra las nuevas medidas restrictivas que les impiden trabajar.

La circulación vehicular está reducida media calzada a la altura del predio de la Virgen y la zona es vigilada por efectivos de la policía provincial y Gendarmería para evitar incidentes.

“El reclamo es una vez más porque el turismo ha sido castigado no permitiéndonos trabajar. Ayer fuimos echados de la terminal con Infantería. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda, solo salir a trabajar para el sustento de nuestras familias”, manifestó Franco Piumato, representante del sector, al Diario Uno.

Según explicó Piumato, son alrededor de 30 empresas de turismo y unos 500 o 600 empleados los afectados por la medida que prohíbe viajes de egresados, de jubilados, de estudio y de compras, entre otros.

La protesta había empezado este domingo por la tarde, donde los choferes de las empresas de turismo afectadas por el decreto oficial decidieron cortar los accesos a la terminal de ómnibus. Horas después fueron desalojados por las fuerzas de seguridad. Por eso, este lunes por la mañana decidieron volver con los bloqueos para darle más visibilidad a su reclamo.

Los choferes bloquean varios carriles del Acceso Oeste, a la altura del predio de la Virgen

Las empresas de turismo consideran que las medidas nacionales “son excesivas” y que las compañías de línea tienen libre tránsito, a diferencia de lo que ocurre con ellas ya que antes podían hacerlo desde la terminal cumplimiento con todos los protocolos vigentes.

“Estuvimos 9 meses parados, ahora habíamos empezado a trabajar con todos los protocolos pero tenemos que volver a parar”, señaló Franco Pivatto, dueño de una de las compañías, al diario Los Andes.

“Las empresas de líneas están viajando al 100% sin protocolo, ahora el decreto nacional dice que turismo no pueden viajar dentro del país, pero las de línea sí, nos están discriminando. O viajamos todos o no viaja nadie. No queremos subsidios, queremos trabajar”, remarcó.

Las empresas esperan una respuesta de la Nación que podría llegar en forma de reunión con las autoridades de turismo nacionales entre lunes y martes, mientras tanto, Piumato dio una sentencia en caso de que no puedan trabajar: “Hemos llegado como pudimos acá y que nos vuelvan a encerrar nos mata”.

