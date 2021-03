La provincia de Buenos Aires confirmó que analiza vacunar con una sola dosis contra el COVID-19

La provincia de Buenos Aires confirmó su intención de aplicar una sola dosis de las vacunas contra el coronavirus

El ritmo lento de vacunación en todo el país llevó a que las autoridades del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires consideren la aplicación de una sola dosis a más personas en vez de dos a un menor número de bonaerenses . De esta manera, aseguran, se evitarían cuadros graves y se reduciría la mortalidad de cara al invierno.

Así lo informó la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, quien al ser consultada sobre esta posibilidad afirmó: “Es algo que sin dudas está en discusión. De hecho, hay vacunas que tienen una sola dosis. Se está analizando en distintas partes del mundo y a nosotros nos parece sumamente razonable. No hay ninguna duda de que nuestro principal objetivo es vacunar mucha gente con una dosis, más que vacunar poca gente con esquema completo ”.

En diálogo con AM 1220 Eco Medios, Ceriani sostuvo que una dosis de la vacuna contra el coronavirus produce la cantidad suficiente de anticuerpos para evitar cuadros graves: “ Con una dosis alcanza , por eso la importancia de poder garantizar primeras dosis a la mayor cantidad posible de la población y luego, sí, una vez que eso esté garantizado, avanzar hacia completar esquemas. Pero sin ninguna duda vacunar con una dosis es una perspectiva que en términos sanitarios y en términos de reducir la mortalidad es sumamente razonable”.

La provincia de Buenos Aires lleva aplicadas más de un millón de vacunas, pero menos de 200 mil recibieron las dos dosis. “ Necesitamos llegar al invierno con la mayor cantidad de personas vacunadas. Eso nos va a permitir reducir la mortalidad. Está probado que con una dosis de las vacunas se reducen en más de un 80% los cuadros graves, con lo cual en términos de estrategia sanitaria es la adecuada, teniendo en cuenta que tenemos el invierno muy próximo y también la situación epidemiológica que se está dando en los países de la región”, explicó la funcionaria bonaerense.

“Si bien la pandemia continúa y no podemos estar tranquilos con la situación, creo que hemos atravesado un año sumamente difícil, de los más difíciles de la historia de nuestro país, con un resultado que es bueno más allá de que tuvimos muchas pérdidas, algo que no puede despejarse. Hemos atravesado una pandemia sin que haya una saturación del sistema de salud y garantizando que cada persona que necesitaba una cama o un respirador pudo contar con eso, y eso da cuenta de un buen resultado”, agregó.

La subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, confirmó que la provincia de Buenos Aires planea vacunar con una sola dosis (Audio: AM 1220 Eco Medios)

En una reunión de la que participó Infobae, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había adelantado: “Estamos en contacto con el gobierno del Reino Unido, que tiene una mirada sanitaria. No individual. Está claro que lo ideal para una persona es recibir las dosis en el menor tiempo posible para tener la mayor protección individual. Pero si se logra que más gente reciba las dosis -aunque sea menos protección- puede tener mayor impacto sanitario”.

Sin embargo, a diferencia de las declaraciones de Ceriani, Vizzotti aclaró: “ Nunca se habló de dar solo una dosis, sino de diferir la segunda dosis. Es una diferencia. No es solo una dosis, sino vacunar más personas con la primera dosis para vacunar a más gente”.

La funcionaria subrayó que en países como Israel bajó la mortalidad en el grupo de mayor riesgo de complicaciones y muertes, como consecuencia de la utilización de este esquema. “Al vacunar a más personas, se reduce el impacto en el sistema de salud”, agregó. Vizzotti comentó que ya en la Ciudad de Buenos Aires están citando a los 3 meses para recibir la segunda dosis de la vacuna para COVID-19. “En el carnet figura que la segunda dosis es a partir de los 21 días”, señaló, pero cada jurisdicción puede diferir la aplicación de la segunda dosis.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti (Presidencia)

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas confirmó hoy que mañana a la 1.05 partirá el séptimo vuelo rumbo a la ciudad de Moscú, Rusia, para traer dosis de vacunas Sputnik V. Tal como había adelantado Infobae, el vuelo AR1060 cubrirá la ruta de forma directa y permanecerá en Moscú alrededor de cuatro horas para realizar la estiba del cargamento. El regreso al aeropuerto internacional de Ezeiza bajo el número AR1061 será el viernes 19 a las 15.

Si bien la cantidad de vacunas del cargamento no fue oficializada, en la Casa Rosada estiman que rondará las 300.000 dosis. Desde que asumió al frente del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti evitó divulgar el tamaño de los cargamentos para no generar “falsas expectativas” que podrían luego no cumplirse debido a las dificultades de producción del laboratorio Gamaleya.

