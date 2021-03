Vacunas vip: un intendente de Santa Cruz pidió disculpas por haberse vacunado junto a su familia antes de tiempo

Federico Bodlovic pidió disculpas durante el discurso inaugural de las sesiones del Concejo Deliberante de Piedra Buena

Después del escándalo que salió a la luz a mediados de febrero, el Jefe Comunal de la ciudad Comandante Piedra Buena de Santa Cruz, Federico Bodlovic, pidió disculpas a sus conciudadanos por haberse vacunado él y parte de su familia contra el coronavirus antes de algunos trabajadores esenciales.

“Si algún vecino de Comandante Luis Piedra Buena se sintió afectado, se sintió dolido, yo desde aquí le pido disculpas ”, fueron las palabras de Bodlovic, durante el discurso inaugural de las sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad.

El escándalo se destapó el 16 de febrero, cuando numerosos representantes de la oposición nacional denunciaron que Bodlovic se vacunó junto a su esposa y a su chofer antes que personal sanitario de prioridad que todavía no había sido inmunizado contra el covid-19.

Parte de la comunidad de Piedra Buena, ubicada a unos 240 km de Río Gallegos, apuntó al intendente por incumplir los criterios del plan de vacunación.

En su momento, en el Hospital Distrital “Armando Zamudio” se vacunaron 75 personas, del total de 200 integrantes del personal del hospital. Las dosis no iban a alcanzar. Entonces, la controversia se disparó cuando el propio director del hospital, Mario Tripputi, confirmó a sus colegas que Bodlovic; su esposa, la jueza de Paz, Bernardita Manucci y los miembros del Comité de Emergencia local se habían aplicado la vacuna rusa contra el coronavirus.

La información tomó estado público porque salieron a la luz tres audios de esa conversación en el hospital distrital. En ese momento, los trabajadores del centro de salud estaban reunidos en asamblea por considerar que no habían sido tenidos en cuenta para la vacunación, a pesar de ser un área de riesgo permanente.

Bodlovic se vacunó junto a su esposa, sus padres y el chofer del municipio

A raíz de las irregularidades, el ministerio de Salud del gobierno de Santa Cruz inició una investigación y no descartan sanciones. Es que son varios los municipios y localidades bajo sospecha de incumplimiento de los criterios de vacunación.

“Venimos trabajando nosotros desde el día 1 de la pandemia, sin preguntar ni pedir ni exigir, cuando comenzó esta pandemia no sabíamos que iba a existir una vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros venimos trabajando desde el 17 de marzo sin poner sobre la mesa el riesgo que corríamos día a día con nuestro trabajo en la pandemia”, se justificó Bodlovic durante su discurso.

Se estima que sólo entre los distritos de Piedra Buena y Gobernador Gregores ya fueron al menos 20 las personas que se vacunaron saltándose el reglamento y antes de su debido tiempo.

Asimismo, Bodlovic se refirió a las palabras del propio presidente Alberto Fernández, quien hace dos semanas cuestionó las denuncias penales de la oposición por las vacunas aplicadas antes de tiempo entre funcionarios del oficialismo.

El mandatario argentino había dicho: “Les pido a los fiscales y los jueces que hagan lo que deben. Terminen con las payasadas (...) No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila’. No existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente”.

De tal modo, Bodlovic afirmó: “El presidente de la Nación también ha dicho claramente que esta situación no es ningún delito como lo quieren plantear. Que un funcionario público se vacune no es ningún delito. Y ya lo ha dicho nuestro presidente que es un profesor de derecho de más de 30 años”.

José Bodlovic, padre de Federico, también fue vacunado antes de tiempo. En la foto, junto a Alicia Kirchner

Bodlovic se aplicó la vacuna el 6 de febrero. También lo hizo su esposa, el chofer del Municipio, su padre, el diputado provincial José Bodlovic, y su esposa Elsa, ambos mayores de 75 años. También recibió la vacuna el referente de La Cámpora y presidente del Concejo Deliberante de Piedra Buena, César Alarcón.

“Yo soy un intendente que no tengo odio , no sé odiar y me duele que hagan campañas del odio con una comunidad porque yo, como intendente, puedo aguantar las distintas difamaciones pero mi comunidad no se lo merece”, afirmó Bodlovic. Mientras, se cree que al momento de su vacunación, había 40 empleados sanitarios que todavía no habían sido inmunizados.